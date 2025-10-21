Il co-fondatore di Solana Anatoly Yakovenko lavora a una nuova piattaforma Perps DEX

Solana si starebbe preparando allo sviluppo di una infrastruttura per consentire le operazioni di trading sui derivati perpetui.

Il co-fondatore di Solana, Anatoly Yakovenko, ha iniziato in sordina a lavorare su un nuovo exchange decentralizzato di futures perpetui. I primi file del progetto sono già disponibili sulla sua pagina GitHub.

Il progetto non è stato ancora annunciato, ma il codice pubblico già mostra la struttura di quello che sembra essere un protocollo per futures perpetui completamente on-chain.

Sotto il nome su GitHub “aeyakovenko”, il repository contiene i primi file di progettazione, suggerendo che Solana potrebbe presto espandersi ancora di più nel mondo del trading di derivati.

La struttura e il linguaggio presenti nella documentazione rendono evidente che questo DEX è pensato specificamente per l’architettura veloce e scalabile di Solana.

Dentro al codice: uno sguardo ai componenti principali

I file su GitHub descrivono diversi elementi chiave che costituiscono il cuore del DEX. Tra questi ci sono sistemi per la gestione degli investimenti a margine, la gestione delle liquidazioni, la regolazione dei tassi di finanziamento e l’esecuzione delle operazioni di trading tramite un matching engine on-chain.

Ogni componente è progettato per sfruttare le capacità di elaborazione parallela di Solana, che permette di eseguire più transazioni allo stesso tempo invece che una alla volta.

Anziché copiare i modelli degli exchange di futures su Ethereum, questo nuovo progetto si basa sullo specifico runtime Sealevel di Solana. In breve, questa tecnologia consente a Solana di eseguire molti smart contract in parallelo, ed è qui utilizzata per creare una piattaforma più scalabile ed efficiente sin dalle fondamenta.

Perché adesso Solana potrebbe puntare sui derivati

I futures perpetui rappresentano una fetta enorme del trading crypto e al momento la maggior parte delle attività si svolge su altre blockchain.

Se Solana riuscirà a lanciare un Perps DEX, cioè un exchange decentralizzato dedicato ai derivati perpetui, nativo, veloce, economico e perfettamente integrato nel suo ecosistema DeFi, potrebbe attirare nuovo entusiasmo e nuovi utenti sulla rete.

Questo darebbe anche agli operatori che già utilizzano Solana nuovi strumenti per restare sulla piattaforma, oltre ad attrarre sviluppatori interessati a creare prodotti di trading più strutturati.

Se oltre alla progettazione anche la realizzazione si dimostrerà solida, potrebbe portare a volumi maggiori e stimolare ulteriore innovazione nel settore DeFi di Solana.

Tante incognite legate alle prime fasi di sviluppo

Il progetto è ancora in fase embrionale anche se il codice è già disponibile al pubblico.

Costruire una piattaforma di derivati non è semplice: richiede codice, ma anche sistemi di gestione del rischio, oracoli di prezzo, attenzione agli aspetti normativi e una forte liquidità.

Yakovenko e i suoi eventuali collaboratori dovranno affrontare tutte queste sfide prima che la DEX possa essere lanciata.

Solana (SOL) 24h 7d 30d 1y All time

Rimane inoltre da capire quando si potrà testare. Non ci sono date per il testnet né una tempistica precisa. I file disponibili presentano la visione generale, ma la vera sfida sarà trasformare questa visione in uno strumento affidabile che i trader vorranno usare.

Cosa significa questa novità per Solana

Questa iniziativa potrebbe dare la spinta a Solana per accedere a prodotti finanziari più avanzati. La rete ha già costruito solide community intorno a NFT e pagamenti, ma aggiungere i derivati potrebbe posizionare Solana come una blockchain sempre più completa per la finanza moderna.

Lanciare una piattaforma Perps DEX dimostrerebbe che Solana vuole realizzare non solo app per i consumatori, ma anche infrastrutture di trading fondamentali. Se questo progetto maturerà, potrà aumentare l’attrattiva della blockchain per trader professionisti, fornitori di liquidità e altri operatori di spicco nel settore.

A cosa fare attenzione nelle prossime settimane

Come spesso accade nei progetti open source, GitHub può offrire i primi segnali di avanzamento.

Nuovi aggiornamenti, modifiche all’architettura o segnali di collaborazione esterna saranno aspetti da seguire con attenzione. Anche la partecipazione della community, gli incentivi alla liquidità e i futuri piani di governance saranno fondamentali per determinare la velocità di crescita del progetto.

Se questo Perps DEX diventerà un punto di forza nell’ecosistema di Solana o resterà solo un esperimento dipenderà dalla solidità del lancio, dalla sicurezza e dalla capacità di conquistare spazio in un mercato dei derivati altamente competitivo.

Al momento, è chiaro che Yakovenko sta lavorando e il resto del mondo crypto osserva con attenzione.