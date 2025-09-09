L’AI di Nano Banana prevede SOL verso i $400 grazie a Firedancer
Negli ultimi tre anni, Solana (SOL) ha registrato una crescita impressionante pari al 2.600%, diventando una delle criptovalute più importanti. Oggi si posiziona al sesto posto per capitalizzazione di mercato e rappresenta un pilastro fondamentale per l’ecosistema DeFi e Web3.
A differenza di Ethereum, Solana continua ad attirare crescente interesse da parte di investitori istituzionali e sviluppatori, dimostrando di possedere margini di crescita.
Le previsioni di Gemini, mai come in questi giorni di gran voga grazie al suo nuovo generatore di immagini: Nano Banana, indicano un obiettivo di prezzo a 400 dollari entro l’anno, spinto da innovazioni tecniche e dal prossimo aggiornamento Firedancer.
Firedancer e la trasformazione tecnica della blockchain di Solana
Il futuro di Solana passa attraverso l’aggiornamento Firedancer. Infatti, fino ad oggi la rete si è basata su un unico client costruito da Solana Labs, una scelta che esponeva la blockchain al rischio di bug o malfunzionamenti critici.
Firedancer rappresenta un passo decisivo verso la resilienza dell’intero ecosistema. Si tratta di un aggiornamento che introduce un secondo client indipendente, garantendo maggiore robustezza e diversificazione, oltre a elaborare un milione di transazioni al secondo, superando nettamente la capacità attuale di 65.000 TPS.
A ciò si aggiunge l’integrazione di tecnologie moderne come il protocollo QUIC, la codifica Reed-Solomon ottimizzata e il supporto FPGA.
Quindi, tramite l’integrazione di questi elementi, è possibile rafforzare la velocità e l’efficienza della rete, rendendo Solana ancora più competitiva nel settore blockchain.
Un’infrastruttura più stabile e veloce contribuisce a rendere credibile la previsione di Gemini, che vede il prezzo di SOL puntare a 400 dollari.
Grafico giornaliero SOL – Fonte: TradingView
Anche l’analisi tecnica rafforza questa visione. Il grafico mostra un consolidamento in un modello a cuneo ascendente, con supporti ben definiti intorno ai 215 dollari. Un breakout al rialzo di questa struttura tecnica potrebbe innescare una fase di accelerazione verso il nuovo obiettivo di prezzo.
L’accumulo istituzionale di Solana e il ruolo delle società di tesoreria
La fiducia crescente degli investitori istituzionali è un altro fattore chiave per l’ascesa di Solana.
Recentemente, Forward Industries Inc. ha annunciato una raccolta di 1,65 miliardi di dollari in private equity, con il sostegno di attori di primo piano come Galaxy, Jump Crypto e Multicoin, destinata alla creazione di una tesoreria basata su SOL.
Secondo l’amministratore delegato Michael Pruitt, l’obiettivo è generare valore a lungo termine attraverso una gestione attiva dell’asset digitale.
SOL Strategies ha presentato domanda di quotazione al Nasdaq. Un passo che mira a garantire maggiore liquidità e ad ampliare l’accesso ai mercati dei capitali.
Questi movimenti confermano l’attrattiva di Solana per il capitale istituzionale. L’ingresso di nuovi attori finanziari non solo rafforza la domanda, ma contribuisce a consolidare l’immagine di SOL come asset strategico nel lungo periodo.
La previsione di Gemini a $400 sembra essere sostenuta da una combinazione di fattori tecnici e fondamentali che rafforzano la posizione di Solana come una delle altcoin più promettenti del 2025.
Snorter Token: la nuova meme coin che sfrutta l’ecosistema Solana
Nella blockchain di Solana sta emergendo un progetto che potrebbe esplodere nel settore delle meme coin: Snorter Token (SNORT).
L’elemento unico di questo ecosistema crypto è Snorter Bot, uno strumento integrato su Telegram pensato per colmare il divario tra piccoli investitori e grandi operatori istituzionali.
Nel settore delle meme coin le whale utilizzano spesso strumenti di trading algoritmico per catturare i primi rialzi di prezzo, lasciando ai piccoli trader solo le briciole.
Snorter Bot cambia le regole del gioco permettendo di piazzare ordini limite e stop prima dell’iniezione di liquidità, eseguendo le operazioni in frazioni di secondo.
Il bot integra sistemi di protezione contro le principali minacce del mercato cripto. In particolare, il sistema utilizza livelli di sicurezza MEV per prevenire rug pull, honeypot e attacchi sandwich, garantendo un ambiente più sicuro per chi opera nelle meme coin.
Possedere SNORT offre benefici aggiuntivi come l’accesso illimitato alle funzioni di sniping, analisi di mercato avanzate, commissioni ridotte allo 0,85% e la possibilità di ottenere rendite passive tramite lo staking.
