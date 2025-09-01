In arrivo un nuovo film su Satoshi Nakamoto, il papà di Bitcoin

La storia dell’uomo è sempre stata piena di misteri. Da quelli esistenziali: Chi siamo? Da dove veniamo, per proseguire con temi più concreti, come chi ha costruito le piramidi o l’esistenza di Atlantide.

Negli ultimi anni si è però fatto strada un nuovo mistero: chi è Satoshi Nakamoto, l’inventore di Bitcoin? Un interrogativo più che mai attuale, con una storia alla spalle perfetta per per il cinema.

Chi è Satoshi Nakamoto: un film hollywoodiano

La storia di Satoshi Nakamoto è già stata oggetto di numerosi documentari ma non aveva mai dato vita ad un vero e proprio film. A portarlo sul grande schermo ci ha pensato il produttore Doug Liman, famoso per aver prodotto blockbuster come The Bourne Identity o Edge of Tomorrow, e oltretutto con un titolo di grande impatto: “Killing Satoshi”.

Il cast è di alto livello. Casey Affleck e Pete Davidson saranno i protagonisti mentre a sceneggiatura è firmata da Nick Schenk, già autore di successi con Clint Eastwood (Gran Torino, The Mule).

La trama ruota attorno a una cospirazione che vuole impedire a tutti i costi che l’identità di Satoshi venga rivelata. Ma è anche un pretesto per dare una risposta ai grandi interrogativi finanziari, che cos’è il denaro e chi lo controlla.

Il film svelerà anche l’identità di Satoshi nakamoto? Probabilmente no, ma rappresenterà un volano importante per la valuta digitale, già entrata di diritto nel cuore della cultura pop.

Del resto Bitcoin è molto più di un asset digitale. È un simbolo capace di racchiudere tensioni e speranze collettive. Per alcuni rappresenta la libertà finanziaria e la sfida al sistema bancario tradizionale; per altri un investimento ad alto potenziale; per altri ancora un consumo energetico da ridimensionare.

In questo senso, Bitcoin funziona come uno specchio della società contemporanea: ognuno vi riflette dentro le proprie aspettative, paure e convinzioni. Libertari, investitori istituzionali, giovani generazioni, politici e persino ambientalisti vedono in Bitcoin quello che desiderano o temono.

Ed è proprio questa capacità di assorbire e restituire proiezioni così diverse lo ha trasformato in un fenomeno culturale, oltre che economico.