HYPE raggiunge un supporto chiave dopo l’integrazione su Polymarket

Secondo ChatGPT, HYPE sta difendendo un supporto critico a 35$. L’integrazione su Polymarket potrebbe rafforzare la domanda nel breve periodo.

L’analisi di ChatGPT ha rivelato un calo dell’1,42% a 38,87 dollari del prezzo del token HYPE, che adesso sta testando il supporto chiave di 38,11 dollari al di sotto di tutte le EMA chiave. Intanto, il 14 ottobre Polymarket ha lanciato i depositi diretti HYPE e il trader di punta James Wynn deposita 197.000 dollari USDC, aprendo posizioni long per 4,8 milioni di dollari.

L’analisi esamina più di 25 indicatori tecnici, testando al contempo il breakdown a 38,11 dollari con l’espansione dell’infrastruttura istituzionale.

Analisi tecnica: struttura ribassista al di sotto di tutte le EMA

Il grafico sottostante mostra il token HYPE a 38,87 dollari, con un calo del -1,42% da 39,43 dollari e un intervallo volatile tra 41,19 dollari (massimo) e 38,58 dollari (minimo). Il volume a 651,62K HYPE conferma una pressione di vendita costante.

Analisi tecnica del token HYPE – Fonte: TradingView

L’indicatore RSI a 43,82 si avvicina al livello di ipervenduto. Le medie mobili mostrano un allineamento ribassista completo: 20 giorni a 43,80 dollari (+12,7%), 50 giorni a 45,67 dollari (+17,5%), 100 giorni a 44,02 dollari (+13,2%). Il denso cluster EMA crea una formidabile resistenza.

Il MACD è profondamente negativo a -0,68, con una linea di segnale a -2,50 e un istogramma a -1,82. L’ATR a 30,41 segnala una volatilità massiccia. In calo del 35% dal picco di ottobre a 60,00 dollari.

Analisi tecnica del token HYPE – Fonte: TradingView

Contesto di mercato: l’integrazione di Polymarket incontra la controversia CEX

Martedì 14 ottobre Polymarket ha lanciato i depositi diretti HYPE, collegando i mercati di previsione con i futures perpetui di Hyperliquid.

L’integrazione elimina i ponti, poiché Hyperliquid supera il volume di scambi di 1 trilione di dollari, servendo oltre 100.000 trader.

JUST IN: Hyperliquid deposits & withdrawals are now live on Polymarket. pic.twitter.com/NqenzCX0tT — Polymarket (@Polymarket) October 14, 2025

Inoltre, la comunità osserva che “Hyperliquid ha funzionato in modo impeccabile con 30 milioni di dollari di commissioni” nonostante i tentativi coordinati di liquidazione seguiti al commento del fondatore Jeff sulla mancanza di trasparenza dei CEX.

Tra i nuovi sviluppi, l’aggiornamento HIP-3 introduce la creazione di mercati senza autorizzazione che richiedono 500.000 HYPE per operatore.

Ora Arete Capital prevede riacquisti che rimuovono 80-100.000 HYPE al giorno, riducendo il flottante a ~220 milioni, con un modello 2026 che punta a un fatturato di 1,87 miliardi di dollari e un prezzo compreso tra 45 e 100 dollari con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 15-20x.

Il mercato sembra essere nella stagione dei DEX. Parlando con Cryptonews, Eva Oberholzer, CIO di Ajna Capital, ha osservato:

“I futures perpetui offrono un caso d’uso tempestivo per i DEX per accogliere la prossima ondata di utenti DeFi”.

Allo stesso tempo, Andreas Brekken, fondatore di SideShift.ai, ha evidenziato che:

“Hyperliquid sta cambiando le regole del gioco non perché è decentralizzato, ma perché porta un livello di trasparenza completamente nuovo”.

