La capitalizzazione crypto scende di oltre il 6% mentre Bitcoin, ETH e XRP finiscono in rosso — Cosa sta succedendo?

Il mercato globale delle criptovalute ha subito una brusca svolta, perdendo circa il 6,7% di valore e bruciando oltre 160 miliardi di dollari di capitalizzazione, che ora si attesta intorno ai 3,84 trilioni di dollari, secondo i dati di CoinGecko.

Il calo arriva dopo quattro settimane consecutive di candele verdi, suggerendo che il momentum rialzista che aveva spinto gli asset digitali vicino ai massimi storici sta cominciando a rallentare.

Bitcoin, che di recente aveva superato i 120.000 dollari, è sceso a circa 115.300 dollari, registrando un calo del 2,6% nelle ultime 24 ore. Attualmente si scambia attorno ai 115.880 dollari.

Ethereum è sceso dell’1,3% a 3.596 dollari, mentre XRP ha registrato una perdita giornaliera più marcata del 3,6%, attestandosi ora a 3,10 dollari.

I ribassi seguono una correzione generale del mercato, causata da liquidazioni su posizioni a leva e da un cambiamento nel sentiment degli investitori.

Galaxy Digital fa tremare il mercato con una massiccia vendita di Bitcoin

Lookonchain ha riportato che Galaxy Digital ha venduto 10.000 BTC, per un valore di circa 1,18 miliardi di dollari, esercitando una forte pressione sul mercato crypto. Ha anche ritirato 370 milioni di USDT da exchange come OKX, Binance e Bybit, facendo pensare a ulteriori piani di vendita.

Subito dopo, Galaxy Digital ha trasferito altri 2.850 BTC, per un valore di circa 330,44 milioni di dollari, verso exchange centralizzati. Questo suggerisce che l’azienda non ha ancora terminato di vendere, e i trader si preparano a ulteriori oscillazioni del mercato.

Liquidazioni massicce colpiscono ETH, BTC e XRP durante il crollo del mercato

Oltre 721 milioni di dollari in posizioni a leva sono stati liquidati nelle ultime 24 ore, secondo il tracker CoinGlass. Ethereum ha guidato il “bagno di sangue” con 163,9 milioni di dollari in liquidazioni, seguito da vicino da Bitcoin con 155,5 milioni e XRP con quasi 49 milioni.

L’impennata delle liquidazioni evidenzia la vulnerabilità dei trader fortemente esposti a fondi presi in prestito in un contesto di improvvisi cali di prezzo. La pressione delle liquidazioni è aumentata durante la giornata, con quasi 273 milioni di dollari in posizioni long cancellate solo nelle ultime 12 ore. L’ordine di liquidazione singolo più grande è avvenuto sul mercato BTC-USDT-SWAP di OKX, per un valore di 17,35 milioni di dollari.

Il calo improvviso segna un fisiologico ritracciamento dopo una lunga fase di rialzo. La capitalizzazione del mercato crypto aveva recentemente toccato i 4 trilioni di dollari, mentre le altcoin avevano registrato guadagni eccezionali durante la fase di crescita. Tuttavia, l’Altcoin Season Index è ora sceso a 37, suggerendo un indebolimento della tendenza per i token a piccola capitalizzazione rispetto a Bitcoin.

L’attività istituzionale rimane un fattore chiave nella volatilità attuale. Sebbene i flussi degli ETF su Bitcoin riflettano ancora un interesse rialzista di lungo termine, si ritiene che le strategie di rotazione di società come BlackRock e Fidelity stiano causando temporanee dislocazioni di prezzo. Spostando parte dei loro capitali da un tipo di asset crypto a un altro, o da criptovalute ad altri strumenti finanziari, questi grandi investitori ribilanciano i loro portafogli, il che non significa necessariamente un cambio di visione a lungo termine, ma si tratta comunque di azioni che possono generare movimenti anomali e instabili nei prezzi nel breve termine.

Queste dinamiche, unite all’incertezza macroeconomica e alle prese di profitto da parte delle “balene”, stanno pesando sulla performance a breve termine.

Nonostante il calo, il sentiment retail resta sorprendentemente forte. Il Crypto Fear & Greed Index mostra ancora “Greed” (Avidità), segnalando che molti trader vedono la correzione come un’opportunità di acquisto piuttosto che come un’inversione ribassista.

La volatilità persiste mentre i trader osservano il livello dei 116.000 dollari per Bitcoin

Gli analisti avvertono che un eccessivo ottimismo, in presenza di segnali tecnici deboli, potrebbe portare a ulteriori ribassi. Dal punto di vista tecnico, Bitcoin è sceso sotto livelli di supporto chiave, e i trader monitorano la zona dei 116.000 dollari in cerca di segnali di stabilizzazione.

Anche Ethereum è sotto pressione, dopo un recente aumento della coda dei validatori, un segnale che l’attività sulla rete potrebbe raffreddarsi. XRP, nel frattempo, ha rotto il supporto a breve termine, con la possibilità di testare il livello di 2,72 dollari se le vendite dovessero continuare.

Non tutti gli asset hanno subito perdite. Secondo CoinGecko, tra i maggiori guadagni si sono distinti Vine, The Innovation Game e Pepecoin, con rialzi rispettivamente del 44,7%, 46% e 35%, segnalando un interesse selettivo verso token di nicchia in un contesto di debolezza generale.

Sebbene alcuni investitori vedano questo calo come una correzione sana, altri restano prudenti. Con quasi 208.000 trader liquidati in un solo giorno e una volatilità in aumento tra i principali token, la strada davanti si preannuncia turbolenta, anche se la convinzione di lungo termine rimane solida.