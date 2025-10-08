La FIFA esplora i pagamenti blockchain per i prossimi mondiali

Il sistema opera sulla nuova blockchain della FIFA, costruita in collaborazione con Modex e basata sulla rete compatibile con EVM di Avalanche.

L’autorità svizzera di vigilanza sul gioco d’azzardo sta testando il piano della FIFA relativo ai biglietti basati sulla blockchain, marcando chiaramente il confine tra oggetti da collezione digitali e gioco d’azzardo.

Secondo SwissInfo la Gespa, autorità svizzera di vigilanza sul gioco d’azzardo, ha avviato un’indagine preliminare sul sistema di biglietteria Right-to-Buy (RTB) basato sulla blockchain, che la FIFA ha messo a punto per i Mondiali del 2026, al fine di verificare se il prodotto sia conforme alla normativa svizzera sul gioco d’azzardo.

I token, venduti sul mercato Collect della FIFA, garantiscono ai possessori la possibilità di acquistare i biglietti delle partite una volta aperte le vendite, ma possono anche essere scambiati su un mercato secondario.

La Gespa ha dichiarato che sta attualmente raccogliendo informazioni prima di decidere se è necessario intraprendere ulteriori azioni.

In che modo la FIFA sta utilizzando Avalanche e Modex per alimentare il suo nuovo mercato blockchain?

Il Right-to-Buy (RTB) della FIFA è descritto come un asset digitale che concede il permesso di acquistare biglietti per partite o fasi specifiche, ma non include il biglietto stesso.

Gli elenchi ufficiali mostrano che i drop RTB sono legati alle città ospitanti e alle fasi delle partite, e alcuni sono andati già esauriti.

In una dichiarazione inviata via e-mail, il direttore della Gespa, Manuel Richard, ha affermato che:

“Non si può escludere che l’offerta su collect.fifa.com possa essere rilevante ai sensi della legislazione sul gioco d’azzardo. L’autorità di regolamentazione condurrà ulteriori indagini in merito”.

Secondo la legge svizzera, la Gespa può ordinare ai provider Internet locali di bloccare l’accesso ai siti non conformi e avvisare i pubblici ministeri in caso di violazioni. Secondo quanto riportato dai media svizzeri, la FIFA non ha commentato pubblicamente la questione.

La revisione rappresenta uno dei primi test su come i prodotti sportivi tokenizzati saranno trattati in base alle norme sul gioco d’azzardo e sulla tutela dei consumatori in vista dei prossimi Mondiali.

L’attività di mercato intorno al sistema di biglietteria blockchain della FIFA rimane forte. I dati delle recenti quotazioni mostrano che i token Right-to-Buy (RTB) hanno un prezzo che va da circa 149 dollari per le opzioni della fase iniziale a gironi, fino a oltre 7.000 dollari per le partite molto richieste, come la partita inaugurale all’Azteca. Un token inglese “Right-to-Final”, quotato a 999 dollari, è andato rapidamente esaurito.

C’è una criptovaluta ufficiale della FIFA dietro queste vendite di token?

I rapporti suggeriscono che la FIFA ha già generato entrate a otto cifre dalle vendite RTB, anche prima dell’apertura delle vendite generali dei biglietti.

L’indagine coincide con le proteste dei tifosi, i quali mettono in discussione il modello di determinazione dei prezzi dei biglietti della FIFA. L’Associazione dei tifosi di calcio ha definito i costi “sorprendenti” dopo che i biglietti per la finale in prima vendita sono partiti da oltre 2.000 dollari.

Per quanto riguarda la rivendita, il mercato ufficiale della FIFA applica commissioni sia agli acquirenti che ai venditori, mentre il prezzo dinamico ha fatto aumentare il valore di alcuni annunci fino a diverse volte il loro valore nominale.

Tecnicamente, la FIFA ha spostato il suo mercato Collect dalle precedenti catene alla propria rete Layer 1 basata su Avalanche, utilizzando USDC per le transazioni sulla Avalanche C-Chain.

Sul sito della FIFA, Modex è indicato come fornitore di tecnologia.

Non sono coinvolti né la criptovaluta della FIFA né il sistema di pagamento tokenizzato. Gli RTB fungono da pass digitali collezionabili che danno ai possessori il diritto di acquistare i biglietti in un secondo momento.

I pagamenti vengono effettuati in valute regolari o USDC, rendendo i token più un diritto di accesso che una forma di denaro.

La revisione preliminare di Gespa deciderà se sono necessarie azioni coercitive.

Il risultato potrebbe influenzare il modo in cui la FIFA gestisce i diritti dei biglietti tokenizzati per i prossimi Mondiali nordamericani e stabilire un precedente più ampio per la biglietteria blockchain negli sport globali.