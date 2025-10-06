La quiete prima della tempesta: XRP pronto per un breakout a $20?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato delle criptovalute potrebbe essere alle porte di una nuova fase di grande fermento e tra gli asset più osservati c’è il token di Ripple. Gli analisti suggeriscono che XRP potrebbe essere pronto per un balzo significativo, con previsioni che indicano un possibile aumento fino a $10–$20 entro i primi mesi del 2026.

Questo scenario, seppur ambizioso, si basa su segnali tecnici di lungo periodo, pattern storici delle altseason e una crescente adozione istituzionale, elementi che potrebbero dare il via a un nuovo ciclo rialzista.

L’analista crypto BarriC prevede un’impennata esplosiva

Secondo l’analista BarriC, XRP sarebbe sull’orlo di uno dei suoi movimenti più esplosivi, con un possibile aumento fino a $10–$20 entro l’inizio del 2026. La previsione si basa sui modelli storici delle altseason, suggerendo che XRP potrebbe beneficiare della prossima grande ripresa del mercato, man mano che liquidità e fiducia degli investitori tornano nel settore crypto.

$XRP to $10-$20 by early 2026



That is the type of price action we could see within the parameters and volatility of an alt season



To see prices like $100, $500, $1,000 with #XRP



We need to see a utility run



When banks and financial institutions get the green light to adopt… — BarriC (@B_arri_C) October 4, 2025

BarriC sostiene che il prossimo ciclo delle altcoin potrebbe rivalutare o addirittura superare le precedenti bull run, sostenuto da una crescente adozione istituzionale, regolamentazioni più chiare e un’espansione delle applicazioni blockchain nel mondo reale.

L’analista evidenzia che i pattern di lungo periodo di XRP indicano una fase di consolidamento e ri-accumulo, preparando il terreno per un’azione di prezzo esplosiva durante la prossima altseason, all’interno dei range di volatilità attesi.

Un rally di XRP fino a $10–$20 rappresenterebbe un aumento straordinario tra il 1.500% e il 3.000% rispetto ai livelli attuali, richiamando le performance viste durante le altseason del 2017 e del 2021. BarriC sottolinea che questo scenario diventa possibile grazie a un’adozione concreta della criptovaluta.

“Quando banche e istituzioni finanziarie otterranno il via libera per adottare e utilizzare la tecnologia blockchain? Quando potranno adottare e utilizzare XRP.”

Se le previsioni di BarriC si realizzeranno, XRP potrebbe uscire da anni di consolidamento ed entrare in una nuova fase di crescita significativa, ridefinendo il suo ruolo nell’ecosistema crypto e consolidando il suo status come uno degli asset più resilienti del mercato.

XRP in fase di ri-accumulo sopra i massimi storici?

Il commentatore di mercato Guy on the Earth osserva che la fase attuale non indica un trend ribassista di lungo periodo. Pur mantenendo un approccio prudente nel breve termine, egli evidenzia un outlook decisamente rialzista per il futuro delle criptovalute.

XRP



I want to be clear about my higher timeframe perspective of the market.



Although I am very cautious about a short term flush right now, do not mistake my long term thesis.



We are not in a 10 month distribution here – this is re-accumulation above our highest monthly close… pic.twitter.com/uF4PnfSvl4 — Guy on the Earth (@guyontheearth) October 5, 2025

In una recente analisi, ha spiegato che, sebbene alcuni investitori si aspettino un breve “flush” o correzione nel breve termine, tali cali sono normali all’interno di fasi più ampie di consolidamento. Ha sottolineato che l’attuale volatilità non è un segnale di debolezza ma piuttosto un reset salutare dopo mesi di rally aggressivi dei prezzi.

Le osservazioni di Guy assumono particolare rilevanza in un contesto macroeconomico in rafforzamento. Negli ultimi mesi, Bitcoin e le principali altcoin hanno costantemente negoziato sopra i massimi dei cicli precedenti, un indicatore storicamente rialzista che segnala una domanda sostenuta a livelli più alti.

I dati a supporto confermano questa visione: i detentori a lungo termine continuano ad accumulare, i flussi istituzionali rimangono robusti e le metriche on-chain mostrano un continua riduzione dell’offerta dagli exchange.

Nel frattempo, XRP viene scambiato a $2,98, il che rappresenta un aumento del 4,4% nell’ultima settimana.

Conclusione

La previsione audace di XRP tra $10 e $20 riflette un crescente ottimismo in vista della prossima altseason, sostenuto da rinnovata fiducia degli investitori, espansione delle applicazioni blockchain e maggiore interesse istituzionale. Pur ambiziosa, la stima appare credibile considerando la resilienza storica di XRP e il suo ruolo cruciale nei sistemi di pagamento reali.

Inoltre la volatilità a breve termine può essere intesa non come un calo ma come una fase strategica di ri-accumulo, anche perché gli investitori più esperti si stanno posizionando silenziosamente per la prossima onda di crescita.