Il colosso finanziario giapponese SBI ha fatto richiesta di un ETF su Bitcoin e XRP

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 7, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La più grande banca del Giappone, SBI, ha annunciato l’intenzione di lanciare il primo ETF del Paese legato sia a Bitcoin sia a XRP. Secondo quanto riportato da diverse fonti, questo nuovo strumento finanziario sarà quotato alla Borsa di Tokyo (TSE) e offrirà agli investitori istituzionali un’opzione regolamentata per esporsi a due delle criptovalute più importanti del mercato.

🚨 UPDATE: SBI Holdings, Japan's largest banking group, has officially filed for TWO crypto ETFs with Japan's FSA!

📅 When: Filed July 31, 2025 (disclosed in Q2 2025 earnings) 🎯 What:

"Crypto-Assets ETF" – Direct $XRP + $BTC exposure



"Digital Gold Crypto ETF" – 51% gold, 49%… pic.twitter.com/cZJsKHoYGK — PaulBarron (@paulbarron) August 6, 2025

Inoltre, il colosso finanziario giapponese ha svelato un secondo prodotto, il Digital Gold Crypto ETF, che prevede una composizione del portafoglio con 51% in oro e 49% in criptovalute. Questa struttura è pensata per mitigare i rischi di investimento attraverso la diversificazione, rispondendo a un interesse crescente nell’integrare asset tradizionali con valute digitali.

L’annuncio arriva in un momento cruciale, mentre la Financial Services Agency (FSA) del Giappone sta valutando modifiche normative che potrebbero semplificare i processi di approvazione e tassazione per i prodotti finanziari legati alle criptovalute.

Sviluppi di questo tipo potrebbero aumentare ulteriormente l’attrattiva di queste soluzioni per gli investitori alla ricerca di opportunità regolamentate nel settore crypto.

Contestualmente, non troppo distante, in Cina, l’attenzione si sposta verso il possibile lancio della prima stablecoin nazionale.

Hong Kong si afferma come laboratorio per la sperimentazione crypto

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Hong Kong è diventata un terreno di prova per iniziative legate alle criptovalute, soprattutto a fronte delle rigide restrizioni imposte nella Cina continentale. Recentemente, Hong Kong ha approvato una normativa che consente alle imprese con licenza di emettere token supportati da qualsiasi valuta fiat. Tuttavia, la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ha adottato un approccio prudente, annunciando che a partire dal prossimo anno verranno concesse solo un numero limitato di licenze.

🚨 Breaking News: Hong Kong official just announced LIVE on CNBC that they will OPEN UP for #Bitcoin and #Crypto! 🚀



The city is set to embrace the future of digital assets. 🌐💥#CryptoNews #Bitcoin #HongKong #Blockchain #CryptoAdoption #BTC pic.twitter.com/yHOeaqpxIw — Crypto News Hunters 🎯 (@CryptoNewsHntrs) August 1, 2025

Nel frattempo, i policymaker cinesi stanno riconoscendo sempre più l’importanza strategica delle stablecoin, in particolare quelle ancorate al dollaro, che dominano l’economia globale. In un discorso tenuto a giugno, Pan Gongsheng, governatore della banca centrale cinese, ha dichiarato che le stablecoin hanno “ridefinito radicalmente il panorama dei pagamenti tradizionali”.

Questo riconoscimento evidenzia un interesse crescente da parte delle imprese statali cinesi nei confronti delle stablecoin, in particolare per soluzioni legate a pagamenti e regolamenti finanziari.

Secondo diverse fonti, numerose aziende statali attive a Hong Kong si stanno preparando a richiedere licenze per emettere stablecoin, anche se si prevede che solo una delle quattro grandi banche statali cinesi otterrà l’autorizzazione dall’HKMA (Hong Kong Monetary Authority) in questa fase iniziale.

È interessante notare che l’HKMA non ha escluso la possibilità di approvare licenze per stablecoin ancorate al renminbi offshore, un’eventualità che potrebbe semplificare notevolmente i pagamenti transfrontalieri, un ambito sempre più cruciale per la Cina nel suo tentativo di rafforzare la propria influenza finanziaria a livello globale.

In conclusione

L’avanzamento di prodotti finanziari innovativi come gli ETF crypto di SBI in Giappone, unito alla posizione strategica di Hong Kong come hub di sperimentazione per le stablecoin, riflette una trasformazione significativa nell’ecosistema finanziario asiatico.

Mentre il Giappone si prepara a offrire strumenti regolamentati per integrare criptovalute e asset tradizionali, la Cina e Hong Kong esplorano nuove frontiere normative e operative per le valute digitali, in particolare le stablecoin.

Questi sviluppi indicano una crescente convergenza tra finanza tradizionale e digitale, con potenziali impatti rilevanti per gli investitori globali e il panorama economico internazionale. Restano da monitorare le evoluzioni regolamentari, che saranno cruciali per definire i confini e le opportunità di questo mercato in rapida evoluzione.