Il Rally di Virtuals Protocol (VIRTUAL) è sostenuto da segnali tecnici

Nelle ultime 24 ore, Virtuals Protocol (VIRTUAL)﻿ ha registrato un rialzo del 20%, surclassando il guadagno del mercato crypto più ampio, fermo al +2,52%. Questa performance segue un’impennata settimanale dell’80%, alimentata da segnali tecnici positivi, il forte impulso narrativo dato dall’intelligenza artificiale (AI) e l’espansione dell’ecosistema.

La ripresa di VIRTUAL dimostra come il sentiment degli investitori stia premiando i progetti borderline tra AI e blockchain, puntando a un’interessante fase di consolidamento.

Analizzeremo nel dettaglio i fattori che hanno spinto questo rally, chiudendo con uno sguardo su una promettente prevendita.

Momentum tecnico: breakout e segnali bullish per VIRTUAL

Il prezzo di VIRTUAL ha superato la resistenza critica di $1,45, sostenuto da indicatori tecnici incoraggianti come un RSI a 7 giorni di 74, vicino alla soglia di ipercomprato, e un crossover rialzista del MACD.

Il volume delle transazioni nelle ultime 24 ore ha raggiunto i 867 milioni di dollari (+7,48%), confermando la fiducia dei compratori. La media mobile esponenziale a 200 giorni, ora a $1,38, funge da solido supporto, suggerendo che i trader a breve termine stanno sfruttando il momento.

Tuttavia, un RSI così elevato porta con sé il rischio di una correzione tra il 10 e il 15% nel breve termine. Se VIRTUAL resterà sopra $1,56, potrà puntare verso $1,87, livello chiave indicato dall’estensione di Fibonacci al 127,2%.

Impulso dal settore AI: il rally guidato dall’ottimismo per i token AI e NVIDIA

Il rally di VIRTUAL si inserisce in un trend più ampio che vede protagonisti i token legati al settore AI, intensificatosi in vista del report trimestrale di NVIDIA, previsto per il 29 ottobre.

VIRTUAL, riconosciuto come piattaforma leader nell’ambito degli agenti AI, ha registrato un guadagno annuo del 237%, sottolineando la sua posizione nel binomio AI-blockchain. Gli investitori stanno infatti ruotando verso asset ad alto beta come i token AI, attratti da condizioni macroeconomiche più favorevoli, quali dati sull’inflazione più morbidi e attese di tagli ai tassi da parte della Fed.

Grazie a una buona liquidità con un turnover ratio di 0,906, VIRTUAL può accogliere velocemente nuovi capitali, rafforzando ulteriormente il proprio trend rialzista.

Crescita dell’ecosistema: nuove partnership vs segnali misti di prese di profitto

L’ecosistema di Virtuals Protocol si sta ampliando con nuove integrazioni, fra cui quella con Retail DEX di Coinbase, e un aumento del TVL (Total Value Locked) del 74%.

Tuttavia, i dati on-chain indicano un aumento della circolazione di token dormienti, segno che alcuni investitori a lungo termine stanno prendendo profitto vicino al livello di $1,50.

Questo doppio segnale riflette una fase di bilanciamento tra attrattività delle nuove strategie DeFi e pressioni di vendita che potrebbero limitare i guadagni nel breve periodo.

Inoltre, i ricavi del protocollo restano ancora il 59% al di sotto del picco registrato a gennaio, sfidando la sostenibilità del rally senza ulteriori sviluppi positivi.

SUBBD: l’alternativa più promettente nel settore dei token AI

SUBBD (SUBBD) emerge come un nuovo asset digitale nel settore della creator economy, stimato intorno agli 85 miliardi di dollari, offrendo strumenti AI per semplificare la produzione di contenuti e modelli di monetizzazione basati su abbonamenti personalizzati.

Il progetto vanta l’accesso a oltre 250 milioni di follower attraverso i social dei membri del team, X, Telegram e Instagram, con una prevendita già oltre gli 1,2 milioni di dollari raccolti.

SUBBD propone un sistema decentralizzato che elimina gli intermediari, permettendo ai creatori di contenuti di incassare direttamente pagamenti rapidi e trasparenti, garantendo un ritorno stabile del 20% annuo per gli staker.

La piattaforma integra AI per la scrittura, editing e gestione del pubblico, automatizzando attività complesse. La combinazione di tokenomics equilibrata e funzionalità AI fa di SUBBD un’opportunità interessante per chi cerca di entrare nel mercato crypto con un progetto solido e innovativo.