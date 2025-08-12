Il CEO di Canary Capital ritiene che l’ETF su XRP supererà gli ETF su ETH

Steven McClurg – CEO di Canary Capital – ha previsto che gli ETF su XRP potrebbero superare gli ETF su ETH al momento del lancio sul mercato. La sua dichiarazione ha fatto seguito alla conferma ufficiale da parte della SEC della fine della causa legale su XRP, il che ha dissipato i dubbi di molti investitori.

Il CEO di Canary Capital crede negli ETF su XRP

In una recente intervista, Steven McClurg ha dichiarato di aspettarsi che i prodotti ETF su XRP supereranno quelli su ETH. Ha indicato tre fattori principali: la struttura del rendimento, il posizionamento sul mercato e la forza della community.

Innanzitutto, McClurg ha sostenuto che le capacità di staking di Ethereum giocano contro il successo di un ETF su ETH. Molti investitori nativi delle criptovalute possono guadagnare rendimenti del 2-3% detenendo direttamente ETH. XRP, invece, attualmente non offre ricompense da staking, quindi gli investitori in ETF non perdono opportunità di rendimento scegliendo una struttura di fondo.

Inoltre, ha sottolineato che XRP domina la sua categoria come blockchain progettata per le infrastrutture di servizi finanziari. Ha evidenziato i pagamenti transfrontalieri, le rimesse e la liquidazione istituzionale.

“Quando c’è un leader chiaro in una categoria, tende a vincere,” ha detto McClurg, paragonando il ruolo di XRP nei pagamenti a quello di Bitcoin come riserva di valore.

In particolare, il CEO di Canary Capital ha evidenziato la dimensione e la passione della community di XRP. Ha previsto che un forte interesse sia da parte del retail sia da parte delle istituzioni potrebbe tradursi in robusti flussi di capitali negli ETF.

È arrivato a prevedere che un ETF su XRP appena lanciato potrebbe vedere afflussi per 5 miliardi di dollari nel primo mese, superando la performance iniziale di ETH. Queste dichiarazioni sono arrivate dopo le speculazioni su un possibile deposito di un ETF XRP da parte di BlackRock.

McClurg, la cui società ha fatto domanda per un ETF su XRP, ha espresso fiducia nel suo imminente debutto e ha affermato di essere certo che il prodotto verrà lanciato entro la fine dell’anno.

McClurg ha inoltre affrontato gli aspetti tecnici del lancio di un ETF su XRP. Tali fondi richiedono un meccanismo di prezzo affidabile – o “tasso di riferimento” – per tracciare l’asset sottostante. Mentre alcuni ETF utilizzano benchmark del CME, Canary Capital prevede di usare indici di un’altra piattaforma, che a suo dire offre una copertura più approfondita dei mercati nativi delle criptovalute.

La SEC conferma la fine della causa su XRP

Dopo anni di battaglie in tribunale, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha formalmente depositato la richiesta di archiviazione del ricorso contro Ripple. Questo ha portato a una conclusione definitiva di una delle cause legali più importanti nel mondo delle criptovalute.

Last week, the SEC's case against Ripple was finally laid to rest. A welcome development for many reasons, including that minds once occupied with litigation now can concentrate on creating a clear regulatory framework for crypto: https://t.co/xU1VrmSnFM — Hester Peirce (@HesterPeirce) August 11, 2025

La Commissaria della SEC, Hester Peirce, ha confermato pubblicamente l’avvenimento in un recente post su X.

“La scorsa settimana, il caso della SEC contro Ripple è stato finalmente chiuso. Un sviluppo benvenuto per molte ragioni, incluso il fatto che le menti una volta occupate dalla causa ora possono concentrarsi sulla creazione di un quadro normativo chiaro per le criptovalute.”

Questo passaggio è avvenuto dopo che molti continuavano a dubitare che la causa su XRP fosse davvero terminata. L’avvocato australiano Bill Morgan ha criticato lo scetticismo e confermato ai dubbiosi che il caso è ufficialmente concluso.

The SEC v Ripple litigation ended with the filing of the joint stipulation for dismissal last Friday but it seems some in the XRP community wanted some extra confirmation



Don’t blame them after almost 5 years.



Here is the SEC confirmation. Over and out. https://t.co/P4bj8K24H4 — bill morgan (@Belisarius2020) August 11, 2025

La conferma sia da parte di un Commissario in carica della SEC sia di un esperto legale elimina quasi ogni dubbio sulla conclusione definitiva della causa, spalancando così la strada a Ripple e XRP per procedere senza più ostacoli legali e normativi.