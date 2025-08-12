Il prezzo di XRP lotta con la zona di supporto a $3,15 a causa della continua pressione di vendita

Il prezzo di XRP è aumentato di circa il 2% nella scorsa settimana. Contemporaneamente, la capitalizzazione totale di mercato ha superato (anche se brevemente) i 4,13 trilioni di dollari. I dati on-chain mostrano che, soprattutto i detentori a breve termine stanno prendendo profitto, inviando più token XRP verso gli exchange.

Questo potrebbe far salire ulteriormente il prezzo di XRP nel prossimo futuro?

Prezzo di XRP e HODL Waves indicano prese di profitto

Le HODL Waves raggruppano l’offerta in base alla durata del possesso dei token. Due gruppi recenti stanno diminuendo rapidamente. Il 20 luglio, i wallet che detenevano XRP da 3 a 6 mesi rappresentavano circa il 12,07% dell’offerta; il 10 agosto questa percentuale è scesa all’8,93%. Il gruppo da 1 a 3 mesi è passato dal 6,78% dell’1 agosto al 5,83%.

Una quota in calo per queste fasce recenti indica solitamente che questi detentori stanno vendendo, segnalando quindi prese di profitto dopo il recente rialzo del prezzo di XRP.

Il gruppo da 1 a 3 mesi ha acquistato di più quando il prezzo di XRP era intorno a 2,77 dollari. Quel momento ha rappresentato un picco nell’accumulo per questa fascia. Ora che questo gruppo sta riducendo le proprie posizioni, sta realizzando profitti su asset detenuti per un periodo relativamente breve.

I dati delle HODL Waves sono utili perché mostrano il comportamento degli investitori in base alla durata del possesso: un aumento nelle fasce “giovani” indica spesso acquisti da parte di nuovi investitori, mentre un calo in queste stesse fasce suggerisce distribuzione verso altri soggetti o trasferimenti verso gli exchange.

Aumento delle riserve sugli exchange e pressione di vendita

La recente riduzione delle HODL Waves “giovani” coincide con un aumento delle riserve di XRP sugli exchange, ovvero la quantità di token XRP disponibili sulle piattaforme crypto. Un aumento di queste riserve significa che una maggiore offerta è immediatamente commerciabile.

Un fenomeno simile si era già osservato il 22 luglio: le riserve sugli exchange erano salite e il prezzo di XRP era sceso da circa $3,55 a $3,17 in una sola sessione. Questa combinazione, fatta di calo delle HODL Waves “giovani” e aumento delle riserve sugli exchange, corrisponde a una fase in cui le prese di profitto sono evidenti nei dati on-chain e nei libri ordini.

La struttura tecnica sul grafico a 4 ore

Il prezzo di XRP mostra sul grafico a 4 ore un triangolo ascendente, una formazione caratterizzata da minimi crescenti e una resistenza relativamente piatta. La resistenza orizzontale si trova intorno a $3,34. Oltre tale livello, i target sono a $3,57 e al massimo storico vicino a $3,66.

Il primo livello di supporto si trova intorno a $3,15: questo significa che, se il prezzo di XRP dovesse scendere, è probabile che trovi un “punto di appoggio” e rimbalzi proprio a questo valore. Se invece il prezzo dovesse rompere al di sotto di questa soglia, il prossimo supporto significativo si trova intorno a $3,07.

Questi livelli di supporto sono stati individuati analizzando i recenti massimi e minimi “swing” del prezzo, cioè i punti di inversione visibili chiaramente sul grafico. Tali livelli sono importanti perché rappresentano zone dove in passato la domanda ha superato l’offerta (o viceversa), influenzando quindi il movimento futuro del prezzo.

