Il prezzo di Cardano aumenta del 40% in 10 giorni: è in arrivo un breakout verso 1 dollaro?

Il prezzo di Cardano è aumentato di oltre il 40% in dieci giorni. Nella giornata di giovedì 17 lulgio, ADA ha superato la soglia di 0,80 dollari, toccando il livello più alto da oltre un mese. Gli analisti ora guardano verso il traguardo di 1 dollaro, mentre anche i dati sui derivati indicano un crescente interesse per ADA.

Open Interest quasi ai massimi storici

L’Open Interest (OI) indica quanto capitale è bloccato in contratti perpetui attivi. Un aumento dell’OI suggerisce che più denaro viene scommesso sull’andamento del prezzo. Secondo CoinGlass, l’Open Interest di ADA è aumentato del 16,30% nelle ultime 24 ore, raggiungendo 1,44 miliardi di dollari. Questo valore si avvicina al massimo storico di 1,50 miliardi di dollari, registrato il 18 gennaio.

La funding rate ponderata per l’Open Interest è pari allo 0,0219%, un segnale che gli analisti sono disposti a pagare per mantenere le loro posizioni long. Anche la percentuale di volume long è aumentata: dal 48,72% di mercoledì al 50,02% di giovedì. Il rapporto long/short è ora leggermente superiore a 1, indicando una lieve preferenza del mercato per un rialzo dei prezzi.

$0,82 è un livello tecnico importante per il prezzo di Cardano

Giovedì, ADA è salito del 7% e ha superato la soglia di $0,80. Il prezzo attuale si trova più o meno sul livello del 50% del ritracciamento di Fibonacci, calcolato dal massimo di $1,3264 (3 dicembre) al minimo di $0,5110 (7 aprile).

Una rottura al di sopra di questo livello potrebbe aprire la strada verso il prossimo obiettivo di Fibonacci, a $0,9214 (61,8%). Se il momentum rialzista continuerà, un movimento verso $1 diventa plausibile.

Indicatori tecnici: trend forte ma in zona di ipercomprato

L’Indice di Forza Relativa (RSI) è attualmente a 79, un segnale di ipercomprato che suggerisce che ADA potrebbe essere salito troppo in fretta e che una correzione potrebbe essere imminente. Le medie mobili esponenziali (EMA) a 50, 100 e 200 giorni sono tutte in crescita, con i valori rispettivi di $0,6581, $0,6760 e $0,6894. In caso di ritracciamento, queste EMA potrebbero fungere da zone di supporto.

Il MACD resta positivo: la linea MACD e la linea segnale sono sopra lo zero, e le barre verdi dell’istogramma stanno aumentando, indicando una pressione di acquisto in crescita.

Cosa succede se il prezzo di ADA subisce una correzione?

Se ADA non riuscisse a mantenersi al di sopra del livello del 50% di Fibonacci, a $0,8233, potrebbe verificarsi una correzione verso la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni, situata intorno a $0,6894. La condizione di ipercomprato aumenta il rischio di un ritracciamento.

