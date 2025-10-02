Il prezzo di XRP può raggiungere un nuovo massimo storico con l’approvazione di un ETF?

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 2, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Secondo Bloomberg, la probabilità che l’autorità di regolamentazione americana approvi già a ottobre un ETF spot su XRP è stimata al 75%. Un’eventuale approvazione potrebbe collocare XRP in una posizione simile a quella in cui si trovava Bitcoin al lancio del suo ETF, con conseguente afflusso di miliardi di capitali.

Il tutto avviene in un momento di aumento dell’attività da parte delle “whale”, suggerendo un interesse crescente degli investitori di grandi dimensioni. Resta da vedere se queste premesse positive riusciranno a spingere il prezzo di XRP verso nuovi livelli.

XRP si avvicina a una zona di supporto cruciale all’interno di un pattern discendente

Il prezzo di XRP si muove all’interno di un falling wedge sul grafico giornaliero. Questo pattern si forma quando il prezzo crea massimi e minimi decrescenti che si avvicinano progressivamente. La parte inferiore del pattern si trova intorno alla media mobile esponenziale a 200 giorni, un indicatore spesso considerato come supporto o resistenza dinamica. Questa zona ha retto più volte nell’ultimo anno, sottolineandone l’importanza.

Allo stesso tempo, l’Indice di Forza Relativa (RSI) sta salendo dall’area di ipervenduto verso una zona neutra intorno a 55, indicando un calo del momentum di vendita. Anche il volume di scambi sui candle rialzisti aumenta, confermando la presenza di maggiore pressione d’acquisto.

I fondamentali rafforzano la fiducia in Ripple

Ripple sta espandendo progressivamente l’utilizzo dei token XRP grazie a nuove collaborazioni con istituti bancari e partner finanziari, con un focus particolare sulla tokenizzazione di asset reali. Questo approccio permette di trasformare prodotti finanziari tradizionali, come obbligazioni, immobili o altri strumenti patrimoniali, in rappresentazioni digitali sulla blockchain.

Saving and sending money across Africa shouldn't be expensive or slow. 🌍



Our USD-backed stablecoin, $RLUSD, is changing that: https://t.co/TN8288VpPr



Through partnerships with @chippercashapp, @VALRdotcom, and @yellowcard_app, we're reducing costs, boosting speed, and… — Ripple (@Ripple) October 1, 2025

In questo modo, XRP assume un ruolo molto più ampio rispetto alla semplice funzione di mezzo di trasferimento di valore, diventando uno strumento integrato per la gestione e lo scambio di asset digitalizzati in contesti finanziari regolamentati.

Parallelamente, l’ecosistema XRP si arricchisce di diverse applicazioni DeFi (finanza decentralizzata), che offrono ai possessori di token la possibilità di ottenere rendimenti intorno al 5% tramite staking. Questa caratteristica rende XRP particolarmente interessante anche per gli investitori orientati al reddito passivo, combinando potenziale di crescita del capitale con opportunità di rendimento periodico.

L’integrazione tra strumenti finanziari tradizionali e soluzioni DeFi posiziona XRP come un token versatile, in grado di attrarre sia istituzioni sia investitori retail alla ricerca di nuove opportunità nel mondo della finanza digitale.

Negli ultimi anni, XRP ha spesso registrato performance solide nel quarto trimestre, con aumenti medi superiori al 40%. La combinazione di supporto tecnico, aumento degli acquisti da parte delle “whale” e la possibilità di approvazione di un ETF rende ottobre particolarmente importante per il prezzo di XRP.

Se l’ETF su XRP dovesse essere effettivamente approvato, si aprirebbe la strada a un ingresso su larga scala da parte degli investitori istituzionali. Unito ai segnali tecnici e all’aumento delle applicazioni, questo potrebbe fungere da catalizzatore per il prezzo del token.

Meme coin come alternativa a XRP

Per gli investitori in cerca di potenziali guadagni elevati, le meme coin rappresentano un’interessante alternativa. Prossimamente il settore si arricchirà di una nuova crypto promettente: Maxi Doge ($MAXI). Questa meme coin emergente è recentemente disponibile tramite una prevendita che veleggia oltre i 2,6 milioni di dollari.

Over +$2.5M raised.



We digging for those green candles , fam. pic.twitter.com/kOa2FRFFoB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 1, 2025

Il progetto si rivolge ai veri amanti del rischio, trader che apprezzano le strategie aggressive e operano con leva fino a 1000x. Investendo oggi in $MAXI è possibile approfittare di un prezzo d’ingresso vantaggioso di $0,00026, destinato però ad aumentare nelle prossime ore. Per chi vuole massimizzare i rendimenti, è possibile bloccare i token e ottenere un APY annuo del 127%.