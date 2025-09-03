Il futuro di Metaverso e DeFi passa dal lancio di Somnia e del token SOMI
Il lancio della mainnet di Somnia rappresenta un passo importante per metaverso e DeFi. Dopo una fase di testnet che ha elaborato oltre 10 miliardi di transazioni, Somnia arriva con un ecosistema di oltre 70 partner e il token SOMI per sostenere applicazioni commerciali su larga scala.
Questo rappresenta solo l’inizio di una nuova era per la blockchain, dove tecnologia all’avanguardia e collaborazioni strategiche si uniscono per ridefinire l’esperienza digitale.
Somnia, la blockchain Layer 1 pensata per il metaverso e la DeFi
Il progetto Somnia nasce da Improbable, società britannica sostenuta da investitori di rilievo quali SoftBank Vision Fund 2 e a16z, che ha raccolto oltre 150 milioni di dollari per sviluppare una blockchain in grado di supportare applicazioni commerciali su larga scala.
Somnia è costruita su un’architettura innovativa MultiStream che garantisce una velocità di oltre un milione di transazioni al secondo e una scalabilità pensati per casi d’uso in tempo reale, come gaming, social network e finanza decentralizzata (DeFi).
La blockchain è completamente compatibile con la Ethereum Virtual Machine (EVM), permettendo così una facile integrazione con l’ecosistema Ethereum e le sue applicazioni decentralizzate. Questa base tecnologica apre la strada a un ecosistema sempre più ricco di opportunità e collaborazioni.
Ecosistema in crescita e prospettive future con SOMI
Il lancio della mainnet Somnia fa seguito a una lunga fase di testnet che ha elaborato oltre 10 miliardi di transazioni, con più di 118 milioni di wallet unici e un ecosistema di oltre 70 partner attivi, tra cui 60 validatori come Google Cloud e integrazioni con protocolli fondamentali quali LayerZero, Sequence, Ankr e DIA.
Il token nativo SOMI svolge un ruolo centrale nella rete, essendo utilizzato per pagare le commissioni di transazione, ricompensare i validatori e per la governance. Per sostenerne l’adozione, Somnia Foundation ha lanciato un grant di $10 milioni e organizza hackathon e programmi dedicati allo sviluppo di app di gioco, DeFi, AI e SocialFi, puntando a stimolare innovazione e creazione di valore nell’ecosistema.
E mentre Somnia continua a crescere, anche altri progetti innovativi nel mondo blockchain si stanno spingendo oltre i limiti di scalabilità e funzionalità, come dimostra Bitcoin Hyper.
Bitcoin Hyper, la nuova frontiera Layer 2 per Bitcoin
Parallelamente, il progetto Bitcoin Hyper si propone come la soluzione Layer 2 che potrebbe rivoluzionare la scalabilità di Bitcoin, offrendo opportunità di staking e governance attraverso la prevendita del token HYPER.
- Token HYPER con ricompense annuali fino all’80%
- Integrazione della Solana Virtual Machine per smart contract avanzati
- Supporto di analisti di rilievo e $13,6 milioni raccolti in prevendita
Bitcoin Hyper mira a portare la programmabilità completa su Bitcoin, migliorando la velocità e l’efficienza delle transazioni, e supporta una community in forte crescita.
Per restare aggiornati su tutte le novità e le opportunità esclusive, si consiglia di seguire le pagine social ufficiali di Bitcoin Hyper: X e Telegram.
