L’AI di Claude stima i prossimi movimenti di XRP, Dogecoin e Solana

Ecco gli asset che, secondo l'AI di Claude, potrebbero generare forti rendimenti prima della fine dell'anno.

L’intelligenza artificiale di Anthropic, Claude, prevede una forte crescita per diversi asset crypto prima della fine dell’anno. A trainare il loro slancio è l’aspettativa di un Bitcoin diretto verso nuovi massimi e potenzialmente in grado di innescare una nuova bull run.

Due settimane fa, Bitcoin ha toccato un nuovo record sopra i 123.000 dollari, riaccendendo il sentiment positivo in tutto il settore. Gli analisti stimano che presto la crypto di maggior valore riprenderà slancio e che il prossimo ciclo rialzista potrebbe eclissare quello del 2021, spingendo il segmento delle altcoin verso nuovi massimi.

L’AI prevede che XRP esploderà del 120% entro dicembre

L’AI di Claude ha fissato un guadagno di 121,5% per il token di Ripple, con un obiettivo di 7 dollari atteso entro la fine dell’anno.

La previsione ottimistica tiene conto delle performance di XRP, che nelle ultime settimane ha raggiunto un picco di 3,65 dollari. Negli ultimi dodici mesi l’asset ha messo a segno un incremento del 387%, battendo Bitcoin ha segnato un +79% nello stesso periodo di tempo.

Fonte: Claude

Anche se da quel momento ha registrato un calo del 13,3%, nel grafico mensile mantiene un guadagno del 43%, superando sia Bitcoin che molte altcoin.

La spinta arriva da una maggiore chiarezza normativa, caso d’uso e entusiasmo per un possibile debutto sul mercato di un ETF spot.

XRP continua a essere vista come una delle soluzioni migliori per i pagamenti internazionali, vista la sua velocità, conformità e fees basse. Anche il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) ha riconosciuto i suoi punti di forza lo scorso anno.

Ripple potrebbe presto scrollarsi di dosso il peso della causa legale contro la SEC, dato che sta per concludersi. Ormai il caso è in una fase puramente procedurale e entrambe le parti dovrebbero ritirare i ricorsi entro il 15 agosto. L’avvocato Marc Fagel stima che la chiusura definitiva arriverà tra un paio di mesi.

Dopo l’archiviazione del caso da parte del tribunale, Ripple potrebbe finalmente tornare a operare senza più restrizioni.

Se XRP tornasse sopra i 3,65 dollari, potrebbe puntare al target di 5-7 dollari indicato dall’AI, a patto che il contesto macro e il mercato crypto restino favorevoli.

Grafico mensile di XRP. Fonte: CoinMarketCap

Al momento l’indicatore Relative Strength Index (RSI) di XRP è calato dal livello di 86 a 59, suggerendo che l’asset stia consolidando i recenti guadagni mentre i rialzisti si preparano per un nuovo rialzo.

L’AI prevede che Solana può fare 6x spinta dall’hype per gli ETF

Solana ($SOL) è cresciuta rapidamente fino a diventare una piattaforma leader per gli smart contract, rivaleggiando con Ethereum sia in termini di attività degli sviluppatori che di volume di applicazioni decentralizzate.

Il suo market cap è salito fino a 97,3 miliardi di dollari e l’altcoin continua ad attrarre capitali istituzionali e nuovi sviluppatori.

L’AI prevede il prezzo di SOL. Fonte: Claude

L’entusiasmo degli investitori deriva dal possibile lancio dei fondi spot su Solana. Crescono anche le speculazioni su un suo inserimento nella riserva nazionale di criptovalute degli Stati Uniti, scenario che ne rafforzerebbe il progetto nel lungo termine.

Dal punto di vista tecnico, SOL ha invertito una tendenza al ribasso durata mesi. Dopo aver raggiunto un picco di oltre 250 dollari a gennaio e toccato minimi vicini ai 100 dollari ad aprile, l’asset ha registrato un forte rimbalzo, attestandosi intorno ai 181 dollari.

Inoltre, nel suo grafico si è formato un cuneo discendente, che potrebbe anticipare un forte rialzo entro l’autunno.

L’intelligenza artificiale di Claude prevede uno scenario ultra bullish per Solana, in cui potrebbe raggiungere i 1.000 dollari entro la fine dell’anno.

Grafico mensile di SOL. Fonte: CoinMarketCap

Se i modelli rialzisti dovessero rimanere intatti durante l’estate, SOL potrebbe testare la soglia dei 320 dollari entro l’autunno. Con un mercato più favorevole del previsto, l’asset avrebbe spazio per superare il range 400-600 dollari, come previsto da alcuni modelli AI.

Gli sviluppi normativi negli Stati Uniti saranno decisivi nel delineare il futuro di Solana come una delle blockchain più promettenti del prossimo ciclo.

L’intelligenza artificiale prevede un forte rialzo per Dogecoin

Nata nel 2013 come crypto scherzosa, Dogecoin è cresciuta fino a diventare un asset di peso, con una capitalizzazione di mercato superiore a 33,4 miliardi di dollari. A spingerla è stato il supporto della community e un utilizzo sempre più concreto.

Fonte: Claude

Attualmente la meme coin sta scambiando al livello di 0,20 dollari e nel grafico mensile ha segnato un aumento del 38% e sembra che si stia stabilizzando dopo questo rally.

Grafico mensile di Dogecoin. Fonte: CoinMarketCap

La scorsa settimana DOGE era in ipercomprato con un RSI a 80, mentre ora è sceso a 52, segnalando una fase più neutra dopo le prese di profitto.

Nel grafico si è formato un cuneo discendente tra novembre e aprile, un precursore di un possibile breakout al rialzo.

L’AI di Claude prevede che DOGE potrebbe salire a 1 dollaro entro la fine dell’anno, segnando un forte rialzo rispetto al suo prezzo attuale.

Intanto la sua adozione è in aumento. Tesla continua ad accettare DOGE per alcuni prodotti e sia PayPal che Revolut supportano le transazioni in DOGE.

TOKEN6900 potrebbe fare 1000x dopo il listing?

