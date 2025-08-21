La SEC temporeggia, le balene vendono e il prezzo di XRP crolla. E adesso?

Autore Lucio Prosperi



XRP sta attraversando un periodo turbolento nonostante la svolta rappresentata dalla chiusura della causa con la SEC, che si pensava avrebbe dato un impulso decisivo al valore del token. Invece il prezzo di XRP al momento si aggira intorno a 2,92 $, con una brusca correzione del 20% dal picco estivo, mentre gli analisti crypto avvertono di ulteriori ribassi a causa delle massicce vendite da parte delle whale e del rinvio dell’approvazione degli ETF.

XRP diventa la top crypto più venduta dopo la crescita estiva

Secondo l’esperto crypto @W3Vibes, nelle ultime settimane, XRP è diventata la criptovaluta più venduta tra le principali altcoin. Dopo una fase di forti guadagni, XRP ha visto evaporare oltre il 20% del suo valore, finendo sotto una costante pressione di vendita. Secondo gli esperti, la correzione potrebbe proseguire, complice l’attuale sopravvalutazione di Ripple.

Il prezzo, inoltre, fatica a mantenersi sopra i 3 $ nonostante gli sviluppi legali positivi con la Securities and Exchange Commission statunitense. Questa deludente performance contrasta nettamente con le aspettative della community XRP, che sperava in una crescita esplosiva dopo la conclusione della causa con la SEC.

Livello di supporto critico da monitorare attentamente

L’analista @JasonKrypto1 ha avvertito che XRP si trova su un livello di supporto critico durante la correzione mattutina del mercato crypto. L’analista ha sottolineato l’importanza di questi livelli tecnici per la direzione a breve termine del prezzo dell’altcoin.

L’attuale livello di supporto tra 2,80 $ e 2,90 $ è considerato come cruciale per il mantenimento del trend rialzista. Una rottura al di sotto potrebbe innescare ulteriori ribassi verso i 2,58 $, che corrispondono al ritracciamento di Fibonacci 0,618 e alla media mobile a 100 giorni.

Whale dump di 470 milioni di XRP in 10 giorni

L’esperto @CheekyCrypto ha rivelato dati scioccanti sull’attività delle whale intorno a XRP. In soli 10 giorni le balene hanno scaricato ben 470 milioni di token XRP, generando una pressione di vendita pari a oltre 1,3 miliardi di dollari.

Le vendite massicce hanno fatto scivolare XRP sotto la soglia psicologica dei 3 $, fino a quota 2,89 $. L’attività delle whale ricalca schemi che in passato hanno spesso anticipato fasi prolungate di ribassi. Gli analisti guardano ora al livello di 2,70 $ come prossimo supporto chiave.

Nonostante le vendite da parte delle balene, alcuni investitori più accorti hanno mostrato comportamenti di accumulazione durante i ribassi. Questo suggerisce che esiste ancora fiducia nel potenziale a lungo termine di XRP, nonostante il sentiment ribassista di breve periodo.

Decisioni sugli ETF della SEC rinviate a ottobre

Un fattore importante alla base della deludente performance di XRP sono i ripetuti rinvii delle decisioni sugli ETF da parte della SEC. L’autorità di vigilanza statunitense ha infatti posticipato le scadenze per diverse richieste di ETF su XRP a ottobre 2025.

Secondo @RippleXity, le scadenze definitive sono state fissate come segue: Grayscale il 18 ottobre, 21Shares il 19 ottobre, Bitwise il 20 ottobre e Canary Capital & WisdomTree tra il 24 e il 25 ottobre. Questi rinvii smorzano le aspettative per una rapida adozione istituzionale tramite prodotti ETF.

Grande crollo di XRP in arrivo o c’è speranza?

L’analista di Squirrelynest ha individuato due possibili scenari per l’evoluzione del prezzo di XRP, con potenziali ripercussioni verso nuovi massimi storici.

Scenario 1 – Triangolo rialzista:

Se l’attuale fase di ribasso dovesse arrestarsi rapidamente, XRP potrebbe dare origine a un triangolo rialzista. Questo pattern, tipico di una fase di consolidamento, suggerisce che il prezzo potrebbe prepararsi a una continuazione del trend al rialzo. In pratica, dopo un breve periodo di oscillazione laterale all’interno del triangolo, la criptovaluta potrebbe riprendere slancio verso nuovi picchi, confermando la forza del trend rialzista in corso.

Scenario 2 – Correzione ABC:

In alternativa, XRP potrebbe sviluppare un pattern correttivo ABC. In questo schema, l’onda A rappresenterebbe il primo ribasso, seguita dall’onda B di rimbalzo parziale, mentre l’onda C completerebbe la correzione. Secondo le proiezioni, l’onda C potrebbe trovare supporto attorno ai 2,58 $, rappresentando così un livello chiave per eventuali future inversioni di trend. Questo scenario implica una fase più estesa di ritracciamento prima di eventuali ripartenze rialziste.

Per i trader che continuano a cercare altcoin con potenziale, XRP rimane un candidato interessante nonostante l’attuale debolezza, grazie ai suoi solidi fondamentali e alla chiarezza legale. Gli investitori più accorti guardano anche a nuove criptovalute che esploderanno nel 2025.

