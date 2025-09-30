Il traffico dell’XRP Ledger supera i 483 miliardi mentre XRP punta ai $3

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 30, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Dune Analytics, l’XRP Ledger ha raggiunto un volume totale di pagamenti superiore a 483 miliardi di XRP, confermando la crescente centralità di questo asset digitale nel panorama dei pagamenti globali e delle transazioni basate su blockchain.

Questo importante traguardo mette in evidenza la capacità di XRP di operare come strumento altamente efficiente per il trasferimento di valore a livello internazionale, grazie a tempi di regolazione quasi istantanei e costi di transazione ridotti.

La rete si conferma così una soluzione versatile e affidabile, in grado di soddisfare le esigenze sia degli operatori istituzionali, come banche e società fintech, sia degli utenti individuali, supportando un’adozione sempre più diffusa e consolidando il ruolo di XRP come infrastruttura chiave per i pagamenti digitali del futuro.

Su scala giornaliera, la rete rimane altamente attiva, con oltre 230 milioni di XRP trasferiti solo nelle ultime 24 ore, a riflettere l’utilità costante e la liquidità del token. Questi dati indicano non solo un’adozione sostenuta ma anche la forza intrinseca dell’XRP Ledger come infrastruttura finanziaria scalabile.

È importante sottolineare che questi numeri vanno oltre le statistiche: evidenziano la crescente importanza di XRP nell’ecosistema degli asset digitali.

Gestire centinaia di milioni di trasferimenti giornalieri dimostra la velocità, l’affidabilità e la scalabilità della rete, elementi essenziali sia per l’adozione retail sia per quella istituzionale. Gli alti volumi di pagamento sottolineano l’utilità di XRP come strumento pratico per la finanza reale e non solo come strumento speculativo.

Di conseguenza, la trasparenza e le prestazioni comprovate dell’XRP Ledger stanno attirando sia aziende fintech sia banche tradizionali, poiché permettono trasferimenti più veloci, economici e sicuri, consolidando la sua posizione come blockchain leader focalizzata sui pagamenti.

XRP punta a $3 mentre gli indicatori tecnici segnalano un momentum rialzista

XRP mostra segnali promettenti di momentum rialzista, secondo l’analista di mercato Cas Abbè.

Egli ritiene che, finché si materializzerà un breakout oltre la soglia dei $2,90, l’asset digitale potrebbe potenzialmente puntare alla fascia $3,05–$3,10, segnalando rinnovata fiducia degli investitori e una forte tendenza al rialzo.

Abbè sottolinea che, per XRP, mantenersi sopra il supporto a $2,80 è cruciale per sostenere il momentum rialzista. Questo livello chiave protegge i guadagni recenti e i trader lo stanno monitorando attentamente; qualsiasi violazione potrebbe bloccare o invertire il rally, con il prezzo attuale a $2,86.

Nel frattempo, l’RSI di XRP a 57 segnala spazio per ulteriori rialzi prima di entrare in territorio di ipercomprato, suggerendo una pressione d’acquisto sostenuta e un outlook positivo sia per i trader sia per gli investitori a lungo termine.

D’altro canto, il MACD si sta avvicinando a un crossover rialzista, un segnale chiave che spesso precede guadagni di prezzo. Quando la media a breve termine supera quella a lungo termine, indica un aumento del momentum d’acquisto. Insieme ai livelli attuali dell’RSI, dunque, suggerisce una probabile continuazione della tendenza al rialzo di XRP.

Conclusione

Il raggiungimento di un volume totale di pagamenti superiore a 483 miliardi di XRP, unitamente ai circa 230 milioni di trasferimenti giornalieri, dimostra come l’XRP Ledger non sia solo una rete resiliente e performante, ma stia assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama della finanza digitale globale.

Questi numeri evidenziano l’affidabilità, la scalabilità e l’efficienza della rete, rendendola una soluzione concreta per il trasferimento di valore a livello internazionale, capace di rispondere alle esigenze di istituzioni finanziarie, aziende fintech e utenti individuali.

Sul fronte del mercato, XRP sta mostrando segnali concreti di potenziale rialzo. Gli indicatori tecnici suggeriscono che, qualora si verificasse un breakout chiaro al di sopra della soglia dei $2,90, l’asset potrebbe puntare alla fascia compresa tra $3,05 e $3,10, confermando la fiducia degli investitori e il rafforzamento del trend positivo. Il mantenimento dei livelli di supporto chiave sarà cruciale per sostenere questa dinamica, fungendo da ancoraggio per i guadagni recenti e da stimolo per ulteriori rialzi nel breve e medio termine.