L’AI cinese DeepSeek prevede il prezzo di XRP, XLM e DOGE a fine agosto

DeepSeek AI ipotizza che, in condizioni di mercato favorevoli, XRP, XLM e Dogecoin potrebbero registrare un significativo rialzo entro la fine del mese.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 20, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Secondo le previsioni del modello linguistico avanzato cinese, DeepSeek AI, XRP, XLM e Dogecoin potrebbero generare grandi guadagni prima della fine del mese, ricompensando gli investitori prima dell’autunno.

Per ora, tuttavia, la strada verso l’alto rimane accidentata. Giovedì scorso, Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 124.128 dollari, superando il precedente record di 122.838 dollari stabilito solo poche settimane prima.

Ma lo slancio è rapidamente svanito quando il Bureau of Labor Statistics ha rivelato che a luglio l’inflazione è stata superiore alle aspettative, scatenando un sell-off che il lunedì successivo ha portato Bitcoin sotto i 115.000 dollari.

Tuttavia, la chiarezza da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi offre speranza. Il presidente Trump ha firmato il GENIUS Act, la prima legge completa del Paese sulle stablecoin che richiede che siano sostenute da riserve. Nello stesso periodo, la SEC ha lanciato il Project Crypto, un ampio progetto di riforma volto a modernizzare l’applicazione delle norme sui titoli alle attività digitali.

Molti analisti ritengono che la definizione di questo quadro normativo innescherà un altro rally, potenzialmente in grado di eguagliare o superare la frenesia del 2021. Se le previsioni di DeepSeek si riveleranno corrette, XRP, XLM e DOGE potrebbero essere tra i maggiori vincitori.

XRP (XRP): DeepSeek AI punta a 10 dollari per la più grande altcoin

DeepSeek AI prevede che XRP (XRP) potrebbe salire verso i 10 dollari entro la fine del mese, registrando un aumento di oltre tre volte rispetto al suo prezzo attuale di 2,94 dollari.

Previsione del prezzo di XRP – Fonte: DeepSeek AI

Quest’anno il rally di XRP è stato impressionante. Il 18 luglio, il token di Ripple ha raggiunto i 3,65 dollari, superando il suo record del 2018 di 3,40 dollari, prima di correggersi di circa il 19% in linea con il suo attuale valore. Anche se al momento il quadro sembra un po’ ribassista per le criptovalute e i titoli tecnologici sono rimasti bloccati in un limbo, in attesa di sviluppi politici e macroeconomici più favorevoli.

L’adozione continua ad ampliarsi. Nel 2024, il Fondo di sviluppo del capitale delle Nazioni Unite ha riconosciuto XRP come una soluzione pratica per i trasferimenti transfrontalieri nelle regioni in via di sviluppo.

Ripple ha anche risolto la sua lunga battaglia legale con la SEC all’inizio di quest’anno, dopo che l’autorità di regolamentazione ha ufficialmente archiviato il caso. Ciò ha confermato la sentenza del tribunale del 2023 secondo cui le vendite al dettaglio di XRP non sono titoli, un precedente che protegge la maggior parte delle altcoin legittime da simili sfide normative.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di XRP – Fonte: Tim Hakki su TradingView

Se XRP recupera i recenti massimi, DeepSeek ritiene realistico un prezzo di 10 dollari entro la fine di agosto. La comparsa non di uno, non di due, ma di tre pattern bullish flag sul grafico dei prezzi nell’ultimo anno suggerisce un forte potenziale di rapida impennata dei prezzi con l’avvicinarsi dell’autunno.

Da un punto di vista tecnico, l’indice di forza relativa (RSI) si attesta a 43, suggerendo una pressione di vendita che continua a guadagnare slancio, anche se molti vedranno le candele rosse come un segnale di acquisto forte, dati i fondamentali sempre più allettanti di XRP, l’adozione da parte delle istituzioni e l’atteggiamento favorevole alla conformità di Ripple.

Nell’ultimo anno, XRP ha registrato un aumento del 407%, superando di gran lunga il 94% di Bitcoin e il 62% di Ethereum nello stesso periodo.

Stellar (XLM): DeepSeek AI afferma che questo rivale di XRP potrebbe aumentare di 7,5 volte entro la fine del mese

Introdotto nel 2014, Stellar (XLM) è una delle iniziative blockchain più longeve e consolidate nel settore delle risorse digitali. Creato per facilitare pagamenti transfrontalieri veloci e convenienti, viene spesso paragonato a XRP e Bitcoin Cash, anche se il suo meccanismo di consenso lo distingue dagli altri.

Previsione del prezzo di XLM – Fonte: DeepSeek AI

A differenza di Bitcoin, che si basa su un mining ad alto consumo energetico, Stellar opera utilizzando il protocollo Stellar Consensus Protocol (SCP). Questo sistema sfrutta una rete di validatori affidabili per confermare le transazioni, garantendo efficienza senza i costi ambientali dei modelli proof-of-work.

