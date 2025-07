Il Rainbow Chart ha previsto il prezzo di Ethereum al 1 agosto

Secondo il modello di previsione a lungo termine noto come Ethereum Rainbow Chart, la seconda criptovaluta per capitalizzazione potrebbe entrare in una nuova fase rialzista a partire dal 1° agosto.

Ethereum Rainbow Chart: analisi storica del sentiment di mercato basata su bande logaritmiche – Fonte: BlockchainCenter.net

Con Ethereum che oscilla intorno ai 3.889 dollari, in rialzo del 3.29% nelle ultime 24 ore, il prezzo resta saldamente nella fascia “Steady” del grafico, che indica una crescita solida ma non un’esplosione del prezzo. Il Rainbow Chart non serve a prevedere il breve periodo, ma a offrire un’indicazione del sentiment di lungo periodo.

Si tratta infatti di un modello logaritmico che suddivide il prezzo in bande colorate, dalla zona di “svendita” o “Fire Sale” quando ETH è fortemente sottovalutato, fino a quella di massimo entusiasmo: “Maximum Bubble Territory” quando il rischio diventa alto.

Non ha la pretesa di prevedere il futuro, ma negli anni si è dimostrato uno strumento prezioso per leggere il presente con lucidità.

A fine 2022, con Ethereum sotto i 1.000 dollari e il mercato travolto dal crollo di FTX, il grafico lo piazzava in piena zona “Fire Sale”. Il sentiment era ai minimi, ma quella fascia segnalava una sottovalutazione. Chi ha accumulato in quel periodo oggi si ritrova profitti a tripla cifra.

Anche nel 2021, quando ETH ha superato i 4.800 dollari: il Rainbow lo collocava in “Maximum Bubble Territory”, la fascia più pericolosa, e dopo pochi mesi è arrivata la correzione.

La previsione: rialzo ma senza eccessi

Il Rainbow Chart stima che, per il 1° agosto 2025, Ethereum potrebbe rientrare nella fascia “HODL!”, quella compresa tra i 4.752 e i 6.901 dollari. Un’area che storicamente segnala fiducia nel lungo periodo da parte degli holder.

Legenda dei colori del Rainbow Chart: ogni fascia rappresenta una diversa percezione del mercato di Ethereum – Fonte: BlockchainCenter.net

Ma se guardiamo ai dati odierni, l’ipotesi più probabile è che ETH resti ancora per qualche tempo nella zona “Steady…”, ovvero quella tra i 3.298 e i 4.752 dollari. Una fascia che corrisponde a una crescita stabile, senza eccessi.

Il momento è sicuramente favorevole e i fondamentali restano solidi, ma non siamo ancora in presenza di un’accelerazione tale da spingere Ethereum oltre i massimi storici. Anzi, l’RSI a 14 giorni sopra quota 80 ci ricorda che siamo in zona di ipercomprato: sarebbe quindi più realistico aspettarsi una fase di consolidamento