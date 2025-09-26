Il Senato USA terrà un’udienza sulla tassazione crypto il 1° ottobre

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La Commissione Finanze del Senato americano terrà un’udienza sulla tassazione degli asset crypto. Intanto l’amministrazione di Trump sta continuando a lavorare per fornire chiarezza normativa al settore delle criptovalute.

Gli operatori del settore, tra cui il vicepresidente di Coinbase, parleranno durante l’udienza e diranno il loro parere su come gli Stati Uniti dovrebbero procedere nella tassazione crypto.

L’udienza si terrà il 1° ottobre

Il presidente della Commissione Finanze del Senato, Mike Crapo, ha annunciato in un comunicato stampa che mercoledì 1 ottobre si terrà un’udienza dal titolo “Esame della tassazione degli asset digitali”.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dal Dirksen Senate Office Building e ci saranno diversi testimoni, tra cui Jason Somensatto, direttore delle politiche di Coin Center e Annette Nellen, che guida la task force dell’American Institute of CPAs sulle tasse per gli asset digitali.

I riflettori saranno però puntati su Lawrence Zlatkin, vicepresidente di Coinbase e responsabile delle questioni fiscali.

Trump e Casa Bianca spingono per la chiarezza fiscale

L’udienza arriva dopo che la commissione aveva già chiesto al pubblico di esprimersi su come gli asset digitali possano essere regolati: se rientrino nelle leggi esistenti o se serva una nuova legislazione.

L’audizione potrebbe basarsi sul report di luglio della Casa Bianca, a cura del Digital Asset Working Group, che invita il Congresso ad aggiornare le norme fiscali esistenti per security e commodity, estendendole anche agli asset digitali invece di trattarli come un caso anomalo.

In assenza di una legge ad hoc, il rapporto chiede al Dipartimento del Tesoro e all’IRS di chiarire le aree più controverse: dalla tassazione dei pagamenti in stablecoin al trattamento delle piccole somme generate da staking, mining o airdrop.

Anche il gruppo di lavoro di Trump sulle crypto ha esortato il Congresso a riconoscerle come una nuova asset class, con regole fiscali ispirate a quelle già applicate a commodity e security.

Ad aumentare la pressione sono i senatori Cynthia Lummis e Bernie Moreno, che hanno chiesto al Dipartimento del Tesoro di eliminare quello che definiscono un “onere fiscale indesiderato” per le società crypto, introdotto dall’Inflation Reduction Act dell’era Biden.

Si tratta della Corporate Alternative Minimum Tax (CAMT), che impone un prelievo minimo del 15% sul reddito di bilancio rettificato, includendo anche i guadagni non realizzati da asset digitali.

Secondo i senatori, la norma rischia di costringere le aziende americane a vendere token solo per pagare le tasse, mentre i concorrenti stranieri non affrontano lo stesso problema. Hanno quindi esortato il Tesoro a escludere i guadagni non realizzati dal calcolo, allineando la tassazione al principio secondo cui il profitto si realizza solo al momento della vendita.

Resta però il rischio che l’udienza sulla tassazione venga rinviata a causa del possibile shutdown del governo. Il Congresso ha tempo fino al 30 settembre per approvare un provvedimento di finanziamento temporaneo o il budget per l’intero anno fiscale.

Intanto, la revisione legislativa sulla struttura del mercato crypto è già slittata. Inizialmente era prevista per il 30 settembre, ora invece dovrebbe tenersi nella seconda metà di ottobre.