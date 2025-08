La SEC apre le porte alle stablecoin: XRP e RLUSD in rampa di lancio!

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Le stablecoin ancorate al dollaro sono ora ufficialmente riconosciute come contanti dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, secondo una guida provvisoria pubblicata nella giornata di lunedì 4 agosto.

Questo cambiamento normativo consente alle stablecoin in USD che soddisfano determinati requisiti di essere trattate come equivalenti al contante nei bilanci aziendali, aprendo potenzialmente la strada a un’adozione massiccia da parte delle istituzioni. Questo sviluppo rafforza la chiarezza normativa attorno a XRP e accelera l’adozione istituzionale di RLUSD secondo le nuove linee guida della SEC in ambito crypto.

Perché le stablecoin riconosciute come contanti segnano la crescita di XRP e il coinvolgimento delle banche

Attraverso una serie di approcci normativi chiave, le nuove linee guida della SEC hanno stabilito criteri fondamentali affinché gli asset digitali possano essere considerati equivalenti al contante. Questi criteri includono: copertura completa in contanti o titoli di Stato (Treasury bills), mantenimento di un ancoraggio 1:1 con il dollaro statunitense e diritti di rimborso garantiti. Queste riforme politiche hanno rivoluzionato gli ostacoli contabili che finora impedivano alle istituzioni finanziarie tradizionali di adottare le stablecoin come alternative al contante in numerosi segmenti di mercato rilevanti.

Il presidente della SEC Paul Atkins ha dichiarato:

“L’approvazione del GENIUS Act invia un messaggio forte: questa Amministrazione sta tracciando una nuova rotta. È un passo importante per stimolare l’innovazione, fornendo all’industria crypto regole del gioco chiare.”

RLUSD pronta a trarre vantaggio immediato

La stablecoin RLUSD di Ripple sembra perfettamente posizionata per beneficiare della nuova chiarezza normativa che riconosce le stablecoin come contanti. RLUSD è completamente supportata da depositi in dollari statunitensi, titoli del Tesoro USA a breve termine ed equivalenti in contanti, con ogni token ancorato a un valore fiat equivalente. Questo fornisce quella chiarezza regolamentare su XRP che le istituzioni attendevano.

RLUSD, inoltre, richiede XRP per il pagamento delle commissioni di transazione, che vengono bruciate durante i trasferimenti, alimentando così la domanda del token. Questo meccanismo genera benefici economici diretti, poiché l’adozione istituzionale di RLUSD accelera nel quadro delle nuove linee guida crypto della SEC.

La base normativa del GENIUS Act apre la strada al coinvolgimento bancario

The stablecoin market has skyrocketed to $267b , doubling in just a year. Talk about rapid mainstream adoption!



With game-changing moves like the GENIUS Act and insights from the USA's Project Crypto, now's the time to let your stablecoins do the heavy lifting as this sector… pic.twitter.com/2pW9V0T9Ay — Mars_DeFi (@Mars_DeFi) August 4, 2025

Le linee guida della SEC sono in linea con il recente GENIUS Act, firmato dal Presidente Trump nel luglio 2025. Questa legge riconosce formalmente le stablecoin regolamentate come contanti, qualificandole come un nuovo strumento finanziario che non è né un titolo né una commodity.

Paul Atkins ha aggiunto:

“Le stablecoin di pagamento avranno un ruolo significativo nel settore dei titoli in futuro, motivo per cui ho chiesto al personale della SEC di valutare se ulteriori linee guida, regolamenti o altre misure possano facilitare l’uso di stablecoin da parte degli enti registrati presso la SEC, anche per regolamenti e margini.”

Per banche e istituti di credito, trattare le stablecoin come equivalenti al contante riduce i rischi normativi e apre la strada a un coinvolgimento diretto senza incertezze legali. Questo supera anni di esitazione che hanno frenato l’interesse delle istituzioni finanziarie verso le stablecoin come alternativa al denaro tradizionale.

Il modello di utilità di XRP ottiene conferma

Georgios Vlachos, co-fondatore di Axelar, ha dichiarato che RLUSD aumenterà la domanda di XRP, rafforzando i benefici derivanti dalla chiarezza normativa:

“Quando effettui trasferimenti, paghi il gas in XRP. Quindi, i possessori di XRP continueranno a trarne vantaggio perché una parte del token viene bruciata a ogni transazione.”

Ogni transazione con RLUSD richiede XRP per coprire le commissioni, generando una domanda costante man mano che l’adozione istituzionale cresce. Le nuove linee guida della SEC forniscono la certezza normativa necessaria per un’adozione su larga scala, senza compromettere la protezione degli investitori.

Questa evoluzione normativa posiziona le stablecoin regolamentate come nuovi strumenti di crescita esplosiva, offrendo alla finanza tradizionale la chiarezza necessaria per abbracciare alternative digitali al dollaro. La combinazione tra il quadro del GENIUS Act e le linee guida della SEC crea opportunità senza precedenti per l’adozione istituzionale su larga scala delle stablecoin come equivalenti al contante.