Il rally di Sign accompagna la crescita del settore AI e blockchain

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il token Sign (SIGN) sta vivendo un periodo di crescita eccezionale, sostenuto da un contesto di mercato favorevole all’innovazione in strumenti come blockchain e intelligenza artificiale.

Questo rally è accompagnato dal consolidamento di Sign Protocol, dal forte interesse degli investitori e dalla crescente adozione di tecnologie decentralizzate. Sign Protocol si distingue per il suo approccio omni-chain all’attestazione digitale, rivoluzionando la verifica delle informazioni su più blockchain contemporaneamente.

In questo articolo analizzeremo le ragioni dietro il recente aumento del prezzo di SIGN.

Sign Protocol: la rivoluzione dell’attestazione omni-chain

Sign Protocol è una piattaforma innovativa che crea un’infrastruttura per la verifica decentralizzata, consentendo agli utenti di attestare e verificare dati, identità e accordi su diverse blockchain come Ethereum, Solana e TON. Il protocollo funge da strato digitale universale per l’attestazione omni-chain, facilitando la trasparenza e la fiducia in un mondo digitale frammentato.

Il progetto si compone di due prodotti chiave:

Sign Protocol, che offre un sistema sicuro per la creazione e la verifica di attestazioni cross-chain; TokenTable, una piattaforma basata su smart contract che gestisce la distribuzione di token tramite airdrop, vesting e unlock, semplificando l’erogazione e la gestione dei token.

Il token $SIGN è il motore dell’ecosistema, utilizzato per alimentare le operazioni, coordinare la governance decentralizzata e incentivare la partecipazione degli utenti. Le sue caratteristiche uniche comprendono la capacità di interoperare tra diverse blockchain, la flessibilità nell’archiviazione sia on-chain che off-chain e la conformità legale delle firme digitali generate.

Questa combinazione di fattori rende Sign Protocol una soluzione potente e scalabile, capace di superare le limitazioni tradizionali dei sistemi di verifica blockchain, e costituisce infatti il principale motore dietro il rally in corso del suo token.

Il rally di Sign: perché sta crescendo così tanto?

Fonte: TradingView

Il forte rialzo del token SIGN è il risultato di strategie mirate e di un crescente interesse per applicazioni Web3 innovative. Le ragioni principali del recente boom includono:

Un buyback strategico da 12 milioni di dollari, realizzato dalla Sign Foundation, che ha ridotto drasticamente l’offerta circolante di token, aumentando la pressione al rialzo sul prezzo.

da 12 milioni di dollari, realizzato dalla Sign Foundation, che ha ridotto drasticamente l’offerta circolante di token, aumentando la pressione al rialzo sul prezzo. Un breakout tecnico supportato da indicatori come un RSI molto alto (81.51) e un crossover bullish del MACD, che suggeriscono un momentum positivo e alimentano l’entusiasmo dei trader.

supportato da indicatori come un RSI molto alto (81.51) e un crossover bullish del MACD, che suggeriscono un momentum positivo e alimentano l’entusiasmo dei trader. La crescente attenzione attorno alla SuperApp “Orange Dynasty”, attualmente in beta testing, che integra servizi di verifica on-chain e premia gli utenti più attivi con airdrop fino al 30%, stimolando una maggiore domanda del token.

Questi fattori hanno generato un aumento del volume degli scambi e un clima di fiducia tra investitori retail e istituzionali. Tuttavia, è importante monitorare la sostenibilità del rally, che dipenderà dall’effettiva adozione e dall’andamento delle metriche post-lancio della SuperApp.

SUBBD: la nuova frontiera tra IA e blockchain

Parallelamente al successo di Sign, SUBBD si sta affermando nel panorama crypto come una piattaforma che unisce blockchain e intelligenza artificiale per trasformare la creazione di contenuti digitali.

Con la sua prevendita, appena uscita, che ha già superato 1 milione di dollari, SUBBD attira l’attenzione di investitori in cerca di progetti con solide basi tecnologiche e grandi potenzialità di crescita.

SUBBD consente ai creator di utilizzare strumenti AI per generare contenuti personalizzati, monetizzando in molteplici modi, inclusi abbonamenti, pay-per-view, NFT e interazioni interattive. Gli utenti che possiedono i token godono di vantaggi esclusivi come accesso anticipato a nuovi strumenti, sconti, ricompense e partecipazione a eventi riservati.

Per chi vuole scoprire come comprare SUBBD, è possibile partecipare alla prevendita attraverso il sito ufficiale della piattaforma o utilizzando l’app Best Wallet disponibile su Google Play e App Store. Per rimanere aggiornati sulle novità e gli sviluppi, si consiglia di seguire SUBBD sui suoi canali social ufficiali: X, Telegram e Instagram.