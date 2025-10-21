In arrivo 1 miliardo di dollari su XRP: previsioni di prezzo

Ripple punta sulla società quotata sul Nasdaq di Treasury che accumula XRP con un investimento miliardario.

Il mercato crypto sta per ricevere una nuova scossa grazie all’azione di una nuova società di Treasury dedicata a XRP.

Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha annunciato di sostenere il piano ambizioso di Evernorth di creare la più grande riserva istituzionale di XRP al mondo tramite il Nasdaq.

Le aspettative di crescita di XRP sono rafforzate anche dalla possibilità di un golden cross nel grafico dei prezzo XRP/BTC, condizione che conferma la presenza di XRP tra le criptovalute col maggiore potenziale.

Evernorth punta a costruire la più grande riserva istituzionale di XRP

Evernorth ha annunciato la sua quotazione sul Nasdaq, l’operazione permetterà di destinare oltre 1 miliardo di dollari all’acquisto di XRP. L’azienda intende partecipare ad attività di prestito su scala istituzionale, fornire liquidità e offrire nuove opportunità di rendimento in ambito DeFi legate a XRP.

Brad Garlinghouse ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, sottolineando quanto sia orgoglioso di collaborare con investitori di primo livello.

Tra questi ci sono SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken, GSR e Rippleworks. Il team di gestione, inoltre, rappresenta una combinazione unica di competenze che può davvero accelerare l’adozione di XRP.

Asheesh and team are building something special with @evernorthxrp. We are proud to partner with him — and proud to join an incredible set of investors including SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken, GSR and Rippleworks, to support Evernorth as it participates in institutional… https://t.co/qeAqXtmQcV — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 20, 2025

Un team di esperti a guida della società di Treasury di XRP

Il gruppo dirigente di Evernorth ha anni di esperienza sia nella finanza che nel settore crypto.

Tra le figure di spicco ci sono l’ex Direttore Generale di Ripple è stato a capo delle operazioni che hanno permesso l’integrazione di XRP presso realtà come MoneyGram e Bitso. Presente anche l’ex responsabile del capitale strategico di Bank of America che ha amministrato oltre 8 miliardi di dollari di capitale.

Il responsabile legale ha ricoperto ruoli di rilievo in Gemini, American Express e nel Bitcoin Legal Defense Fund. L’azienda fintech, inoltre, ha sviluppato sistemi di pagamento oggi utilizzati da Coinbase e Venmo.

Il supporto diretto del CEO di Ripple, Brad Garlinghouse e del CTO David Schwartz, assicura a Evernorth competenze fondamentali per il futuro dei pagamenti digitali.

Il Chief Legal Officer di Ripple ha scritto su Twitter che società come Evernorth hanno scelto Ripple per una ragione precisa.

XRP has clear regulatory standing in the US, and it’s no surprise that companies like @evernorthxrp are looking to focus on XRP. Congrats @ashgoblue and the amazing team he has assembled. https://t.co/MPpjX0VOg1 — Stuart Alderoty (@s_alderoty) October 20, 2025

Ha spiegato che la chiarezza normativa raggiunta dopo la chiusura di tutti i processi pendenti con la SEC ha avuto un impatto molto positivo sull’adozione della crypto, facendo tornare il sentiment rialzista su Ripple.

L’analisi tecnica di XRP mostra segnali di forza rispetto a BTC

Gli indicatori tecnici confermano il sentiment positivo su XRP. L’analisi odierna indica un possibile golden cross mensile nel rapporto XRP/BTC, un segnale che fa pensare a una sovraperformance di XRP rispetto a Bitcoin nei prossimi mesi.

Fonte TradingView

Osservando il grafico del 21 ottobre, si nota che il recente retest delle EMA con una candela verde è stato un importante falso segnale. Il percorso verso i 10 dollari per Ripple dipenderà dall’andamento della cosiddetta altseason del 2025.

Al momento, la dominance di Bitcoin è molto elevata; un calo rapido, oppure una stagione delle altcoin, sono scenari possibili entro quest’anno.

Conseguenze sull’adozione di XRP e sulla DeFi

Questo sviluppo rappresenta un punto di svolta nell’adozione istituzionale di XRP. La strategia di Evernorth dimostra che i grandi operatori credono nel ruolo di XRP sia nella DeFi che nella finanza tradizionale. Il coinvolgimento di investitori affidabili come Pantera Capital e SBI Holdings aumenta la credibilità del progetto.

L’unione di prestiti istituzionali e fornitura di liquidità potrebbe portare la DeFi di XRP a un livello superiore. Questa crescita nell’adozione di Ripple è necessaria per spingere il prezzo di XRP verso i 10 dollari entro l’anno.

