Il CTO di Ripple, David Schwartz, è intervenuto per fare chiarezza sui fatti riguardanti Ripple, la stablecoin RLUSD, l’XRP Ledger e XRP. La sua dichiarazione arriva in risposta a una recente critica di Caitlin Long, CEO di Custodia Bank.

Il CTO di Ripple è aperto al dialogo con Caitlin Long

In un post su X, Schwartz ha detto a Long di essere disponibile “ogni volta” che vorrà discutere direttamente della questione. Il suo messaggio è arrivato dopo che Caitlin Long ha affermato che Ripple non ha mantenuto le promesse iniziali.

@CaitlinLong_, I’m available whenever you want to chat about the facts about Ripple, our stablecoin RLUSD, the XRP Ledger and its native token XRP. @Vet_X0 started with some basic ones above ^ — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) August 6, 2025

In un recente podcast, Long ha dichiarato che piattaforme come Bitcoin ed Ethereum sono più adatte alla tokenizzazione perché hanno richiesto poco o nessun capitale per il lancio. Ha poi contrapposto questa situazione all’initial coin offering (ICO) di XRP di Ripple. Ha anche sollevato dei dubbi sul perché l’azienda non abbia sostituito sistemi finanziari come SWIFT “nonostante la sua lunga presenza nel settore”. Inoltre, Long ha citato il lancio della stablecoin di Ripple su Ethereum come prova che “l’XRP Ledger potrebbe non essere il livello fondamentale che Ripple aveva originariamente immaginato”.

Il CTO di Ripple ha fatto riferimento alla risposta di un noto validatore dell’XRPL (@Vet_XO) come primo passo per fare chiarezza. Dopodiché, Long potrà richiedere un confronto diretto con lui per ulteriori discussioni.

Il validatore XRPL smentisce le affermazioni di Caitlin Long

Vet ha dichiarato che i commenti di Long “travisano sia la storia sia la struttura tecnica della rete”. In un post dettagliato, Vet ha affermato che Ripple non ha mai condotto un ICO.

She has no clue what she is talking about, but she talks with such confidence about it.



1) Ripple never did an ICO. XRP was worth nothing when the XRP Ledger started and all 100B put into the genesis account.



2) The XRP Ledger is decentralized. Either it's ignorance or lack of… https://t.co/yQNtGe81XL — Vet (@Vet_X0) August 6, 2025

“Non ha idea di cosa stia parlando, ma ne parla con tale sicurezza”.

Ripple non ha mai fatto un ICO. XRP non aveva alcun valore quando l’XRP Ledger è stato lanciato e tutti i 100 miliardi di token sono stati inseriti nell’account di genesi. L’XRP Ledger è decentralizzato. Continuare ad affermare il contrario è frutto di ignoranza o di mancanza di conoscenza. Nessuno ti impedisce di unirti alla rete, gestire un’infrastruttura o persino fare una fork del codice. Abbiamo 1000 nodi e oltre 100 validatori gestiti da privati e aziende. Le stesse persone la cui esistenza viene negata. È davvero sconcertante. Ethereum ha fatto un’ICO. Bitcoin è stato utilizzato per distribuire ETH agli investitori iniziali. Ripple Payments utilizza l’XRP Ledger e RLUSD è emesso anche sull’XRPL. Ci sono molti progressi sull’XRP Ledger. Crescono i casi d’uso aziendali, la comunità di sviluppatori, le funzionalità grazie agli emendamenti, e la rete è altamente liquida grazie a un DEX nativo. L’XRPL è stato il primo DEX e la prima piattaforma di tokenizzazione mai esistita.

Entrando nello specifico, dunque, Vet ha chiarito che il prezzo di XRP era inizialmente zero e che l’intera offerta di 100 miliardi di token è stata allocata nel conto di genesi al momento del lancio della rete. Questo confuta direttamente l’affermazione di Long secondo cui Ripple avrebbe raccolto grandi capitali tramite un’offerta iniziale di monete.

Vet ha anche contestato la ripetuta accusa che l’XRP Ledger sia centralizzato, definendo tali argomenti come frutto di ignoranza o scarsa preparazione. Ha sottolineato che chiunque può unirsi alla rete, gestire un validatore o addirittura creare una fork del codice. Vet ha aggiunto che attualmente l’XRP Ledger supporta oltre 1.000 nodi e più di 100 validatori gestiti da privati e aziende.

Ha inoltre affermato che questi validatori non sono controllati da Ripple e ha confermato che RLUSD (la stablecoin ancorata al dollaro USA dell’azienda) è emessa anche sull’XRP Ledger. Ha precisato che Ripple Payments continua a operare nativamente sull’infrastruttura XRPL, non solo su Ethereum.

Vet ha poi evidenziato che Ethereum ha effettuato un’ICO pubblica, a differenza di Ripple, e che Bitcoin è stato utilizzato in quella vendita per distribuire ETH ai primi sostenitori. Secondo lui, questo rende il processo di lancio di Ripple distinto e probabilmente più trasparente.

Infine, Vet ha sottolineato che lo sviluppo sull’XRP Ledger non si è mai fermato, evidenziando i progressi in corso, tra cui l’adozione di nuove funzionalità tramite emendamenti. Ha aggiunto che esiste una comunità attiva di sviluppatori e una forte liquidità supportata da un exchange decentralizzato nativo. Inoltre, ha ricordato che XRPL è stata la prima rete a introdurre sia un DEX che uno strato di tokenizzazione.