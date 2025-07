Il prezzo di XRP mostra segnali ribassisti: il numero di nuovi wallet Ripple cala del 28%

Il prezzo di XRP è attualmente stabile e mostra pochi movimenti, il che è dovuto principalmente al fatto che ci sono sempre meno nuovi investitori e che l’attività sul mercato dei futures è diminuita. Di conseguenza, XRP potrebbe avere difficoltà a mantenere il livello attuale. Cosa significa questo per il futuro di XRP?

Il numero di nuovi utenti Ripple diminuisce drasticamente e pesa sul prezzo di XRP

Secondo i dati della società di analisi Glassnode, il numero di nuovi utenti di XRP è in forte calo. Recentemente, in un solo giorno si sono aggiunti solo 5.685 nuovi wallet che hanno effettuato almeno una transazione con XRP. Si tratta di un calo significativo di circa il 28% rispetto alla settimana precedente, quando in un solo giorno erano stati creati 7.914 nuovi wallet.

Questo indica che ci sono meno nuovi trader disposti a investire in XRP. I nuovi investitori sono importanti perché possono generare una maggiore domanda e quindi prezzi più alti. Senza questo afflusso, il prezzo di XRP diventa vulnerabile a cali di valore.

Il mercato dei futures su XRP mostra un forte calo

Anche nel mercato dei futures, dove gli investitori operano con leva finanziaria (denaro preso in prestito), si registra un’attività ridotta. I volumi giornalieri di scambio dei futures su XRP sono diminuiti di oltre il 30% nell’ultima settimana, secondo una media mobile di sette giorni.

Un mercato dei futures attivo genera spesso movimenti di prezzo. Quando l’interesse degli investitori cala, cresce l’incertezza sulla direzione futura del prezzo. L’attuale situazione indica una mancanza di fiducia nel rialzo del prezzo di XRP nel breve termine.

Il sentiment ribassista domina i futures su XRP

Il sentiment nel mercato dei futures su XRP è attualmente prevalentemente ribassista. Lo dimostra il rapporto long-short, che attualmente si attesta a 0,92. Questo indicatore mostra quanti investitori si aspettano un aumento del prezzo di XRP (posizioni long) rispetto a quanti prevedono un calo (posizioni short). Quando il rapporto è inferiore a 1, significa che ci sono più investitori che si aspettano una diminuzione del prezzo.

Poiché la maggior parte degli investitori nei futures è ribassista, aumenta la probabilità di ulteriori ribassi di prezzo. Soprattutto se cresce la pressione di vendita, questo potrebbe portare a un rapido crollo del prezzo.

Il prezzo attuale di XRP riuscirà a reggere?

Al momento, il prezzo di XRP si trova al di sotto della resistenza chiave di circa $3,22. Se il prezzo di XRP non salirà in tempi brevi, potrebbe scendere nuovamente verso livelli più bassi, intorno ai $3. Questa situazione potrebbe però cambiare rapidamente se nuovi investitori tornassero a entrare nel mercato. In tal caso, XRP potrebbe rompere la resistenza a $3,22 e puntare verso i $3,33.

