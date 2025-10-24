Previsioni prezzo ETH: sotto pressione per i deflussi ETF

Gli ETF ETH hanno registrato deflussi netti per oltre 128 milioni di dollari ma le aspettative sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense fanno sperare in un rialzo di ETH.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 24, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Al momento della stesura di questo articolo, Ethereum (ETH) è scambiato a 3.963 dollari. Il grafico di CoinMarketCap sta mostrando un andamento laterale, con un aumento del 3,15% nelle ultime 24 ore e del 5% negli ultimi sette giorni.

Questo nonostante la principale altcoin del mercato sia alle prese con deflussi istituzionali dai suoi fondi negoziati in borsa (ETF).

Nel frattempo, i trader attendono con ottimismo la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense, prevista per oggi, nella speranza di ottenere indizi sulla politica della Federal Reserve. La reazione al dato, infatti, potrebbe indicare la traiettoria dei prezzi a breve termine per Ethereum.

Grafico del prezzo di Ethereum (ETH), timeframe a 7 giorni – Fonte: CoinMarketCap

Gli ETF spot su Ethereum registrano deflussi per 128 milioni di dollari

Gli ETF spot su Ethereum negoziati sulle borse statunitensi hanno registrato un sostanziale flusso negativo il 23 ottobre 2025, con prelievi netti pari a 128 milioni di dollari.

In particolare, nessuno dei nove ETF su ETH disponibili ha registrato afflussi netti nella giornata, in aperto contrasto con la positività intermittente osservata all’inizio del mese.

Questo esodo uniforme riflette la crescente cautela degli operatori istituzionali, che sembrano riorganizzarsi verso rifugi percepiti come più sicuri, mentre lo slancio del prezzo di Ethereum vacilla.

I dati del tracker di ETF SoSoValue evidenziano che gli ETF spot su ETH hanno registrato deflussi in otto degli ultimi undici giorni di negoziazione. Al contrario, l’altcoin ha registrato otto giorni consecutivi di afflussi netti all’inizio di ottobre.

Il 23 ottobre, il fondo Ethereum di Fidelity (FETH) ha guidato i deflussi con 77 milioni di dollari di prelievi.

Nel frattempo, l’iShares Ethereum Trust (ETHA) di BlackRock ha registrato un’uscita di oltre 23,5 milioni di dollari e l’Ethereum Trust (ETHE) di Grayscale ha registrato deflussi per oltre 8,8 milioni di dollari. Invesco, Franklin Templeton e 21Shares hanno registrato flussi netti pari a zero.

Al contrario, gli ETF spot su Bitcoin hanno dimostrato resilienza, attirando un afflusso netto totale di 20,33 milioni di dollari nello stesso giorno. Il fondo di punta di BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT), ha guidato i guadagni, attirando un robusto afflusso netto di 108 milioni di dollari.

Gli afflussi cumulativi per gli ETF ETH dal loro debutto ammontano ora a 14,45 miliardi di dollari, rispetto ai 61,89 miliardi di dollari di Bitcoin. Nonostante il ritardo di Ethereum rispetto a Bitcoin, le tendenze nell’adozione istituzionale indicano un aumento delle scommesse rialziste su ETH.

Ethereum is quietly becoming the corporate standard.



Treasury firms and ETFs now hold 12.5M ETH, representing 10.31% of total supply that’s not noise, that’s structure. 🛡️



👉 This marks a pivotal shift, capital isn’t just stored anymore, it’s earning, staking and governing the… pic.twitter.com/VFZopRTF0d — Cosmos Health Inc. (Nasdaq: COSM) (@CosmosHealthInc) October 24, 2025

Prospettive del prezzo di Ethereum in vista dei dati CPI di oggi

I mercati sono in attesa del rapporto CPI del Bureau of Labor Statistics alle 8:30 ET del 24 ottobre.

In vista di questo, il prezzo di Ethereum ha registrato un aumento di oltre il 3% nelle ultime 24 ore. Il rialzo ha portato ETH vicino alla soglia chiave dei 4.000 dollari e le aspettative a breve termine dipendono dai segnali di inflazione.

Gli economisti prevedono un CPI su base annua del 3,1%, in calo rispetto al 2,9% di agosto, con l’inflazione core stabile al 3,1%.

🇺🇸 US CPI will be released tomorrow at 8:30am ET.



The market expectations are at 3.1%, while last month's CPI was at 2.9%.



Here are different scenarios:



1⃣ CPI > 3.1%



This will be bearish for markets.



This is because it'll mark the highest CPI print since June 2024.



2⃣ CPI… pic.twitter.com/uEl435PNa2 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 23, 2025

Un dato pari o inferiore alle aspettative potrebbe alleviare la pressione sugli asset rischiosi, innescando potenzialmente uno short squeeze sui futures di ETH.

Gli short potrebbero andare incontro a liquidazione se i prezzi dovessero registrare un forte aumento nella prossima settimana, quando la Federal Reserve dovrebbe tagliare il tasso di interesse.

Con l’indice di forza relativa a 46 che segnala una divergenza al rialzo, un nuovo test riuscito e un eventuale mantenimento al di sopra dei 4.000 dollari potrebbero portare in gioco i 4.300 e i 4.500 dollari.

Tuttavia, inciampando sulla resistenza chiave all’indomani della pubblicazione del CPI, con altre condizioni di mercato in vigore, l’altcoin potrebbe registrare un pullback fino al supporto a 3.745 dollari.

Maxi Doge (MAXI): la meme coin ad alto rischio alimentata dall’entusiasmo della comunità

Intanto, l’attenzione dei trader speculativi è stata catturata da un nuovo progetto che sta guadagnando terreno: Maxi Doge (MAXI), il cugino degen di Dogecoin che il team sta commercializzando con un tocco adrenalinico e da palestra per attirare l’entusiasmo della comunità.

A differenza di Dogecoin, che è maturato fino a diventare un asset a grande capitalizzazione, Maxi Doge abbraccia pienamente la sua filosofia ad alto rischio e alto rendimento. Dal suo lancio, avvenuto solo un paio di mesi fa, il progetto ha raccolto più di 3,7 milioni di dollari.

Attualmente, i token MAXI sono disponibili in prevendita al costo unitario di 0,0002645 dollari, con aumenti progressivi man mano che la prevendita supera le varie fasi di finanziamento.