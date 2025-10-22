Kadena disattiva la blockchain: cosa succederà al token KDA?

Ultimo aggiornamento: Ottobre 22, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Kadena è stata concepita come una blockchain enterprise-grade, con l’obiettivo di combinare la sicurezza del proof-of-work di Bitcoin con la scalabilità e flessibilità di Ethereum. Fondata nel 2019 da ex dirigenti di JPMorgan e della SEC, il progetto si è posizionato come una soluzione scalabile per aziende e sviluppatori.

Tuttavia, da poche ore, Kadena Foundation ha annunciato lo stop delle operazioni, determinando un forte crollo del valore del token KDA, circa il 60% nelle ultime 24 ore, scendendo a 0,085 dollari, quasi azzerando il valore accumulato in anni di sviluppo.​

I motivi del crollo di Kadena (KDA) si possono riassumere così:

Shutdown operativo : il team ha deciso di interrompere immediatamente tutte le attività e la manutenzione della blockchain, mantenendo soltanto un piccolo gruppo per la transizione.

: il team ha deciso di interrompere immediatamente tutte le attività e la manutenzione della blockchain, mantenendo soltanto un piccolo gruppo per la transizione. Perdita di fiducia istituzionale : l’uscita dei fondatori, che provenivano da istituzioni come JPMorgan e SEC, ha generato sfiducia verso la roadmap enterprise del progetto.

: l’uscita dei fondatori, che provenivano da istituzioni come JPMorgan e SEC, ha generato sfiducia verso la roadmap enterprise del progetto. Indicatori tecnici negativi : il Relative Strength Index (RSI) settimanale è arrivato a un minimo storico di 10,34, il MACD segnala un’accelerazione del momentum ribassista, confermando la pressione di vendita.

: il Relative Strength Index (RSI) settimanale è arrivato a un minimo storico di 10,34, il MACD segnala un’accelerazione del momentum ribassista, confermando la pressione di vendita. Reazione della community: sui social sono esplose accuse di “exit scam” a seguito della cancellazione di eventi e programmi di sviluppo, aumentando il panico e la liquidazione delle posizioni.

Il futuro della blockchain Kadena appare incerto. La rete rimane operativa grazie ai miner e ad alcuni sviluppatori indipendenti, ma l’assenza del team principale mette in dubbio la capacità di implementare futuri upgrade e incentivi per la crescita dell’ecosistema.

La governance potrebbe passare nelle mani della community, ma la sfida di mantenere la sicurezza e l’efficienza della rete in assenza di una guida centralizzata è notevole. Nel frattempo, rimane fondamentale monitorare l’attività dei miner e l’evoluzione delle proposte comunitarie per evitare un ulteriore declino.​

Analisi tecnica del crollo: cosa dicono i numeri

Graficio giornaliero di KDA – Fonte: CoinMarketCap

Dal punto di vista tecnico, il crollo di KDA è accompagnato dalla rottura di livelli chiave di Fibonacci. Il prezzo è sceso sotto il 23,6% di ritracciamento, testando nuovi minimi senza segnali di supporto a breve termine.

L’RSI ha toccato il livello più basso mai registrato nella storia del token, indicando uno stato di ipervenduto estremo. Questi elementi indicano che, se il prezzo scenderà sotto gli 0,08 dollari, potremmo assistere a ulteriori discese, alimentate da una liquidità esigua e da un turnover elevato.​

Con un crollo quasi del 99% rispetto al massimo storico del 2021, il progetto ora fatica a mantenere qualsiasi fiducia a lungo termine, con molti investitori che mettono in discussione la validità della sua proposta legata alla combinazione di Bitcoin ed Ethereum.​

