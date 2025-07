Il TVL di Sui è in crescita ma il prezzo è in calo: perché?

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 30, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La blockchain Sui sta vivendo un’espansione significativa nel panorama DeFi, con un valore totale bloccato (TVL) che ha toccato i 2,28 miliardi di dollari e che continua a crescere.

Un risultato che evidenzia la solidità dell’ecosistema, ma che non trova ancora riscontro immediato nel prezzo del token SUI, in calo dell’8% nonostante i fondamentali positivi. Sul mercato altcoin si moltiplicano le opportunità, con asset che mostrano potenziale di crescita se supportati da una strategia tecnica e da un sentiment favorevole.

Sui: TVL in espansione e resistenza tecnica da superare

Il settore DeFi di Sui mostra segnali di forza con un TVL di 2,28 miliardi di dollari, frutto di una costante crescita delle applicazioni e dell’interesse da parte della community. Questa espansione riflette una fiducia strutturale, supportata da dati on-chain solidi e da un ecosistema in consolidamento.

TVL Sui – Fonte: DefiLlama

Nonostante ciò, il prezzo di SUI ha registrato una correzione dell’8%, oscillando nell’intervallo tra 3 e 4 dollari. La performance del mese resta comunque positiva, con un incremento vicino al 40%. La resistenza chiave si colloca a quota 5 dollari: un superamento deciso, accompagnato da volumi in aumento, potrebbe spingere la quotazione verso i 6 dollari, con un potenziale rialzo di oltre il 25%.

L’analisi tecnica evidenzia un RSI sotto la zona di ipercomprato e una media mobile a 10 giorni stabile, elementi che suggeriscono la possibilità di ulteriori movimenti positivi se il sentiment di mercato dovesse migliorare. L’incertezza normativa rimane un freno, ma il trend di lungo periodo appare orientato verso la crescita.

Mercato altcoin: opportunità di investimento e innovazioni

La fase attuale del mercato delle criptovalute mostra come sia i progetti consolidati che quelli emergenti possano offrire interessanti opportunità di investimento. Sui rappresenta un esempio di ecosistema solido con una crescita strutturale, mentre altre altcoin si distinguono per approcci innovativi in grado di attrarre attenzione e capitali.

In questo scenario, la scelta degli asset su cui puntare si basa sempre più su una valutazione combinata di fattori tecnici, fondamentali e di posizionamento strategico. Gli investitori cercano progetti che possano resistere alla volatilità e allo stesso tempo offrire prospettive di sviluppo nel medio-lungo termine.

Questa tendenza porta a osservare con interesse sia i token legati a infrastrutture già affermate sia le iniziative che uniscono elementi di marketing virale con solide basi tecnologiche, aprendo nuovi segmenti di mercato e modalità di utilizzo.

Bitcoin Hyper: la soluzione Layer-2 di Bitcoin raccoglie quasi 6 milioni di dollari in presale

In questo contesto, Bitcoin Hyper emerge come un progetto in grado di ridefinire il concetto stesso di meme coin. Si tratta di una soluzione Layer-2 della blockchain Bitcoin costruita sulla Solana Virtual Machine, garantendo interoperabilità, scalabilità e offrendo strumenti compatibili con DeFi e smart contract.

Il token HYPER, in prevendita al prezzo di 0,01245 dollari, ha già raccolto 5,8 milioni di dollari, sostenuto dall’entusiasmo della community e dal supporto di influencer del settore che hanno invaso la rete con post e video sul progetto.

Le sue funzioni vanno oltre la semplice speculazione: è utilizzato per il pagamento delle gas fee, per la governance DAO, per servizi DeFi e per programmi di staking con APY fino al 176%.

Un elemento distintivo è il Canonical Bridge, che consente trasferimenti rapidi e interoperabili tra la rete Bitcoin e Hyper, riducendo i tempi di conferma e aumentando l’efficienza delle transazioni. Con queste caratteristiche, Bitcoin Hyper unisce la componente virale a una struttura tecnologica avanzata, aprendo la strada a un nuovo capitolo per questo segmento di mercato.