Il rally di DOGE è già finito? Per l’analista manca un altro breakout

Cantonese Cat ha pubblicato ieri la sua analisi, spiegando che la meme coin non ha ancora messo a segno il classico rally esplosivo.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 20, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dogecoin potrebbe non aver ancora esaurito il suo slancio rialzista. A dirlo è l’analista crypto Cantonese Cat, convinto che la meme coin potrebbe registrare un’altra impennata prima di terminare il ciclo, sulla scia dei modelli passati.

Il momento di DOGE non è ancora arrivato

Cantonese Cat ha pubblicato ieri la sua analisi, spiegando che la meme coin non ha ancora messo a segno il classico rally esplosivo, che in passato ha anticipato l’accelerazione finale di Bitcoin.

“Ogni volta che Bitcoin sale, anche Dogecoin costruisce una base piuttosto solida”, ha spiegato l’analista, sottolineando che DOGE è salito, ma molto meno rispetto a Bitcoin.

Secondo l’esperto, il punto di svolta arriverà quando Dogecoin supererà il suo massimo storico, un evento che potrebbe succedere a breve e che di solito segna l’inizio della fase di accelerazione di Bitcoin.

Per Cantonese Cat si tratta di una dinamica ricorrente nei cicli scorsi. Ritiene infatti che l’assenza di un breakout della meme coin sia uno dei motivi per cui esclude che il ciclo rialzista del mercato sia già terminato.

La struttura a lungo termine resta intatta

L’esperto ha spiegato che l’andamento di Dogecoin è legato anche alla liquidità del mercato e alla propensione al rischio degli investitori, ma ha precisato di voler mantenere il focus esclusivamente sull’asset crypto.

Secondo Cantonese Cat, la meme coin sta attraversando una fase di stallo, con poca forza e movimenti incerti. Durante la scorsa settimana c’è stato un forte deleveraging, cioè molti trader con posizioni a leva sono stati liquidati, innescando una forte volatilità.

Il forte sell-off ha peggiorato il sentiment, ma non ha compromesso la struttura a lungo termine della meme coin.

Per l’analista, Dogecoin sta semplicemente costruendo una base, come accaduto in altri cicli, prima di una possibile ripartenza.

“Abbiamo assistito a un evento di deleveraging, ma non è ancora stato superato il massimo storico”, ha affermato l’esperto.

“L’ultima volta è successo nel giro di un paio di mesi e, quasi senza accorgertene, ti rendi conto che è successo qualcosa di straordinario”, ha ricordato l’analista, avvertendo che DOGE potrebbe accelerare all’improvviso dopo aver sfondato la resistenza chiave.

Cantonese Cat lega la sua analisi anche alla dominance di Bitcoin, che misura il peso di BTC rispetto al resto del mercato.

La dominance di BTC è rimasta elevata per tutto il 2022, il 2023, il 2024 e gran parte del 2025, ma ora appare “affaticata” e si sta muovendo in modo laterale.

Per Cantonese Cat, un eventuale calo non indicherebbe una debolezza per Bitcoin, ma una fase di sovraperformance per le altcoin.

Analisi del prezzo di Dogecoin vs Bitcoin. Fonte: X @cantonmeow

“Se il ciclo finisse qui, sarebbe la prima volta in assoluto in cui non abbiamo assistito a una rotazione da Bitcoin alle altcoin né a una fase parabolica. Sarebbe molto diverso», ha spiegato l’analista.

Poi ha aggiunto: “Non credo affatto che questo ciclo sia diverso dai precedenti. Il mercato è ancora in evoluzione”.

Fin dove potrebbe spingersi Dogecoin?

Per l’esperto, Dogecoin non ha ancora completato il suo percorso e si trova in una fase di stallo, non di chiusura. “Non abbiamo ancora visto quella vera svolta su DOGE”, ha concluso, convinto che il momento di Dogecoin non è ancora arrivato.

Nel suo ultimo video non ha citato nuovi target di prezzo per la meme coin, ma ha fatto riferimento a quelli delle analisi precedenti.

Cantonese Cat ha ipotizzato che Dogecoin potrebbe entrare nella Wave 3 di una struttura Elliott Wave, dopo aver recuperato il livello di ritracciamento di Fibonacci 0,618, situato intorno a 0,20088 dollari.

Da questo scenario, l’analista ha individuato diversi target rialzisti: 0,48 dollari (estensione 1,0), 0,89 dollari (1,272), 1,23 dollari (1,414) e 1,96 dollari (1,618).

In un’altra analisi ha aggiunto che, se il breakout dovesse accelerare, DOGE potrebbe anche superare i 2 dollari e spingersi fino a 4 dollari.

Dogecoin (DOGE) 24h 7d 30d 1y All time

MAXI: una nuova meme ERC-20 coin che si ispira a Dogecoin

L’attenzione del mercato è rivolta non solo su Dogecoin, ma anche alle migliori crypto presale, come Maxi Doge. Si tratta di una meme coin ERC-20 che si ispira a DOGE ma con una mascotte “muscolosa”.

Il progetto è in piena prevendita (ha già raccolto 3,6 milioni di dollari) e si rivolge a una community amante del rischio. Il token nativo MAXI è disponibile al prezzo di 0.000264 dollari sul sito ufficiale.