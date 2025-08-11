Il trend di XRP è destinato a proseguire e il prezzo potrebbe esplodere fino a $3,8

XRP ha mostrato molto potenziale dopo che il suo prezzo è rimbalzato su una importante trendline, riuscendo a trasformare precedenti livelli di resistenza in nuovi supporti. Con il mercato delle criptovalute apparentemente in un trend rialzista, è probabile che il prezzo di XRP continui la tendenza positiva nella nuova settimana. Se ciò dovesse accadere, l’analista crypto Lingrid prevede che questo movimento potrebbe riportare l’asset digitale vicino ai suoi livelli record prima del prossimo grande calo.

Prezzo di XRP in una posizione perfetta per la continuazione

Nell’analisi, Lingrid evidenzia come il prezzo di XRP stia mantenendo un supporto cruciale sopra la soglia dei 3 dollari. Dopo un precedente crollo sotto questo livello, causato dalla pressione dei venditori, la criptovaluta è riuscita a recuperare, superando nuovamente la trendline ascendente. Questo movimento rappresenta un segnale positivo, indicativo di una possibile prosecuzione del trend rialzista.

L’analista aveva inizialmente previsto un calo sotto i $3,2 ma ha sottolineato che il supporto a $3,15 è riuscito a reggere dopo il rimbalzo. Questo livello diventa ora quello da tenere d’occhio, soprattutto se la struttura riuscirà a mantenersi stabile da questo punto in avanti.

In caso di rimbalzo dal supporto a $3,15 e di una rottura al rialzo, Lingrid prevede un forte movimento positivo per il prezzo di XRP. La zona d’acquisto è individuata tra i livelli di $3,1 e $3,2, mentre una rottura sopra i $3,4 rappresenterebbe la conferma del segnale di acquisto.

Una volta avviato il movimento, è previsto un aumento del 20% che potrebbe portare il prezzo fino a $3,8. Qui si trova la prossima importante resistenza per XRP dopo il completamento della rottura.

“Una rottura sopra i 3,4000$ potrebbe aprire la strada a un’accelerazione del movimento rialzista. L’orientamento di trend rimane positivo finché il prezzo si mantiene sopra i livelli chiave di supporto”, ha dichiarato Lingrid.

Fonte: TradingView

I ribassisti potrebbero ancora prendere il controllo

Come accade in qualsiasi analisi, esiste la possibilità che la previsione venga smentita e che il prezzo di XRP prenda invece la direzione opposta. In questo scenario, questo accadrebbe qualora si verificasse un’ulteriore rottura sotto i $3, che rappresenterebbe il segnale di invalidazione e permetterebbe ai ribassisti di riprendere il controllo.

Fonte: TradingView

Lingrid spiega che una tale rottura sposterebbe il trend verso il ribasso. Esiste inoltre la possibilità di un rialzo limitato a causa di un indebolimento del mercato. Anche nel caso in cui l’altcoin completasse il movimento rialzista fino a $3,8, l’analista crypto sottolinea che la resistenza intorno a quel livello potrebbe scatenare un netto rifiuto del prezzo.

Un’alternativa a XRP? Maxi Doge!

Per gli investitori in cerca di maggiore volatilità e potenziali guadagni elevati, le meme coin stanno emergendo come un’interessante alternativa a XRP. Tra le nuove proposte del settore spicca Maxi Doge ($MAXI), una meme coin promettente recentemente lanciata tramite una prevendita che ha già raccolto quasi $700.000$ in pochi giorni, segno di un crescente interesse da parte degli investitori retail.

Maxi Doge si rivolge soprattutto ai trader più audaci, appassionati di strategie ad alto rischio e leve finanziarie fino a 1000x. Investire ora in $MAXI consente di beneficiare di un prezzo d’ingresso vantaggioso – $0,0002515 – prima dell’aumento atteso per la giornata di domani. Inoltre, chi decide di bloccare i propri token può ottenere un rendimento annuo (APY) fino al 429%, il che rende l’offerta ancora più allettante per chi punta a massimizzare i profitti nel mercato crypto.