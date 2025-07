L’AI di ChatGPT prevede il prezzo di XRP, Pi Coin e DOGE entro la fine del 2025

ChatGPT ritiene che queste altcoin potrebbero raggiungere nuove vette entro la fine dell'anno.

Ultimo aggiornamento: Luglio 24, 2025

Il modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT, prevede che numerose altcoin potrebbero riprendere slancio dopo la correzione di oggi e raggiungere nuovi massimi storici entro la fine dell’anno, spinte dall’ascesa di Bitcoin.

Lunedì scorso la crypto di maggior valore ha raggiunto un nuovo record sopra i 123.000 dollari, un traguardo che, secondo molti analisti, potrebbe favorire un’adozione più ampia delle criptovalute se il rally dovesse continuare.

Molti prevedono che un nuovo rally potrebbe eclissare la bull run vista nel 2021, spingendo le altcoin verso nuovi massimi. ChatGPT ne ha analizzate tre in particolare.

XRP potrebbe toccare i 10 dollari? La previsione dell’AI

Per il modello AI, XRP potrebbe salire a 10 dollari entro la fine del 2025, aumentando di oltre tre volte il suo valore attuale di circa 3,15 dollari.

L’AI prevede il prezzo di XRP. Fonte: ChatGPT

La sua previsione si basa su diversi fattori come l’ottima performance dell’asset di quest’anno, il forte interesse istituzionale, la chiarezza normativa e le speculazioni per un possibile lancio di un ETF spot su XRP.

Il token di Ripple continua a distinguersi per la facilità con cui consente di effettuare transazioni internazionali veloci e con fees basse. Ha ottenuto un forte sostegno istituzionale ed è stato persino elogiato dal Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) per il fatto che riesce a consentire i pagamenti senza intermediari bancari.

Inoltre, la lunga causa tra Ripple e l’ente regolatore americano sta per terminare ufficialmente. Si trova in una fase puramente procedurale, che potrebbe richiedere ancora uno o due mesi. Una volta archiviato il caso, la società potrà finalmente tornare a operare senza restrizioni.

Al momento XRP sta scambiando al livello di 3,15 dollari. Se dovesse superare la resistenza chiave dei 3,60 dollari, potrebbe rendere realtà la previsione di ChatGPT di 10 dollari a fine anno.

In uno scenario più rialzista, il modello AI ritiene che XRP potrebbe addirittura raddoppiare, a condizione che emerga un catalizzatore importante, come ad esempio delle normative favorevoli negli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump.

Negli ultimi 12 mesi, XRP ha registrato un balzo del 475%, staccandosi nettamente da Bitcoin, che ha registrato un + 77% durante lo stesso periodo di tempo.

Grafico del valore di XRP. Fonte: CoinMarketCap

Pi Network: l’AI prevede un guadagno di 100x entro la fine dell’anno

Pi Network ha rivoluzionato il mining introducendo un modello “tap-to-mine”, che consente agli utenti di guadagnare crypto dai propri smartphone senza bisogno di hardware avanzato o conoscenze tecniche.

Fonte: ChatGPT

Attualmente Pi Network sta scambiando al livello di 0,44 dollari. ChatGPT prevede che, con un’ampia adozione, l’asset potrebbe aumentare di oltre cento volte il suo valore, raggiungendo i 50 dollari entro la fine di quest’anno.

Lanciato a febbraio, PI ha mostrato un’elevata volatilità. Per esempio, all’inizio di maggio, l’asset è salito da 0,58 dollari a 1,57 dollari in quattro giorni, con un drastico aumento del 171%, spinto dall’interesse istituzionale.

Attualmente l’RSI dell’asset si trova a 44, ma è in aumento. L’asset è quindi sottovalutato, ma il momentum rialzista sta acquisendo forza con il miglioramento del sentiment del mercato crypto.

Se Pi Network dovesse continuare la traiettoria PI potrebbe superare la resistenza chiave di 3 dollari alla fine dell’estate, potenzialmente stabilendo un nuovo ATH superiore al record di febbraio di 2,99 dollari.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla blockchain Layer-1 scalabile, Pi Network è posizionata per accelerare l’adozione in tutto il mondo, raggiungendo possibilmente l’obiettivo di 5 dollari anche senza un massiccio mercato rialzista.

Per arrivare al target più ambizioso dell’AI, servirà una forte crescita degli utenti e l’approvazione delle normative negli Stati Uniti.

Grafico settimanale di Pi Network. Fonte: CoinGecko

ChatGPT prevede che Dogecoin registrerà un breakout

Dogecoin ($DOGE), nata nel 2013 come scherzo, è diventato un asset con una capitalizzazione di mercato che supera i 38,4 miliardi di dollari, grazie alla sua forte community e alla sua crescente utilità.

Fonte: ChatGPT

Attualmente sta scambiando al livello di 0,23 dollari. Negli ultimi sette giorni Dogecoin è salito del 27%, mentre nel corso del mese ha segnato un + 68,4% .

Il suo RSI a 72, in calo rispetto agli 80 di ieri, indica che si trova in territorio di ipercomprato, spesso preludio di una correzione, poiché i trader prendono profitto. Un pullback potrebbe consentire a DOGE di consolidarsi prima di un nuovo rialzo.

Nel suo grafico si è formato un pattern a cuneo discendente tra novembre e aprile, che in genere anticipa un breakout rialzista.

Secondo il modello AI di ChatGPT, DOGE potrebbe toccare 1 dollaro in un ciclo rialzista prolungato, con un guadagno di circa quattro volte rispetto ai livelli attuali.

Intanto la meme coin sta continuando a guadagnare terreno nei pagamenti tradizionali. Per esempio Tesla accetta DOGE per alcuni prodotti, mentre piattaforme come Revolut e PayPal lo hanno integrato come metodo di pagamento.

Grafico settimanale di Doge. Fonte: CoinMarketCap

