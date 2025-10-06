BTC $124,855.43 1.34%
ETH $4,598.37 1.11%
SOL $234.36 1.21%
SHIB $0.000012 0.09%
BNB $1,229.70 5.63%
DOGE $0.26 1.72%
XRP $3.00 -0.07%
PEPE $0.000010 -0.07%
Cryptonews Altcoin News

La quiete prima della tempesta: XRP pronto per un breakout a $20?

Mercato Previsioni prezzo xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato delle criptovalute potrebbe essere alle porte di una nuova fase di grande fermento e tra gli asset più osservati c’è il token di Ripple. Gli analisti suggeriscono che XRP potrebbe essere pronto per un balzo significativo, con previsioni che indicano un possibile aumento fino a $10–$20 entro i primi mesi del 2026.

Questo scenario, seppur ambizioso, si basa su segnali tecnici di lungo periodo, pattern storici delle altseason e una crescente adozione istituzionale, elementi che potrebbero dare il via a un nuovo ciclo rialzista.

L’analista crypto BarriC prevede un’impennata esplosiva

Secondo l’analista BarriC, XRP sarebbe sull’orlo di uno dei suoi movimenti più esplosivi, con un possibile aumento fino a $10–$20 entro l’inizio del 2026. La previsione si basa sui modelli storici delle altseason, suggerendo che XRP potrebbe beneficiare della prossima grande ripresa del mercato, man mano che liquidità e fiducia degli investitori tornano nel settore crypto.

BarriC sostiene che il prossimo ciclo delle altcoin potrebbe rivalutare o addirittura superare le precedenti bull run, sostenuto da una crescente adozione istituzionale, regolamentazioni più chiare e un’espansione delle applicazioni blockchain nel mondo reale.

L’analista evidenzia che i pattern di lungo periodo di XRP indicano una fase di consolidamento e ri-accumulo, preparando il terreno per un’azione di prezzo esplosiva durante la prossima altseason, all’interno dei range di volatilità attesi.

Un rally di XRP fino a $10–$20 rappresenterebbe un aumento straordinario tra il 1.500% e il 3.000% rispetto ai livelli attuali, richiamando le performance viste durante le altseason del 2017 e del 2021. BarriC sottolinea che questo scenario diventa possibile grazie a un’adozione concreta della criptovaluta.

“Quando banche e istituzioni finanziarie otterranno il via libera per adottare e utilizzare la tecnologia blockchain? Quando potranno adottare e utilizzare XRP.”

Se le previsioni di BarriC si realizzeranno, XRP potrebbe uscire da anni di consolidamento ed entrare in una nuova fase di crescita significativa, ridefinendo il suo ruolo nell’ecosistema crypto e consolidando il suo status come uno degli asset più resilienti del mercato.

XRP in fase di ri-accumulo sopra i massimi storici?

Il commentatore di mercato Guy on the Earth osserva che la fase attuale non indica un trend ribassista di lungo periodo. Pur mantenendo un approccio prudente nel breve termine, egli evidenzia un outlook decisamente rialzista per il futuro delle criptovalute.

In una recente analisi, ha spiegato che, sebbene alcuni investitori si aspettino un breve “flush” o correzione nel breve termine, tali cali sono normali all’interno di fasi più ampie di consolidamento. Ha sottolineato che l’attuale volatilità non è un segnale di debolezza ma piuttosto un reset salutare dopo mesi di rally aggressivi dei prezzi.

Le osservazioni di Guy assumono particolare rilevanza in un contesto macroeconomico in rafforzamento. Negli ultimi mesi, Bitcoin e le principali altcoin hanno costantemente negoziato sopra i massimi dei cicli precedenti, un indicatore storicamente rialzista che segnala una domanda sostenuta a livelli più alti.

I dati a supporto confermano questa visione: i detentori a lungo termine continuano ad accumulare, i flussi istituzionali rimangono robusti e le metriche on-chain mostrano un continua riduzione dell’offerta dagli exchange.

Nel frattempo, XRP viene scambiato a $2,98, il che rappresenta un aumento del 4,4% nell’ultima settimana.

Conclusione

La previsione audace di XRP tra $10 e $20 riflette un crescente ottimismo in vista della prossima altseason, sostenuto da rinnovata fiducia degli investitori, espansione delle applicazioni blockchain e maggiore interesse istituzionale. Pur ambiziosa, la stima appare credibile considerando la resilienza storica di XRP e il suo ruolo cruciale nei sistemi di pagamento reali.

Inoltre la volatilità a breve termine può essere intesa non come un calo ma come una fase strategica di ri-accumulo, anche perché gli investitori più esperti si stanno posizionando silenziosamente per la prossima onda di crescita.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,472,381,024,642
8.65

Altri articoli in evidenza

News
Aster Token crolla prima dell’airdrop: dubbi sui volumi dei DEX
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-10-06 13:30:00
Bitcoin News
Debito e instabilità politica spingono verso Bitcoin, oro e argento
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-10-06 13:00:00
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo