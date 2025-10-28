L’AI di Gemini è ottimista sul prezzo di XRP: obiettivo 15 dollari

Mentre XRP si prepara per la sua prossima fase, PEPENODE sta emergendo come una delle prossime criptovalute 1000x, grazie al suo rivoluzionario ecosistema mine-to-earn.

Dopo aver completato la sua quinta acquisizione importante negli ultimi due anni, il CEO di Ripple Brad Garlinghouse ha pubblicato un post su X affermando che:

“XRP è al centro di tutto ciò che fa Ripple. Tenetevi forte”.

Il token di Ripple, che ora è la quinta criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, ha subito un duro colpo il 10 ottobre, quando Trump ha annunciato una potenziale tariffa del 100% sulle importazioni dalla Cina.

Tuttavia, da allora XRP ha registrato un bel rimbalzo ed è ora pronto a salire ancora, soprattutto dopo il breakout della linea di resistenza del pattern triangolare discendente a luglio di quest’anno.

Analisi tecnica del grafico di XRP – Fonte: TradingView

Sulla base di questo pattern, XRP dovrebbe continuare il suo movimento al rialzo per riconquistare i 3,66 dollari, ma anche stabilire nuovi record vicino ai 4,50 dollari, con un consistente guadagno del 70% rispetto ai livelli attuali.

Come è stato calcolato questo obiettivo? Gemini AI ha utilizzato la larghezza massima del pattern a triangolo discendente e l’ha mappata sul livello di breakout, ottenendo un obiettivo di circa 4,50 dollari.

Per una previsione a lungo termine del prezzo di XRP, Gemini ha ingrandito il grafico mensile del token.

L’AI ha mostrato che a ottobre XRP ha messo nuovamente alla prova il suo livello di breakout da un importante pattern a triangolo discendente che era in atto dal dicembre 2017 e ha finalmente effettuato il breakout nel novembre 2024.

Analisi tecnica del grafico di XRP – Fonte: TradingView

Applicando lo stesso manuale di analisi classica, Gemini ha misurato l’ampiezza di questa lunga fase di consolidamento e l’ha mappata sul livello di breakout, ottenendo uno sbalorditivo obiettivo di prezzo di 15 dollari.

Tuttavia, è importante ricordare che si tratta di un obiettivo a lungo termine. Attualmente XRP viene scambiato a circa 2,62 dollari, molto lontano dai 15 dollari.

Ecco i due fattori che rendono questa previsione fattibile:

I crescenti sforzi di Ripple per rendere XRP il centro delle sue operazioni e la spina dorsale di un sistema di pagamenti transfrontalieri globale basato sulle criptovalute. Il settore è affamato di altcoin ricche di valore, fortemente radicate nell’utilità e in grado di far progredire le criptovalute.

Sebbene l’aumento di XRP a 15 dollari non avverrà in pochi mesi, vale comunque la pena di HODLare una criptovaluta blue chip come XRP.

Detto questo, è possibile anche giocare d’astuzia e diversificare investendo in altre criptovalute che potrebbero offrire rendimenti potenzialmente enormi in un lasso di tempo molto più breve.

Esiste però una criptovaluta, attualmente in prevendita, che potrebbe anche fare meglio di XRP.

Perché PEPENODE potrebbe essere la prossima grande criptovaluta

PEPENODE (PEPENODE) non è una semplice decorazione di Pepe the Frog che spera di attirare gli investitori di meme coin degenerati, ma un progetto che ha scavato a fondo e ha individuato un vero problema legato alle criptovalute che deve essere risolto: l’accessibilità del mining di criptovalute.

Attualmente, l’installazione di un vero e proprio impianto di mining non solo è estremamente costosa, ma anche molto tecnica, e spesso richiede l’intervento di più persone e costi operativi elevati, il tutto senza alcuna garanzia di buoni rendimenti.

PEPENODE ha un potenziale rivoluzionario perché è un progetto unico di criptovaluta “mine-to-earn”, che consente agli utenti di configurare il proprio impianto di mining che, pur essendo virtuale, produce ricompense reali.

Inoltre, a differenza del mining tradizionale, spesso banale e poco coinvolgente, il mining su PEPENODE è divertente grazie al suo ecosistema gamificato che permette di competere con altri possessori di PEPENODE e miner in una classifica che, alla fine, determina l’ammontare dei premi guadagnati.

Come minare usando PEPENODE

Tutto quello che bisogna fare per avviare la propria attività di mining virtuale di criptovalute è acquistare i token PEPENODE per entrare nell’ecosistema gamificato e spenderli per attrezzare la sala server virtuale.

Dopodiché, sta all’utente creare un sistema di mining efficace e produttivo. La chiave sarebbe quella di costruire la configurazione ideale acquistando nodi di mining meme.

Ma non è così semplice come acquistare un nodo qualsiasi e sperare per il meglio. Bisogna scegliere la combinazione perfetta di nodi di mining, perché ognuno di essi è diverso e ha le proprie caratteristiche, compatibilità e qualità di mining.

Fonte: Pepenode

Comprendere questo particolare passaggio del processo potrebbe determinare in ultima analisi l’ammontare dei premi che potrai ottenere dall’ecosistema di mining virtuale senza precedenti di PEPENODE.

Ora, parlando di premi, questi saranno erogati sotto forma di token gratuiti PEPENODE, PEPE e FARTCOIN, tutte meme coin forti a pieno titolo. Potrete accedervi una volta completato il TGE (Token Generation Event) di PEPENODE e una volta che il suo simulatore di mining virtuale sarà attivo.

PEPENODE ha tutti i requisiti per diventare la prossima criptovaluta di successo

PEPENODE (PEPENODE) ha raggiunto un risultato rivoluzionario per la soluzione che offre, una domanda definitiva nel settore e, soprattutto, un enorme clamore intorno alla sua prevendita in corso.

Il progetto ha già raccolto più 1,96 milioni di dollari dai primi investitori. Ma la parte migliore è che è ancora agli inizi, il che significa che potete diventare possessori di PEPENODE per 0,0011227 dollari per token.

Secondo la previsione sul prezzo di PEPENODE, il token potrebbe salire del 540% entro la fine del 2026, raggiungendo potenzialmente un valore massimo di 0,0072 dollari.

Ma potrebbe valere la pena di conservare il vostro acquisto un po’ più a lungo perché, oltre al suo APY dinamico di staking che attualmente rende il 653%, entro la fine del 2030 PEPENODE potrebbe guadagnare un altro 1.450%.