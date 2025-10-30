Jelly-My-Jelly vola del 50% in 24 ore: cos’è e perché sta esplodendo?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 30, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nelle ultime 24 ore, Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) ha registrato un rialzo spettacolare, superiore al 50%, stupendo in un mercato delle criptovalute generalmente in calo dopo le ultime dichiarazioni di Jerome Powell.

Il boom è il risultato di molteplici fattori, tra cui indicatori tecnici positivi, cambiamenti nel sentiment degli investitori e novità riguardanti gli exchange su cui è quotato il token.

In questo articolo analizzeremo in dettaglio le cause di questo rally e spiegheremo perché Jelly-My-Jelly continua a catturare l’attenzione degli operatori del mercato.

Cos’è Jelly-My-Jelly

Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) è una meme coin basata sulla blockchain Solana, collegata a un’app innovativa per creare e condividere rapidamente clip video virali da chat live.

Fondato da Iqram Magdon-Ismail (co-fondatore di Venmo), il progetto fonde meme coin e tecnologia AI/social, offrendo agli utenti un’esperienza unica di contenuti digitali e monetizzazione tramite blockchain.

Il boom tecnico e i segnali bullish dietro Jelly-My-Jelly

Il rally di Jelly-My-Jelly è guidato da indicatori tecnici rialzisti molto forti. Il prezzo attuale (0,13$) supera ampiamente le medie mobili a 7 e 30 giorni (0,084$ e 0,076$). L’RSI a 7 giorni è a 85,53, segnalando condizioni di ipercomprato e un momentum d’acquisto in crescita confermato dal MACD positivo (+0,0014).

Fonte: TradingView

Questi segnali indicano una forte pressione d’acquisto e un entusiasmo speculativo tra trader e investitori, tipico delle meme coin, che amplifica i movimenti di prezzo.

Le resistenze vicino a 0,134$ vengono monitorate come possibili punti di inversione, ma l’hype e la partecipazione spingono verso nuovi massimi.

Sentiment di mercato e dinamiche degli exchange

Il rally di Jelly-My-Jelly non si spiega solo con l’analisi tecnica: il sentiment di mercato gioca un ruolo fondamentale. Nonostante il mercato crypto più ampio stia attraversando un periodo di incertezza e paura (indice Fear & Greed intorno a 34), il capitale sta ruotando verso altcoin ad alto rischio e alta volatilità, come le meme coin, a caccia di opportunità di guadagno rapido.

Le dinamiche sugli exchange rivestono un’importanza strategica. A luglio 2025, Jelly-My-Jelly è stata quotata sull’exchange INDODAX, il più grande dell’Indonesia, ampliando l’accesso a oltre 7,5 milioni di utenti.

Al contrario, a metà ottobre 2025, il token è stato delistato da Crypto.com, evento che ha inizialmente generato pressione di vendita. Tuttavia, questa riduzione della disponibilità sulle piattaforme più grandi ha probabilmente aumentato la volatilità, contribuendo a rendere più accentuato il rally.

Ecco un riepilogo dei principali driver del rally:

Indicatori tecnici bullish ben evidenti

Sentiment positivo verso le altcoin ad alto rischio

Eventi sugli exchange: INDODAX listing e Crypto.com delisting

Forte crescita di liquidità e volumi di scambio, con un picco recente a circa 35 milioni di dollari nelle 24 ore

