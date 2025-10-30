BTC $108,101.86 -3.43%
Cryptonews Previsione Prezzi

Jelly-My-Jelly vola del 50% in 24 ore: cos’è e perché sta esplodendo?

SUBBD
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nelle ultime 24 ore, Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) ha registrato un rialzo spettacolare, superiore al 50%, stupendo in un mercato delle criptovalute generalmente in calo dopo le ultime dichiarazioni di Jerome Powell.

Il boom è il risultato di molteplici fattori, tra cui indicatori tecnici positivi, cambiamenti nel sentiment degli investitori e novità riguardanti gli exchange su cui è quotato il token.

In questo articolo analizzeremo in dettaglio le cause di questo rally e spiegheremo perché Jelly-My-Jelly continua a catturare l’attenzione degli operatori del mercato.

Cos’è Jelly-My-Jelly

Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) è una meme coin basata sulla blockchain Solana, collegata a un’app innovativa per creare e condividere rapidamente clip video virali da chat live.

Fondato da Iqram Magdon-Ismail (co-fondatore di Venmo), il progetto fonde meme coin e tecnologia AI/social, offrendo agli utenti un’esperienza unica di contenuti digitali e monetizzazione tramite blockchain.

Il boom tecnico e i segnali bullish dietro Jelly-My-Jelly

Il rally di Jelly-My-Jelly è guidato da indicatori tecnici rialzisti molto forti. Il prezzo attuale (0,13$) supera ampiamente le medie mobili a 7 e 30 giorni (0,084$ e 0,076$). L’RSI a 7 giorni è a 85,53, segnalando condizioni di ipercomprato e un momentum d’acquisto in crescita confermato dal MACD positivo (+0,0014).

Fonte: TradingView

Questi segnali indicano una forte pressione d’acquisto e un entusiasmo speculativo tra trader e investitori, tipico delle meme coin, che amplifica i movimenti di prezzo.

Le resistenze vicino a 0,134$ vengono monitorate come possibili punti di inversione, ma l’hype e la partecipazione spingono verso nuovi massimi.

Sentiment di mercato e dinamiche degli exchange

Il rally di Jelly-My-Jelly non si spiega solo con l’analisi tecnica: il sentiment di mercato gioca un ruolo fondamentale. Nonostante il mercato crypto più ampio stia attraversando un periodo di incertezza e paura (indice Fear & Greed intorno a 34), il capitale sta ruotando verso altcoin ad alto rischio e alta volatilità, come le meme coin, a caccia di opportunità di guadagno rapido.

Le dinamiche sugli exchange rivestono un’importanza strategica. A luglio 2025, Jelly-My-Jelly è stata quotata sull’exchange INDODAX, il più grande dell’Indonesia, ampliando l’accesso a oltre 7,5 milioni di utenti.

Al contrario, a metà ottobre 2025, il token è stato delistato da Crypto.com, evento che ha inizialmente generato pressione di vendita. Tuttavia, questa riduzione della disponibilità sulle piattaforme più grandi ha probabilmente aumentato la volatilità, contribuendo a rendere più accentuato il rally.

Ecco un riepilogo dei principali driver del rally:

  • Indicatori tecnici bullish ben evidenti
  • Sentiment positivo verso le altcoin ad alto rischio
  • Eventi sugli exchange: INDODAX listing e Crypto.com delisting
  • Forte crescita di liquidità e volumi di scambio, con un picco recente a circa 35 milioni di dollari nelle 24 ore

La prevendita SUBBD: come comprare SUBBD e il boom delle sue piattaforme social

Parallelamente all’interesse per Jelly-My-Jelly, un progetto emergente che sta attirando grandi attenzioni è SUBBD, una piattaforma innovativa che integra intelligenza artificiale e blockchain per rivoluzionare l’economia dei contenuti digitali.

SUBBD punta a risolvere problemi concreti dei creator, offrendo strumenti intuitivi per monetizzare, gestire e tokenizzare contenuti senza intermediari, con pagamenti diretti in criptovalute e fiat.

Se ti stai chiedendo come comprare SUBBD, la prevendita offre condizioni vantaggiose, inclusi meccanismi di staking con rendimento annuo garantito al 20% e l’accesso anticipato a nuove funzionalità esclusive. Questo rende la fase iniziale particolarmente interessante per investitori e creator digitali.

Un altro segnale del successo di SUBBD è il boom di utenti sulle sue piattaforme social, con una rapida crescita della community sui canali X﻿, Telegram e Instagram. Questi dati evidenziano un coinvolgimento crescente e una forte partecipazione attiva, elementi fondamentali per il successo a lungo termine di progetti basati sulla creator economy e sull’innovazione digitale.

In conclusione, SUBBD rappresenta un’opportunità da seguire da vicino per chi cerca un progetto solido e innovativo, capace di combinare AI, blockchain e una comunità attiva, in grado di creare valore reale per utenti e investitori.

Lucio Prosperi
