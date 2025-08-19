BTC $113,590.67 -2.89%
Cryptonews Previsione Prezzi

Kraken sospende Monero ma XMR cresce del 5% in 7 giorni

kraken XMR
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti.
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Laura Di Maria
Laura Di Maria
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La recente sospensione dei depositi di Monero su Kraken, a seguito di un attacco del 51% orchestrato da Qubic, ha scosso la comunità crypto.

Qubic ha rivendicato il controllo della maggior parte della potenza di calcolo della rete Monero, minacciando la sua sicurezza e mettendo in evidenza la vulnerabilità delle criptovalute anche in un contesto focalizzato sulla privacy.

Nonostante la notizia, Monero (XMR) ha registrato una crescita positiva del 5% negli ultimi sette giorni, un segno della resilienza del progetto e della fiducia che la comunità continua a riporre nel token.

Sebbene i depositi siano stati congelati per evitare ulteriori rischi, il trading e i prelievi sono rimasti attivi, offrendo agli utenti un certo grado di stabilità.

L’attacco del 51% e le sue implicazioni

Un attacco del 51% è uno dei rischi più gravi per le criptovalute basate su Proof-of-Work, in quanto consente a un miner di controllare la maggior parte della potenza di calcolo e di manipolare la blockchain.

Questo tipo di attacco può portare a seri problemi di integrità, come la riscrittura dei blocchi e la possibilità di spendere due volte la stessa moneta (double-spending). Sebbene non ci siano stati furti diretti, il danno d’immagine per Monero è stato significativo, alimentando l’incertezza tra gli investitori.

Nonostante ciò, la rete è riuscita a riprendersi grazie a un attacco DDoS da parte dei difensori di Monero, riportando la sicurezza al suo stato precedente.

In che modo Monero sta affrontando la situazione

Fonte: CoinMarketCap

Nonostante la tensione causata dall’attacco, Monero ha continuato a dimostrare la sua forza. La crescita di XMR del 5% circa negli ultimi sette giorni evidenzia la capacità del progetto di mantenere l’interesse del mercato anche in tempi di incertezze.

La comunità di sviluppatori ha risposto prontamente alle accuse, e la fiducia nel token sta lentamente tornando a crescere. Tuttavia, la situazione ha sollevato importanti questioni sulla centralizzazione del mining e sulla necessità di soluzioni per proteggere meglio la rete in futuro.

Bitcoin Hyper: una nuova opportunità nel settore Layer 2

Mentre Monero si trova ad affrontare sfide legate alla sua sicurezza, Bitcoin Hyper emerge come una soluzione innovativa e sicura. Bitcoin Hyper è un rollup Layer 2 che porta la velocità e le basse commissioni della DeFi sulla blockchain di Bitcoin, mantenendo intatta la sua sicurezza.

Con una prevendita che ha superato i 10,5 milioni di dollari, il progetto si distingue per il suo potenziale a lungo termine. Grazie a funzionalità come staking reward del 104% (APY), il token $HYPER ha già catturato l’interesse degli investitori. Tuttavia, la vera forza del progetto risiede nella sua capacità di integrare Bitcoin nella DeFi, un settore in rapida espansione.

Oggi è possibile comprare il token $HYPER a 0,012755 dollari, ma il prezzo aumenterà con lo scattare, tra poche ore, della prossima fase.

Logo

