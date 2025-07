La crypto week e un nuovo acquisto da parte di Strategy pronti a spingere Bitcoin ancora più in alto!

Dopo un aumento di oltre il 12% nel corso della scorsa settimana, Bitcoin non mostra ancora segnali di volersi fermare. Cosa farà la crypto nel corso di questa settimana? Quali sono gli sviluppi più importanti da tenere d’occhio?

Bitcoin raggiunge un nuovo massimo storico dopo grandi afflussi istituzionali

Bitcoin ha concluso la scorsa settimana con un’ottima performance. Giovedì e venerdì, l’ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti ha registrato afflussi superiori a 1 miliardo di dollari al giorno, spingendo il prezzo di Bitcoin fino a 118.000 dollari. Nonostante gli ETF Bitcoin statunitensi non vengano negoziati durante il weekend, il valore di Bitcoin è comunque salito oltre i 120.000 dollari, con un picco di 123.090 dollari.

Questa crescita evidenzia che l’aumento del prezzo di Bitcoin non è stato trainato solo dall’interesse istituzionale ma segnala anche un ritorno significativo degli investitori retail. Una possibile ragione è quella che è stata definita come Crypto Week.

La settimana delle crypto

Questa settimana, dal 14 al 18 luglio, la House Committee on Financial Services si dedica completamente alla regolamentazione delle criptovalute. I tre principali progetti di legge in discussione sono il GENIUS Act, il CLARITY Act e l’Anti-CBDC Surveillance State Act.

Il GENIUS Act stabilisce regole chiare e su misura per i richiedenti stablecoin, cosa che potrebbe favorire fortemente l’adozione delle stablecoin americane. Il CLARITY Act chiarisce quali criptovalute rientrano nelle categorie di titoli e beni, includendo anche temi come la protezione dei consumatori. L’Anti-CBDC vieta alla Federal Reserve americana di emettere una moneta digitale centralizzata che metterebbe a rischio la libertà e la privacy dei cittadini.

L’esito della Crypto Week potrebbe avere un grande impatto sull’adozione globale delle criptovalute e spingere molte persone a non farsele sfuggire. Tra queste non ci sono dubbi che ci sarà anche Michael Saylor, che ha perfezionato un nuovo acquisto.

Strategy acquista di nuovo Bitcoin

Michael Saylor, uno dei più grandi fan di Bitcoin, ha acquistato BTC per 12 settimane consecutive tramite la sua azienda Strategy. Dopo una pausa in questo comportamento d’acquisto, oggi è tornato – come da tradizione – ad acquistare Bitcoin.

Strategy has acquired 4,225 BTC for ~$472.5 million at ~$111,827 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 20.2% YTD 2025. As of 7/13/2025, we hodl 601,550 $BTC acquired for ~$42.87 billion at ~$71,268 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF $STRD https://t.co/cdUkviddqp — Michael Saylor (@saylor) July 14, 2025

Strategy ha infatti acquisito 4.225 BTC per circa 472,5 milioni di dollari, a un prezzo medio di circa 111.827 dollari, ottenendo un rendimento del 20,2% da inizio anno 2025. Al 13/07/2025, l’azienda detiene 601.550 $BTC – acquistati per circa 42,87 miliardi di dollari – a un prezzo medio di circa 71.268 dollari per bitcoin.

Se Saylor ha deciso di acquistare Bitcoin sopra i 120.000 dollari, è un segnale che si aspetta ulteriori aumenti nel prezzo di Bitcoin.

Come reagiscono le altcoin?

È chiaro che Bitcoin sta andando molto bene e probabilmente continuerà a salire. Un obiettivo di prezzo tra 125.000 e 130.000 dollari non è irrealistico e potrebbe realizzarsi entro la fine della settimana. Ma la recente crescita di Bitcoin ha avuto anche un impatto positivo su alcune altcoin. Vediamo quali.

Ethereum

Il prezzo di Ethereum ha finalmente superato di nuovo la barriera dei 3.000 dollari. Al momento, però, ETH sembra avere difficoltà a salire di più. Probabilmente gli investitori stanno aspettando di vedere gli sviluppi della Crypto Week e il comportamento degli investitori istituzionali. Nel corso delle prossime ore vedremo se la pressione d’acquisto su Ethereum aumenterà con l’apertura del mercato americano.

Al momento Ethereum viene scambiato a 3.040 dollari, dopo un aumento del 17,5% negli ultimi 7 giorni.

XRP

Il prezzo di XRP è salito di oltre il 29% in una settimana, raggiungendo l’attuale livello di 2,95 dollari. La crescita del token di Ripple non è legata solo a Bitcoin ma anche all’ottimismo riguardo a una regolamentazione chiara negli Stati Uniti.

La fine della causa legale contro la SEC e la potenziale approvazione di un ETF spot su XRP si avvicinano sempre di più, il che lascia intendere che il token abbia tutte le carte in regola per un’ulteriore crescita.

Cardano

Anche il prezzo di Cardano ha registrato un impressionante aumento di oltre il 27% nell’ultima settimana. ADA, come decima criptovaluta per capitalizzazione, sembra soprattutto seguire il trend di Bitcoin. Un possibile catalizzatore, inoltre, è l’ottimismo attorno agli ETF crypto, in cui ADA gioca un ruolo importante.

Questa mattina Cardano è a 74 centesimi, cioè il 75% sotto il suo massimo storico di 3,10 dollari. Se la tendenza rialzista delle crypto continuerà, questa grande altcoin, dunque, ha ampi margini di crescita e può offrire molti guadagni.

