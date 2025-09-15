Il prezzo di XRP si avvicina a una zona cruciale che potrebbe decidere il suo futuro
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Egrag Crypto, analista noto nella community di XRP, ha pubblicato una nuova analisi che dipinge un quadro potenzialmente cruciale per il futuro del token. Secondo lui, i pattern grafici di lungo periodo starebbero convergendo verso una configurazione mai osservata prima, capace di segnare un cambiamento epocale.
A supporto della sua tesi, Egrag richiama l’attenzione sulla formazione di cinque candele rialziste consecutive sul grafico bimestrale, una struttura che descrive come “parabolica” e che potrebbe preludere a un’accelerazione storica del prezzo.
L’analista sottolinea che, anche nell’eventualità di un ritracciamento sotto i 2 dollari, chi accumula XRP in questa fase potrebbe un giorno essere ricordato come “early whale”, analogamente a chi acquistò Bitcoin quando il suo valore era ancora di poche centinaia di dollari.
Questa visione si inserisce nella sua filosofia di investimento fondata sul principio “comprare basso, vendere alto”, che privilegia l’accumulo e la pazienza rispetto alla speculazione a breve termine. Per questo motivo, Egrag invita i trader a non destinare più del 10–20% del portafoglio alle operazioni di swing trading, mantenendo il resto in una prospettiva di lungo periodo, dove a suo avviso si nascondono i ritorni più significativi.
Analisi tecnica
Dal punto di vista tecnico, il livello chiave individuato è quello dei 3,70 dollari: una chiusura bimestrale al di sopra di questa soglia costituirebbe, secondo l’analista, un vero e proprio trampolino di lancio, capace di aprire una nuova fase di crescita sostenuta per XRP. Tale scenario si colloca in un contesto complesso, dove il token continua a dover fare i conti con la pressione dei mercati e con le incertezze regolamentari, ma dove l’interesse di investitori e sostenitori resta sorprendentemente elevato.
I prossimi mesi, quindi, potrebbero rivelarsi decisivi per comprendere se XRP riuscirà a concretizzare quel “punto di svolta storico” che i suoi supporter attendono da anni, trasformando l’attuale fase di consolidamento in una rampa di lancio verso nuovi massimi.
