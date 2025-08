L’AI cinese di DeepSeek prevede una crescita esplosiva per XRP, Pepe Coin e Shiba Inu

Il modello di intelligenza artificiale di DeepSeek prevede che le tre altcoin potrebbero registrare un forte rally entro dicembre.

Il modello di intelligenza artificiale di DeepSeek ha rilasciato delle previsioni bullish per tre altcoin.

A luglio Bitcoin ha superato il suo record, raggiungendo un nuovo massimo storico sopra la soglia dei 123.000 dollari. Considerato l’halving dello scorso anno e i recenti sviluppi da parte degli enti regolatori americani, gli esperti prevedono una nuova ascesa, con alcuni che stimano un obiettivo di 124.000 dollari.

Giovedì scorso la Securities and Exchange Commission (SEC) americana ha presentato il “Project Crypto”, una revisione normativa pensata per aggiornare le leggi sulle security. Il presidente della SEC, Paul S. Atkins, l’ha definita la “guida” dell’agenzia per sostenere l’audace obiettivo del presidente Trump di affermare gli Stati Uniti come il principale hub mondiale crypto.

Per questo motivo, il modello di intelligenza artificiale di DeepSeek prevede che alcuni asset crypto potrebbero registrare un rally entro la fine dell’anno.

DeepSeek prevede nuovi massimi per XRP

Secondo l’AI di DeepSeek, il token di Ripple potrebbe salire fino a 5 dollari o addirittura più in alto entro la fine dell’anno. Si tratterebbe di un aumento del 69% rispetto al suo valore attuale di 2,94 dollari.

Fonte: DeepSeek

Nel corso dell’anno l’asset ha registrato una buona performance. Nel grafico mensile ha registrato un aumento del 36%, battendo Bitcoin e anche molte altcoin.

Visti gli ultimi sviluppi normativi, l’adozione istituzionale e l’entusiasmo per un possibile ETF Spot sul mercato, le prospettive per XRP rimangono bullish.

Grafico mensile di XRP. Fonte: CoinMarketCap

XRP continua a essere vista come una delle soluzioni migliori per i pagamenti globali, vista la sua velocità, conformità e costi bassi. Anche il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) ha riconosciuto i suoi punti di forza lo scorso anno.

La lunga causa tra Ripple e la SEC è ormai alle battute finali, ridotta a una fase puramente procedurale. Il 15 agosto segna il termine entro cui entrambe le parti dovranno depositare i documenti sul caso, data in cui la SEC potrebbe anche formalizzare il ritiro del ricorso.

Al momento XRP è ancora sotto del 16% dal suo precedente massimo e fatica a tenere la soglia dei 3 dollari. Se l’asset riuscisse a raggiungere il picco di luglio di 3,65 dollari, l’AI prevede che potrebbe toccare i 5 dollari.

DeepSeek ha rilasciato anche una previsione ancora più bullish, indicando un possibile target di 20 dollari per XRP, a condizione che il contesto resti favorevole.

L’RSI è sceso a 49, segnalando una pausa dopo i recenti acquisti, ma l’asset potrebbe registrare un rimbalzo e continuare il suo trend rialzista.

Se il quadro normativo dovesse continuare a giocare a favore, XRP potrebbe andare oltre le stime più ottimistiche.

L’intelligenza artificiciale stima un forte rialzo per Pepe Coin entro fine anno

Il prossimo progetto analizzato dall’AI è Pepe Coin ($PEPE), una meme coin lanciata nell’aprile 2023 e ispirata all’iconica rana di Matt Furie. Ora è tra le prime meme coin per capitalizzazione di mercato, con un market cap di 4,5 miliardi di dollari.

Fonte: DeepSeek

Nonostante la concorrenza acerrima nel segmento delle meme coin, PEPE continua a brillare grazie alla sua community e alla liquidità stabile. Inoltre, Elon Musk ha fatto alcune allusioni riguardo al fatto che potrebbe detenere $PEPE insieme a Dogecoin, lasciando indizi criptici sui suoi profili social. Addirittura, lo scorso anno ha temporaneamente adottato l’immagine di Pepe come sua immagine del profilo su X.

Al momento PEPE sta scambiando in rosso al livello di 0.00001029 dollari, con un calo del 2%. Anche nel grafico settimanale è in negativo con un ribasso del 9%.

Grafico giornaliero di PEPE. Fonte: CoinMarketCap

La volatilità resta elevata, ma è tipica del segmento. Anche altre meme coin come SHIB e DOGE hanno registrato un calo dell’8%.

L’AI di DeepSeek prevede che PEPE potrebbe salire a 0,00006 dollari entro dicembre, con un guadagno di 6 volte e un importante superamento del suo precedente massimo storico di 0,00002803 dollari registrato a fine 2024.

Nel suo grafico è presente un pattern a cuneo discendente che si estende da novembre a marzo, tipico di un possibile breakout al rialzo.

Se il sentiment del resto del mercato dovesse rimanere positivo, PEPE potrebbe persino superare le previsioni di DeepSeek prima della fine dell’anno.

Shiba Inu (SHIB) potrebbe esplodere del 300%?

Lanciato nell’agosto 2020, Shiba Inu è diventato la seconda meme coin per market cap, con una capitalizzazione di mercato di circa 7,3 miliardi di dollari.

Fonte: DeepSeek

Attualmente SHIB sta scambiando intorno ai 0,00001217 dollari e sembra che stia uscendo da due formazioni tecniche rilevanti: un cuneo discendente a lungo termine e una bandiera rialzista emersa all’inizio di quest’anno. Se SHIB dovesse superare la resistenza vicino a 0,000025 dollari, l’AI di DeepSeek prevede un movimento verso il range di 0,00003-0,00006 dollari. Si tratterebbe di un guadagno del 300%.

Grafico settimanale di SHIB. Fonte: CoinMarketCap

Gli indicatori tecnici suggeriscono che potrebbe verificarsi un rally imminente. L’RSI è a 42 e sta salendo, indicando una crescente pressione di acquisto. Se le condizioni del mercato dovessero rimanere positive, l’asset potrebbe registrare un rimbalzo.

Inoltre, il meccanismo di burning ha aumentato la scarsità di SHIB. Solo in una settimana di luglio, oltre 1,3 miliardi di SHIB sono stati rimossi dalla circolazione.

SHIB sta diventantando più di una semplice meme coin. Ora è integrato con Ethereum e supporta Shibarium, un protocollo Layer-2 che migliora la scalabilità, riduce le fees di transazione e promuove lo sviluppo di dApp.

