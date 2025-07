La storia della vedova di George Jones, del truffatore Kirk West e di $17 milioni in token XRP

Nancy Jones, vedova della leggenda della musica country George Jones, è al centro di un’inchiesta per una presunta truffa che le avrebbe sottratto XRP per un valore di 17 milioni di dollari. In seguito all’episodio, la donna ha formalmente presentato una denuncia per furto di criptovalute ai danni di Kirk West, il suo ex fidanzato 58enne, che è stato arrestato il 24 luglio presso l’aeroporto internazionale di Nashville.

Police arrested a Tennessee man at Nashville airport after he allegedly stole millions in cryptocurrency from George Jones' widow, his ex-girlfriend. https://t.co/L81ZHhCvPt — NewsChannel 5 (@NC5) July 25, 2025

Jones, nella giornata di mercoledì 23 luglio, ha presentato una denuncia per furto, sostenendo che West abbia sottratto 400.000 dollari in contanti e 5.534.307 token XRP dopo essere riuscito ad aprire la cassaforte nell’abitazione in cui vivevano. In realtà, il 28 giugno, la donna aveva cacciato West di casa e aveva chiamato sua nipote per aiutarla a mettere in sicurezza i suoi beni, dopo aver scoperto che l’uomo l’aveva tradita.

Al momento del furto, il valore degli XRP rubati superava i 17 milioni di dollari. Per fortuna, Nancy Jones e i suoi legali sono riusciti a recuperare la maggior parte delle crypto mancanti, fatta eccezione per quasi 400.000 token, del valore approssimativo di 1,2 milioni di dollari.

West è stato incriminato per un reato di Classe A, una delle accuse penali più gravi, relativa al furto di un ammontare superiore a 250.000 dollari. In seguito a questa accusa, il tribunale ha stabilito una cauzione pari a 1 milione di dollari, fissando così l’importo necessario per la sua eventuale liberazione in attesa del processo.

La storia fraudolenta di Kirk West

I due si incontrarono per la prima volta poco dopo la scomparsa di George Jones, nel 2013, quando Kirk West visitò una proprietà che Nancy Jones stava mettendo in vendita. Durante quell’incontro, Nancy venne a sapere che West si trovava in una situazione di estrema difficoltà economica e senza una dimora stabile. Nonostante questo, mossa probabilmente da empatia e desiderio di aiuto, decise di offrirgli ospitalità nella propria abitazione. Questo gesto di solidarietà segnò l’inizio di un legame personale tra i due, che si trasformò rapidamente in una relazione sentimentale.

Come non è difficile immaginare, Kirk West (conosciuto anche come Kirk Leipzig) si è legato in modo sempre più stretto alla donna, non solo dal punto di vista relazionale ma anche facendosi coinvolgere anche negli affari relativi all’eredità di George Jones. Non è certo questa la sede per sindacare sulla sincerità dei suoi sentimenti ma qualche sospetto sulle reali intenzioni di West – che ha circa 18 anni in meno rispetto a Nancy Jones – è lecito averlo.

Un anno dopo che West si era trasferito nella proprietà di George Jones — nel settembre 2014 — fu annunciato che Nancy Jones aveva acquistato due proprietà adiacenti, con l’obiettivo di farle diventare un museo dedicato a George Jones con numerose memorabilia. Il complesso comprendeva anche uno spazio per eventi, un ristorante, una terrazza panoramica con bar e un negozio di souvenir, il tutto costruito per commemorare l’eredità di George Jones.

Oltre all’ambizioso progetto, fu sorprendente la rapidità con cui l’intera struttura fu inaugurata: ci vollero solo 3 mesi e mezzo per aprire, esattamente nel secondo anniversario della morte di George, il 26 aprile 2015. In quel breve lasso di tempo il complesso fu costruito e completato, i reperti sistemati, il ristorante e il negozio di souvenir riforniti, e il personale formato. Nancy Jones dichiarò di aver “lavorato senza sosta” per realizzare il progetto.

“Per permettere a Nancy di aprire il rinnovato George Jones Museum, le leggi del Tennessee dovettero essere riscritte”, dichiarò lo studio legale Bone, McAllester e Norton, che aiutò a far approvare la legislazione statale necessaria per consentire tutte le attività del complesso polifunzionale, inclusi il bar sul tetto e la vendita di alcolici a marchio George Jones direttamente sul luogo.

Durante tutto questo periodo, Kirk West fu una figura chiave dietro le quinte, orchestrando molti dei piani e spingendo il progetto avanti, mentre Nancy era la portavoce ufficiale. Successivamente, Kirk West è stato nominato Direttore Generale di The George Jones.

Quando nel febbraio 2016 Saving Country Music contattò Kirk West per una questione riguardante un sito web che vendeva merchandising non autorizzato di George Jones, West si presentò come Business Manager della proprietà George Jones, affermando ufficialmente: “Questo prodotto non è affatto autorizzato. Devono rimuovere questo prodotto e non usare mai più il nome di George Jones, altrimenti li denuncerò.”

Si comincia a sentire odore di bruciato…

Ben presto, una serie di irregolarità finanziarie iniziarono a minare l’integrità dell’attività e della proprietà. Nell’autunno del 2016, tutto cominciò a sgretolarsi. Kirk West aveva mentito sul suo reddito e falsificato documenti e buste paga per gonfiare considerevolmente il suo patrimonio netto nei documenti fiscali, al fine di ottenere prestiti su proprietà nella zona di Nashville. Nel luglio 2016 contro West furono presentate accuse federali, e il 19 settembre si dichiarò colpevole di frode federale.

Oltre a essere stato condannato a due anni di carcere, West accettò di pagare 935.045 dollari alla Reliant Bank di Nashville. Si potrebbe pensare che, di fronte a tali rivelazioni, Nancy Jones avrebbe preso le distanze da West, che stava rapidamente rivelandosi un truffatore e un uomo d’affari senza scrupoli. Ma così non fu.

Kirk West riuscì a ottenere dal tribunale tre anni di libertà vigilata e un anno di arresti domiciliari, che trascorse proprio nella casa di Nancy Jones. Lei pagò anche le sue spese legali e restituì i 935.045 dollari, con la promessa di West di rimborsarla nel tempo. Prima, durante e dopo l’arresto e la condanna, Jones pagò inoltre per le loro vacanze lussuose e acquistò a West una Mercedes-Benz.

Durante questo periodo, secondo i documenti di tribunale, Kirk West avrebbe manifestato interesse per le criptovalute come mezzo per accumulare ricchezza, utilizzando i soldi di Nancy per investire in XLM, DOGE, XRP, SHIB ed Ethereum.

Nel frattempo, per il The George Jones la situazione cominciò a peggiorare e la condanna di Kirk West mise la proprietà in una situazione incerta sia dal punto di vista della leadership sia da quello finanziario. Qualche mese dopo, il 23 novembre, fu annunciato che Nancy Jones aveva venduto il George Jones Museum a un gruppo di investimento con sede a Nashville chiamato Possum Holdings LLC. Oltre al museo e a tutte le strutture, il gruppo negoziò anche una licenza master per il nome e l’immagine di George Jones. Nancy Jones non possedeva più il museo, il ristorante né il nome o l’immagine dell’artista.