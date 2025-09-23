Il nuovo ChatGPT prevede il prezzo di XRP, Shiba Inu e Solana fino alla fine del 2025

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 23, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La quinta generazione di ChatGPT ha guardato dentro la sua sfera di cristallo rialzista e ha previsto che XRP, Shiba Inu e Solana potrebbero essere i token su cui puntare perché ci sono buone possibilità che le criptovalute registrino un forte rialzo nell’ultimo trimestre dell’anno.

La decisione della Federal Reserve della scorsa settimana di ridurre i tassi di interesse dello 0,25% ha dato temporaneamente impulso agli asset digitali. Tuttavia, la proposta di Trump di introdurre una tassa una tantum di $100.000 sui visti H-1B per i nuovi richiedenti ha spaventato i mercati e ha scatenato nel weekend un’ondata di liquidazioni.

Sul fronte normativo, all’inizio dell’estate il presidente Trump ha firmato il GENIUS Act, la prima legge statunitense dedicata alle stablecoin, che obbliga gli emittenti a mantenere riserve complete. Nel frattempo, la SEC ha lanciato il Project Crypto, un’iniziativa per aggiornare le leggi sui titoli nell’era della blockchain. Complessivamente, dunque, questi sviluppi potrebbero innescare il prossimo superciclo degli altcoin.

Se le previsioni di ChatGPT verranno confermate dai fatti, XRP, Shiba Inu e Solana, nei prossimi mesi, potrebbero essere i principali beneficiari.

XRP: ChatGPT prevede un prezzo di $20, con un potenziale rialzo di sette volte

ChatGPT stima che XRP potrebbe raggiungere un valore di $20 entro la fine del 2025, circa sette volte l’attuale prezzo di $2,85. Il token ha già mostrato una performance impressionante quest’anno, raggiungendo il massimo di $3,65 il 18 luglio (superando il precedente record storico di $3,40 del 2018), prima di scendere di circa il 22%.

L’espansione globale di Ripple continua, evidenziata dal riconoscimento di XRP come strumento praticabile per pagamenti transfrontalieri nei Paesi emergenti da parte del UN Capital Development Fund 2024.

All’inizio di quest’anno, Ripple ha anche risolto la sua lunga disputa legale con la SEC, dopo che l’ente regolatore ha ritirato la causa. Questa decisione ha confermato il verdetto del 2023, secondo cui le vendite al dettaglio di XRP non costituiscono titoli – un traguardo storico per il mercato più ampio delle altcoin.

ChatGPT prevede un intervallo base di $5-$7 per XRP, con scenari rialzisti che potrebbero spingere il prezzo fino a $20, soprattutto se l’amministrazione Trump manterrà un approccio favorevole alle criptovalute o se la SEC approverà nuovi ETF Spot su XRP nelle prossime settimane.

I dati tecnici confermano questo scenario. In mezzo a una vendita generale, l’RSI di XRP è sceso a 41, indicando che il token è quasi sottovalutato e che ulteriore pressione di vendita potrebbe scatenare un rapido rally di recupero. Inoltre, la formazione di tre bandiere rialziste sul grafico di quest’anno potrebbe essere un segnale di imminente breakout.

Un ciclo positivo di notizie potrebbe portare il prezzo fino a $4 entro ottobre.

Shiba Inu: L’IA prevede fino a 17x in un mercato rialzista

Introdotto nel 2020, Shiba Inu, con una capitalizzazione di mercato attuale di $7,1 miliardi, si è affermato come il principale concorrente di Dogecoin. Dopo un calo del 6% in un solo giorno, SHIB viene scambiato intorno a $0,00001206, mantenendosi relativamente stabile rispetto al più ampio settore delle meme coin che, nonostante una valutazione di $77,3 miliardi, è sceso del 10,4% nell’arco di una notte.

Dal punto di vista tecnico, quest’anno SHIB è riuscito a rompere sia un wedge discendente sia una bandiera rialzista. Un aumento decisivo oltre $0,000025 entro novembre potrebbe confermare l’intervallo base previsto da ChatGPT, compreso tra $0,00003 e $0,00005 entro fine anno. In uno scenario rialzista, SHIB potrebbe persino raggiungere $0,0002, diciassette volte il prezzo attuale.

Il suo RSI si trova attualmente a 39 dopo i recenti cali, ma questo potrebbe riaccendere lo slancio se i trader approfittassero dell’occasione per un dip-buy. Anche perché Shiba Inu è molto più di una semplice meme coin. Ora alimenta Shibarium, il suo Layer-2 network, progettato per transazioni rapide e a basso costo e per supportare app decentralizzate, oltre a offrire funzionalità aggiuntive di privacy che lo distinguono dalla concorrenza.

Solana: crescita dell’ecosistema e gli ETF potrebbero portare il prezzo a $1.000

Solana ha consolidato la propria posizione come piattaforma leader per smart contract, con una capitalizzazione di mercato superiore a 119,9 miliardi di dollari e un Total Value Locked (TVL) di circa 12 miliardi di dollari. Sia la partecipazione degli sviluppatori sia quella istituzionale sono in crescita.

Parte dell’entusiasmo deriva dalle speculazioni su un imminente ETF Spot su Solana, che potrebbe attirare flussi simili a quelli osservati dopo l’approvazione degli ETF su Bitcoin ed Ethereum. Trump ha persino avanzato l’ipotesi di includere Solana in una futura riserva nazionale di Bitcoin degli USA.

Dal punto di vista della performance, Solana ha raggiunto a gennaio un massimo di $250, è sceso ad aprile a $100 e si è ripreso la scorsa settimana a $247, quasi al massimo dell’anno.

Dopo la rottura di un pattern a cuneo discendente, ChatGPT prevede che Solana potrebbe raggiungere entro fine anno la soglia di $1.000, superando di oltre tre volte il suo precedente record di $293,31. Il raggiungimento di questo traguardo, però, dipenderà dalla chiarezza delle autorità di regolamentazione e dall’approvazione degli ETF da parte della SEC nei prossimi mesi.

Maxi Doge: un’alternativa più rischiosa a Dogecoin

Per chi cerca titoli speculativi al di fuori delle principali scelte di ChatGPT, Maxi Doge ($MAXI) si propone come una versione più audace di Dogecoin.

Mentre Dogecoin è diventato un token a grande capitalizzazione, spesso correlato a Bitcoin ed Ethereum, Maxi Doge punta su speculazioni ad alto rischio gestite dalla community, con un branding ironico che gli ha permesso di raccogliere oltre 2,4 milioni di dollari nel primo mese di prevendita.

MAXI è stato sviluppato come ERC-20 Token su Ethereum e punta a far crescere la community attraverso eventi su Telegram e Discord, concorsi di trading e collaborazioni tra progetti. Lo staking è già attivo e offre ricompense fino al 137% APY, anche se si prevede che i tassi diminuiranno man mano che si uniranno più utenti. Il prezzo attuale è di $0,0002585, con il prossimo aumento previsto tra poco più di due giorni.