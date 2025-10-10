Il token HYPE resiste su un livello chiave e punta al rimbalzo verso i $100

Dopo 5 giorni consecutivi in calo, Hyperliquid sembra pronto a scalare di nuovo la vetta e proporre nuove occasioni di guadagno.

HYPE ha registrato la quinta sessione consecutiva in calo martedì, perdendo circa il 6% nella giornata e scendendo nella zona dei 45-46 dollari, per poi recuperare leggermente.

Il movimento si colloca in una settimana di vendite costanti, ma alcuni indicatori on-chain e tecnici suggeriscono che la pressione ribassista potrebbe stare per terminare. Malgrado le attuali difficoltà, HYPE continua a mantenersi tra le migliori altcoin di questa stagione.

Il DEX Hyperliquid conta su diversi punti di forza: commissioni basse su futures e spot e nessuna procedura KYC.

Hyperliquid restringe il range in attesa del prossimo movimento

Secondo molti, tra due settimane potrebbe finalmente iniziare la stagione delle altcoin ma non si tratta di una convinzione unanime.

Per ora, HYPE trova una forte resistenza tra 46,50 e 47 dollari, dove ogni tentativo di rialzo si è fermato.

Le Bande di Bollinger si stanno restringendo, segnale che spesso anticipa il breakout.

Anche le medie mobili si stanno allineando. La SMA a 20 giorni e quella a 200 giorni si sono appena incrociate vicino a 45,5 dollari, formando una piccola golden cross

Sul grafico, HYPE sembra disegnare un fondo arrotondato. La conferma di un breakout potrebbe puntare a 47,50-48 dollari. L’RSI è a 67, quindi non è ancora in zona di ipercomprato. Il volume non è aumentato in modo evidente, segno di una possibile accumulazione silenziosa prima di un movimento deciso.

Debole il volume dei derivati di Hyperliquid mentre lo spot resiste

Secondo Coinglass, il rapporto long/short per HYPE è sceso a 0,80, il valore più basso da oltre un mese: significa che i trader sui futures stanno puntando al ribasso durante questa fase di debolezza. Anche altri indicatori suggeriscono cautela, l’RSI è sotto 50 e il MACD segnala un incrocio ribassista.

Nonostante questo, il mercato spot continua a mantenere il supporto. Il prezzo si è spesso stabilizzato nella fascia dei 40 dollari, simile alle zone di consolidamento che in passato hanno anticipato forti rialzi.

Al ribasso, il prossimo supporto chiave è tra i 39 e i 40 dollari: una rottura netta su questi livelli potrebbe portare a una correzione più profonda. Al contrario, se il prezzo dovesse riconquistare i 51-52 dollari, si potrebbe innescare un forte rialzo verso 55-60 dollari.

Considerazioni finali su HYPE

Secondo i dati di DeFiLlama, Hyperliquid genera circa 5 milioni di dollari al giorno di entrate dal protocollo, un flusso stabile anche mentre i DEX rivali offrono incentivi. Circa 660.000 HYPE (pari a circa 30 milioni di dollari) sono in staking, riducendo l’offerta e sostenendo un possibile recupero.

La fascia chiave si trova tra i 44 e i 49 dollari. Una chiusura sopra i 49 dollari potrebbe riportare il momentum in zona rialzista verso 52-55 dollari, mentre una perdita dei 46-47 dollari rischia di riportare il prezzo a 44 o persino a 40 dollari.

I tassi di funding sono stabili mentre l’open interest è in calo, la situazione ricorda le correzioni di metà ciclo che spesso finiscono con un recupero improvviso.