Il nuovo ChatGPT prevede il prezzo di XRP, PEPE e Dogecoin entro la fine del 2025

L'ultimo modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT-5, ha previsto che le tre altcoin potrebbero registrare un forte aumento nei prossimi mesi.

condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 11, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

OpenAI ha appena lanciato la sua ultima versione di ChatGPT, ChatGPT-5, e il chatbot ha rilasciato una previsione bullish per tre altcoin: XRP, PEPE e Dogecoin.

L’intero mercato è in fermento dato che Bitcoin si sta avvicinando al massimo storico sopra i 123.000 dollari toccato il mese scorso. Inoltre, i recenti progressi normativi negli Stati Uniti potrebbero spingere l’adozione degli asset crypto in tutto il mondo.

La scorsa settimana, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato il “Project Crypto“, un’iniziativa volta ad aggiornare le leggi sulle security per le criptovalute. Il presidente pro-crypto della SEC, Paul S. Atkins, l’ha descritta come la “guida” dell’ente borsistico americano nel promuovere l’ambizione del presidente Trump di posizionare gli Stati Uniti come hub leader per l’innovazione nel settore crypto.

Vista lo slancio del mercato, l’ultimo modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT-5, ha previsto che alcuni asset potrebbero registrare un forte aumento nei prossimi mesi.

ChatGPT-5 prevede un target di $10 per XRP prima della fine di dicembre

L’AI di ChatGPT ha rilasciato una previsione rialzista per il token nativo di Ripple. Stima che l’asset potrebbe raggiungere i 10 dollari entro la fine dell’anno. Si tratterebbe di un’esplosione del 212% rispetto al suo prezzo attuale di 3,20 dollari.

Fonte: ChatGPT

XRP è stato uno dei migliori performer dell’anno. Negli ultimi 30 giorni, l’asset ha registrato un rialzo del 36%, battendo Bitcoin e anche molte altcoin.

A sostenere il rialzo dell’asset sono state le numerose partnership con le principali banche e anche le speculazioni per il possibile debutto di un ETF spot su XRP.

XRP resta tra le soluzioni più apprezzate per i pagamenti globali grazie a velocità, conformità e costi ridotti. Lo scorso anno anche Fondo delle Nazioni Unite (UNCDF) ne ha riconosciuto i punti di forza.

Inoltre, la scorsa settimana, Ripple e la SEC hanno depositato presso la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito una comunicazione congiunta in cui dichiarano di voler ritirare volontariamente i rispettivi ricorsi.

Al momento il token è ancora sotto del 12% dal suo ATH e, secondo l’AI, potrebbe raggiungere i 5 dollari se riuscisse a superare la resistenza dei 3,50 dollari.

In uno scenario ancora più rialzista, il token potrebbe raggiungere i 10 dollari, ma avrebbe bisogno di un sostegno da parte delle autorità statunitensi.

Tecnicamente, l’RSI di XRP è in salita da quota 58, segnale che il rally sta proseguendo, dato che il token continua a sfidare la resistenza.

Grafico del valore di XRP. Fonte: CoinMarketCap

L’AI prevede un crescita esplosiva per la meme coin PEPE

Lanciata sul mercato nell’aprile 2023 e ispirata all’iconica rana di Matt Furie, Pepe ($PEPE) è salita rapidamente nella classica delle prime meme coin per market cap occupando il terzo posto. Al momento la sua capitalizzazione di mercato si attesa a 4,7 miliardi di dollari.

Fonte: ChatGPT

Nel segmento delle meme coin continuano a spuntare nuovi progetti, ma PEPE continua a brillare grazie al sostegno della sua community.

Al momento, PEPE sta scambiando al livello di circa 0,00001169 dollari. Nel grafico mensile ha segnato un + 9%, superando Bitcoin nello stesso periodo.

L’AI di ChatGPT prevede un possibile balzo a 0,005 dollari entro dicembre. Si tratterebbe di un aumento di 448x rispetto al prezzo attuale, superando di gran lunga il massimo di 0,00002803 dollari toccato a fine 2024.

È la previsione più ottimistica di ChatGPT, ma se il mercato dovesse continuare a essere rialzista tutto può accadere.

Nel grafico si è formato un pattern a cuneo discendente da novembre a marzo, un modello grafico che spesso precede i breakout rialzisti. Se lo slancio del mercato dovesse continuare, insieme al clima normativo, PEPE potrebbe superare Shiba Inu ($SHIB) con una capitalizzazione di 7,5 miliardi di dollari e conquistare il secondo posto tra le meme coin.

Grafico settimanale di PEPE. Fonte: CoinMarketCap

Dogecoin ($DOGE) potrebbe superare un dollaro?

Dogecoin ($DOGE), nata come meme coin per scherzo, è diventata un asset digitale di peso, con una capitalizzazione di oltre 33,2 miliardi di dollari. L’asset è sostenuto da una vasta community e da un’utilità in continua crescita.

Tesla accetta Dogecoin per alcuni acquisti e anche piattaforme come PayPal e Revolut lo hanno integrato nei pagamenti.

Fonte: Dogecoin

Attualmente la meme coin sta scambiando a 0,23 dollari, in crescita del 20% nel grafico mensile. Sta mostrando una cerca stabilità dopo un forte rialzo.

L’RSI è sceso da 80 a circa 53, ma il trend rialzista prosegue grazie ai riacquisti di chi punta a sfruttare la ripresa del mercato.

Oggi la meme coin segna un +3,2%, leggermente sotto il rimbalzo del 5,6% del comparto. Con una capitalizzazione complessiva di 75,8 miliardi di dollari, Dogecoin detiene quasi metà del settore.

Nel grafico si è formato un cuneo discendente tra novembre e aprile, una configurazione tecnica che spesso anticipa inversioni rialziste. Le previsioni più ottimistiche di ChatGPT stimano un obiettivo per DOGE di 1 dollaro entro la fine del 2025.

Grafico settimanale di DOGE. Fonte: CoinMarketCap

Maxi Doge si avvicina ai $500.000 in prevendita. Si tratta del prossimo DOGE?

I trader di meme alla ricerca di un rialzo maggiore rispetto a asset consolidati come DOGE e PEPE, stanno considerando anche i progetti emergenti.

Uno di questi è Maxi Doge (MAXI), un token ERC-20 che ha già raccolto quasi 500.000 dollari durante la sua prevendita, un risultato notevole considerando che è stato lanciato solo questa settimana.

L’obiettivo di Maxi Doge è chiaro: creare una community di trader pronti a sostenere il token. Il team punta a mantenere alta l’attività su Telegram e Discord con concorsi di trading ed eventi per aumentare visibilità e coinvolgimento.

Il 25% della supply totale di 150,24 miliardi di MAXI sarà destinato al “Maxi Fund” per stringere partnership e le strategia di marketing. I titolari potranno anche mettere in staking i token, generando un flusso di reddito passivo.

La prevendita è in corso e la meme coin è disponibile al prezzo di 0,000251 dollari. Per partecipare, basta visitare il sito ufficiale di Maxi Doge e collegare un wallet come MetaMask o Best Wallet.