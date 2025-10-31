La Ripple National Trust Bank sta per diventare una realtà!

Ripple sta per raggiungere un importante traguardo nel suo audace percorso di espansione nella finanza tradizionale. La società, nota per il suo ruolo nell’ecosistema delle criptovalute e delle soluzioni di pagamento cross-border, ha sottoposto una domanda all’attenzione dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) degli Stati Uniti per ottenere una licenza di national trust bank, con il nome di Ripple National Trust Bank. Questa richiesta è ora entrata nella fase finale della revisione, con la scadenza del periodo standard di valutazione fissata per venerdì 31 ottobre 2025.

L’applicazione di Ripple rappresenta una mossa strategica verso l’espansione dei servizi finanziari regolamentati sotto supervisione federale. A differenza di una banca tradizionale, la licenza di trust bank consentirebbe a Ripple di offrire attività fiduciary, tra cui custodia e infrastruttura per la sua stablecoin RLUSD.

La domanda, presentata all’inizio di luglio 2025, è entrata in una fase di revisione pubblica a ottobre, permettendo a stakeholder e autorità di valutare il progetto prima della decisione finale dell’OCC.

True to our long-standing compliance roots, @Ripple is applying for a national bank charter from the OCC. If approved, we would have both state (via NYDFS) and federal oversight, a new (and unique!) benchmark for trust in the stablecoin market.



Earlier in the week via… https://t.co/IdiR7x3eWZ — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) July 2, 2025

Se approvata, la Ripple National Trust Bank sarebbe autorizzata a operare come banca nazionale di trust con sede principale a New York City, tra il 111 e il 119 West 19th Street. La domanda include come organizzatori figure senior di Ripple, tra cui Stuart Alderoty, Timothy Keaney, John McDonald, David Puth e John Zavaglia, con Ripple Labs Inc. di San Francisco come istituzione sponsorizzante.

Secondo il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, l’approvazione della licenza garantirebbe alla società una supervisione sia statale sia federale, stabilendo un benchmark unico di trasparenza e fiducia per il mercato delle stablecoin. Questa mossa va oltre l’infrastruttura di pagamento internazionale e punta a offrire custodia istituzionale e servizi di settlement regolamentati, consolidando RLUSD come un dollaro digitale regolamentato e affidabile.

Il periodo di revisione di 120 giorni e i prossimi passi

Secondo le procedure dell’OCC, le domande per licenze di national trust bank prevedono un periodo di revisione di 120 giorni, durante il quale vengono valutati governance, capitale, programmi di compliance e idoneità dei dirigenti.

La domanda di Ripple ha seguito questo iter a partire dalla sua pubblicazione ufficiale, con il termine del periodo di revisione previsto proprio per la giornata di oggi, 31 ottobre 2025. A quel punto, l’OCC potrà emettere una decisione iniziale di approvazione, rifiuto o estensione, qualora siano necessarie ulteriori informazioni.

L’attuale shutdown del governo statunitense potrebbe però influire sui tempi della revisione, generando potenziali ritardi. In ogni caso, la domanda di Ripple si inserisce in un contesto più ampio: un numero crescente di aziende crypto sta cercando licenze di national trust bank per integrare pienamente i propri servizi con la finanza tradizionale. Tra queste figurano Circle, Crypto.com, Coinbase e Paxos, tutte in corsa per ottenere approvazioni simili dall’OCC.

Il caso di Ripple segnala un momento cruciale per il settore delle criptovalute: l’ottenimento di una licenza bancaria nazionale non solo rafforzerebbe la posizione dell’azienda negli Stati Uniti, ma potrebbe anche segnare l’inizio di una nuova era in cui stablecoin e asset digitali operano sotto supervisione federale, riducendo rischi e aumentando la fiducia degli investitori istituzionali.

Con la scadenza del 31 ottobre ormai alle porte, l’intero ecosistema crypto guarda con attenzione a Ripple. La decisione dell’OCC potrebbe non solo definire il futuro di RLUSD, ma anche fungere da benchmark per tutte le altre aziende del settore che ambiscono a colmare il divario tra crypto e finanza tradizionale.