Le attuali previsioni di DeepSeek AI suggeriscono che Stellar potrebbe salire a 3 dollari dal suo valore attuale di 0,3995 dollari, con un guadagno di 7,5 volte per gli investitori.

La traiettoria di XLM rimane fortemente influenzata dall’andamento generale del mercato di Bitcoin e dall’evoluzione dei quadri normativi. Con una capitalizzazione di mercato che supera i 12,5 miliardi di dollari, Stellar si colloca costantemente tra le prime 20 criptovalute. Molti ritengono che l’asset sia ben posizionato per un breakout non appena emergerà maggiore chiarezza da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di XLM – Fonte: Tim Hakki su TradingView

Nel breve termine, sembra che lo slancio stia aumentando. L’indice di forza relativa (RSI) sta scendendo a 44 in un contesto di vendite diffuse sul mercato che potrebbero far sì che il token continui a essere scambiato con uno sconto relativo rispetto al suo valore reale.

Le aspettative a più lungo termine rimangono meno prevedibili. La forza continua potrebbe spingere XLM a incontrare resistenza vicino al livello di 0,50 dollari, mentre un trend rialzista sostenuto potrebbe consentire al token di testare 0,75 dollari entro agosto.

Dogecoin (DOGE): la meme coin originale mantiene il suo potere

Lanciato nel 2013 come parodia, Dogecoin (DOGE) è cresciuto fino a diventare una delle criptovalute più preziose, con una capitalizzazione di mercato superiore ai 32 miliardi di dollari, grazie alla sua community devota e ai casi d’uso in espansione nel settore dei pagamenti.

Previsione del prezzo di DOGE – Fonte: DeepSeek AI

Sebbene DOGE rispecchi spesso i movimenti di Bitcoin, la sua ampia base di utenti e la sua liquidità gli hanno permesso di superare diversi cicli di mercato. Attualmente scambiata a 0,2154 dollari, la meme coin è cresciuta del 114,5% negli ultimi 365 giorni, rendendola una killer di Bitcoin ed Ethereum quest’anno.

L’RSI si è raffreddato dal picco torrido di luglio di 80 a circa 47, anche se continua a ritmo sostenuto una vendita che ha fatto perdere il 4% del prezzo nelle ultime 24 ore. Anche Ethereum (ETH) è in calo di circa il 4%, mentre l’intero mercato delle criptovalute scende del 2% e il settore delle meme coin, da 71 miliardi di dollari di valore, perde l’8%.

Quando questo calo si esaurirà, Dogecoin dovrebbe rimbalzare rapidamente, come tipico delle memecoin. Come accennato, oggi DOGE sta tenendo il passo con Ethereum e avendo superato la sua fase iniziale di estrema volatilità, spesso tiene il passo anche con le criptovalute più convenzionali.

I segnali grafici rivelano un pattern a cuneo discendente tra novembre e aprile, tipicamente associato a inversioni rialziste.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di DOGE – Fonte: Tim Hakki su TradingView

Nel suo scenario rialzista, DeepSeek AI prevede che DOGE potrebbe raggiungere i 3 dollari entro la fine del mese. Ma questo è altamente improbabile visto che, nel 2021, l’ATH di Doge era di 0,7316 dollari.

La sedicente “Doge Army” ha da tempo puntato sull’obiettivo più vicino di 1 dollaro, ma anche questo è difficile da raggiungere. Tuttavia, il mese prossimo l’attività rialzista potrebbe spingere la meme coin preferita al mondo oltre i 0,50 dollari.

Anche l’adozione è in espansione: Tesla ora accetta DOGE per acquisti selezionati e piattaforme di pagamento come PayPal e Revolut hanno aggiunto il supporto per i trasferimenti.

La prevendita di Maxi Doge supera 1,2 milioni di dollari: la prossima meme coin da tenere d’occhio?

Per gli investitori alla ricerca di meme coin ad alto rischio con un potenziale di rialzo altrettanto elevato e con più margine di manovra e volatilità, le prevendite di meme coin sono ancora la scommessa migliore. Un progetto in ascesa, Maxi Doge (MAXI), ha già raccolto più di 1,2 milioni di dollari a sole due settimane dal lancio.

Costruito sullo standard ERC-20 di Ethereum, il token MAXI pone l’accento sul coinvolgimento della comunità con piani per hub Telegram e Discord, competizioni di trading e collaborazioni per aumentare la visibilità.

Un quarto dei 150,24 miliardi di token disponibili è destinato al Maxi Fund, dedicato alle partnership e al marketing. Gli staker possono anche guadagnare rendimenti passivi annuali (APY) del 226%, anche se i rendimenti diminuiranno con l’aumentare della partecipazione.

Il prezzo dei token in prevendita è attualmente pari a 0,000253 dollari, ma tra poco più di 36 ore è previsto un ulteriore aumento nominale.

Per partecipare alla prevendita basta visitare il sito web di Maxi Doge e collegare un wallet come MetaMask o Best Wallet.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità, invece, basta seguire la community di Maxi Doge sui suoi canali ufficiali X (Twitter) e Telegram