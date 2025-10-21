BTC $108,492.56 -2.35%
Il Venezuela sopravvive grazie a Bitcoin e stablecoin

criptovalute venezuela
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Profilo dell'autore
copertina con bandiera venezuela e smartphone con Tether e Bitcoin

Nel 2018 bastava un rotolo di carta igienica per fotografare il collasso di un’economia: servivano milioni di bolívar per comprarne uno. Sette anni dopo lo scenario è leggermente migliorato ma non è cambiato.

Anche oggi il Venezuela è intrappolato in una spirale d’iperinflazione che sfiora il 200–250% annuo, secondo le stime più recenti dell’FMI, il Fondo Monetario Internazionale, e della Banca Centrale venezuelana.

I prezzi raddoppiano in pochi mesi, gli stipendi evaporano, e il bolívar continua a perdere valore in un’economia che strizza l’occhio al dollaro, perché la valuta locale è ormai carta straccia.

Le cause sono sempre le stesse: emissione monetaria incontrollata, corruzione e crisi politica permanente.
Le sanzioni internazionali e la fuga di capitali hanno aggravato la situazione, paralizzando un sistema bancario che ormai vive di restrizioni, mercato nero e bancomat vuoti.

Eppure, in mezzo a questo caos, una tecnologia digitale è diventata il salvagente del Paese: le stablecoin. Criptovalute ancorate a una valuta tradizionale, come il dollaro, che mantengono un valore stabile.

Le stablecoin per sopravvivere

Secondo dati di Chainalysis, circa il 47% delle transazioni crypto in Venezuela sotto i 10.000 USD erano effettuate con stablecoin nel periodo luglio 2023–luglio 2024. Inoltre, il 16,3% delle famiglie venezuelane userebbe criptovalute ogni giorno.

Le persone in Venezuela convertono parte dello stipendio in stablecoin non appena lo ricevono, e poi lo spendono per fare la spesa, pagare l’affitto o inviare rimesse all’estero. La transazione avviene in pochi secondi, via smartphone, anche con una connessione precaria.

Donna venezuelana usa smartphone per pagamenti in stablecoin e dollari digitali.
Illustrazione concettuale sull’uso delle stablecoin in Venezuela, con riferimento alla crescente digitalizzazione dei pagamenti tramite smartphone. Fonte: Archivio

Molti negozi e ristoranti di Caracas accettano già pagamenti in criptovalute che hanno di fatto sostituito le funzionalità della moneta nazionale: conservare valore e facilitare gli scambi.

Non è un caso se il Venezuela è oggi tra i primi 10 Paesi al mondo per adozione crypto pro capite, secondo il Global Crypto Adoption Index di Chainalysis.

Non solo trading

Ma attenzione: non si tratta di “adozione crypto” in senso speculativo. Non è DeFi, non è trading, non è yield farming. È sopravvivenza digitale. Un modo per difendersi da uno Stato che stampa inflazione come arma di controllo.

persone in fila per beni di prima necessità in Venezuela.
Cittadini in fila per ricevere generi alimentari sovvenzionati a Caracas, simbolo della crisi economica e sociale in Venezuela. – Fonte: Pexels

Le stablecoin non sono la soluzione alla crisi politica o alla corruzione, ma un mezzo di autodifesa economica, nato dal basso. È l’uso più “umano” e concreto che la blockchain abbia mai avuto.

Insomma, le criptovalute non solo sono un fenomeno economico legato a progetti milionari, eccessi e speculazione, ma anche un’ancora di salvezza contro l’inflazione e un rimedio accessibile per i Paesi dove la libertà finanziaria è un miraggio.


