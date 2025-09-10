Klarna raccoglie $1,37 miliardi e prepara il terreno per il debutto in borsa

Klarna, la società svedese specializzata nei pagamenti digitali, ha raccolto 1,37 miliardi di dollari con la sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti. Il gruppo, famoso per il servizio “Compra ora, paga dopo”, ha venduto 34,3 milioni di azioni a 40 dollari ciascuna, superando la fascia di prezzo prevista di 35-37 dollari.

Klarna raised $1.37B via its US IPO, surpassing pricing expectations with a $15B valuation. Q2 shows revenue growth despite widening losses. #FinTech #IPO pic.twitter.com/IhkvnW0KrU — Vincent Bu Lu (@VincentBuLu1) September 10, 2025

Secondo Reuters, l’operazione porta la valutazione di Klarna a 15 miliardi di dollari, in netto recupero rispetto ai 6,7 miliardi registrati nel 2022, un periodo caratterizzato da tassi di interesse e inflazione in forte aumento.

La società, che offre una gamma di soluzioni di pagamento per lo shopping online, aveva presentato la domanda di IPO alla SEC statunitense nel novembre 2024. Il debutto in borsa, la posiziona come un attore importante nel settore dei pagamenti digitali. La società inizierà a essere quotata alla Borsa di New York con il simbolo “KLAR” a partire da oggi, mercoledì 10 settembre.

Cos’è Klarna e come funziona

Spotted in the wild… pic.twitter.com/rlrKpEFSNm — Sebastian Siemiatkowski (@klarnaseb) September 9, 2025

Klarna è una fintech svedese specializzata nei pagamenti digitali che si è affermata come uno dei principali protagonisti del settore grazie al suo servizio “Buy Now, Pay Later” (BNPL), che permette ai clienti di acquistare prodotti online immediatamente e pagarli in seguito, a rate o in un’unica soluzione entro un periodo prestabilito.

Durante il checkout, i consumatori possono scegliere tra diverse opzioni di pagamento: pagare entro 30 giorni senza interessi, suddividere l’importo in rate mensili o, per acquisti più consistenti, accedere a finanziamenti con tassi d’interesse. Klarna valuta in tempo reale il rischio di ogni transazione, garantendo al venditore il pagamento immediato e gestendo direttamente l’incasso dai clienti.

Il modello di business di Klarna si basa principalmente sulle commissioni applicate ai commercianti per ogni transazione completata tramite i suoi servizi, sugli interessi e sulle eventuali penali in caso di ritardo nei pagamenti e sui servizi aggiuntivi come strumenti di marketing e analisi dati per i negozi online. Questa strategia consente di offrire ai consumatori maggiore flessibilità e sicurezza negli acquisti, aumentando al contempo le vendite e la fidelizzazione dei clienti per i commercianti.

Nonostante il successo, Klarna deve affrontare sfide significative: il rischio di insolvenza dei clienti, la concorrenza crescente di altre piattaforme BNPL – come Affirm e Afterpay – e regolamentazioni sempre più severe. In ogni caso, la capacità di innovare e di integrarsi nel mondo dell’e-commerce ha reso Klarna un attore chiave nell’evoluzione dei pagamenti digitali.

Il debutto di Klarna potrebbe rafforzare l’indice FinTech IPO

Con l’avvicinarsi della fine del terzo trimestre, l’indice FinTech IPO ha mostrato una forte performance da inizio anno (YTD). L’indice era aumentato del 118% da inizio anno al 5 settembre, trainato dai player BNPL Affirm e Opendoor.

Inoltre, la società fintech ed emittente di stablecoin Figure Technology ha rivelato piani per diventare pubblica questo mese. La società mira a raccogliere fino a 526 milioni di dollari tramite IPO e prevede di vendere 21,5 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 18 e 20 dollari ciascuna.

🚨Figure Technology Solutions has upsized its initial public offering to nearly $800 million, with the company potentially raising up to $689 million from primary shares and existing shareholders selling additional shares.#IPO pic.twitter.com/Ue9Io5YnPa — Abcrypt (@abfxcrypt) September 10, 2025

Per quanto riguarda Klarna, che pianifica una quotazione a New York da anni, la società ha registrato perdite per 52 milioni di dollari nel secondo trimestre, rispetto ai 7 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. I suoi ricavi sono però aumentati a 823 milioni di dollari dai 682 milioni precedenti.

L’IPO di Klarna, sostenuta da Sequoia Capital, arriva in un momento di rinnovata vitalità per il mercato delle offerte pubbliche iniziali, segnato da recenti debutti di società come Circle, Figma e Bullish, che hanno contribuito a ridare slancio all’intero comparto. Il prezzo fissato per le azioni di Klarna non solo riflette la fiducia degli investitori nella società, ma potrebbe anche rafforzare la fiducia degli operatori del settore fintech, influenzando positivamente l’andamento del Fintech IPO Index e incoraggiando ulteriori offerte di altre realtà del settore.