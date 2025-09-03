I volumi di scambio di Bitget Token aumentano del +454% in 24 ore

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli ultimi giorni, Bitget Token (BGB) ha attirato l’attenzione degli investitori per l’improvviso aumento dei volumi di scambio e del suo prezzo. Cosa ha scatenato tutto questo entusiasmo? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Operazione strategica: il burn di Bitget e la partnership con Morph Foundation

Bitget Token (BGB) ha registrato un’impennata nei volumi di scambio, +454% nelle ultime 24 ore, accompagnata da un rialzo del prezzo dell’8% circa. Questo movimento è stato generato dall’annuncio di un’importante operazione, che prevede il burn di 200 milioni di token BGB in una singola transazione. Oltre ai token bruciati, 220 milioni di BGB resteranno bloccati e verranno rilasciati gradualmente.

In contemporanea, Bitget ha annunciato una partnership con Morph Foundation, che assumerà la responsabilità dello sviluppo della blockchain di Bitget stessa. Da questo momento, BGB assumerà il ruolo di token principale dell’ecosistema Morph, utilizzato per pagare le commissioni di transazione (“gas fees”) e per le votazioni di governance.

Questo nuovo ruolo operativo e la collaborazione con un team dedicato potrebbero portare a una domanda crescente del token, favorendone la crescita nel medio-lungo termine.

Superamento della resistenza chiave per puntare ai $10

L’analisi tecnica del grafico giornaliero di BGB evidenzia che nelle ultime ore il token ha incontrato una forte pressione di vendita attorno al livello di $5,5, una resistenza importante che in passato aveva già frenato le spinte rialziste. Tuttavia, la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) sembra agire come supporto stabile.

Se il recentissimo annuncio riuscirà a spingere BGB oltre i $5,5, le prospettive sono decisamente ottimistiche. Il token potrebbe infatti puntare prima alla soglia successiva degli $8 e poi a quella psicologica dei $10.

Dall’entusiasmo generato da queste dinamiche emergono anche interessanti novità tra le nuove presale crypto che potrebbero offrire opportunità ancora più remunerative rispetto a BGB.

Best Wallet Token ($BEST) supera i $15 milioni e amplia il proprio ecosistema

Un esempio emblematico è rappresentato da Best Wallet Token ($BEST), utility token dell’app Best Wallet. Questo token concede sconti sulle commissioni di swap e l’accesso anticipato a nuove funzionalità.

Attualmente, $BEST ha superato i $15 milioni di dollari in prevendita e il team dietro il progetto mira a espandere l’ecosistema sviluppando un exchange decentralizzato (DEX) e offrendo una carta di debito per pagamenti quotidiani in crypto.

Inoltre, $BEST permette di accedere allo strumento “Upcoming Tokens”, che seleziona le presale più promettenti del settore con potenziali guadagni altamente speculativi.

Con l’aumento degli utenti dell’app e la diffusione su più blockchain (oltre 60 supportate), la domanda per $BEST potrebbe esplodere, rappresentando così un’opportunità d’investimento particolarmente interessante.

Per non perdere nessun aggiornamento su $BEST e seguire le prossime novità, si consiglia di seguire le pagine social ufficiali del progetto: X, Discord e Telegram.