Fondamentali di mercato: leadership dei ricavi nonostante la correzione

Il token HYPE mantiene una capitalizzazione di mercato di 12,88 miliardi di dollari (-5,1%) con una valutazione completamente diluita di 38,26 miliardi di dollari. Il volume è diminuito del -19,35% a 541,8 milioni di dollari, producendo un rapporto volume/capitalizzazione di mercato del 4,21%.

Il TVL raggiunge i 5,50 miliardi di dollari. L’offerta circolante di 336,68 milioni di HYPE a fronte di un massimo di 1 miliardo indica una circolazione del 33,7%. I riacquisti rimuovono 80-100.000 HYPE al giorno.

Hyperliquid ha generato più commissioni di tutte le altre blockchain messe insieme, con BNB al secondo posto ed Ethereum al terzo.

Grafico del prezzo di Hyperliquid (HYPE) – Fonte: CoinMarketCap

L’attuale valore di 38,26 dollari rappresenta un forte calo rispetto al picco di 60,00 dollari.

Sentiment sociale: ottimismo sull’infrastruttura nonostante la debolezza dei prezzi

I dati di LunarCrush rivelano un AltRank di 49 (+291) durante lo sviluppo dell’infrastruttura.

Il Galaxy Score di 44 (+2) riflette un sentiment in fase di stabilizzazione. Le metriche di engagement mostrano 1,93 milioni di engagement totali (+576,85K) e 6,57K menzioni (+120).

Il dominio sociale dello 0,75% (+0,1%) indica una discussione in crescita, mentre il sentiment registra l’83% di positività (+6%).

Gli analisti hanno identificato la “zona da 39,72 a 47,38 dollari” come resistenza chiave.

$HYPE: The price is now testing resistance in the $39.72 – 47.38 zone. The sell-off that was expected happened within one hour last Friday. It was not expected so fast, but completed potentially the yellow (c) wave. pic.twitter.com/SH1x0X3ifR — More Crypto Online (@Morecryptoonl) October 15, 2025

Arete Capital prevede che “a 45 dollari, HYPE viene scambiato al di sotto di 10 volte gli utili futuri con un P/E di 15-20 volte che implica un intervallo di 75-100 dollari”, sostenendo la tesi a lungo termine nonostante la correzione.

Analisi HYPE di ChatGPT: test di supporto chiave nell’ambito dell’espansione dell’infrastruttura DEX

L’analisi di ChatGPT rivela che il token HYPE sta testando il supporto chiave a 38,11 dollari dopo il fallimento del breakout a 40,00 dollari.

Il supporto immediato è a 38,11 dollari, seguito da un supporto importante nella fascia 35-37 dollari. Il superamento di questi livelli indica una correzione più profonda verso il supporto strutturale di 27-30 dollari.

Analisi dei supporti chiave di HYPE – Fonte: TradingView

La resistenza rimane formidabile con una barriera immediata a 40-41,19 dollari, seguita da un denso cluster EMA a 43,80-45,67 dollari. La ripresa richiede un recupero decisivo sopra i 40,00 dollari per invalidare la struttura ribassista.

Previsione del prezzo HYPE a tre mesi: crescita dell’infrastruttura e scenari tecnici

Successo dell’espansione del protocollo (probabilità del 45%)

Il mantenimento sopra i 38,11 dollari, combinato con l’adozione dell’HIP-3, potrebbe portare a una ripresa verso i 47-52 dollari, con un rialzo del 21-34%.

Analisi degli scenari tecnici di HYPE – Fonte: TradingView

Questo richiede il recupero del cluster EMA a 43,80 dollari e il mantenimento della leadership nella generazione di commissioni.

Consolidamento prolungato (probabilità del 35%)

Un breakdown al di sotto di 38,11 dollari potrebbe portare a un consolidamento tra 35 e 40 dollari, consentendo lo sviluppo dell’infrastruttura e testando il supporto strutturale prima di una ripresa guidata da catalizzatori.

Analisi del consolidamento esteso di HYPE – Fonte: TradingView

Correzione più profonda (probabilità del 20%)

Il fallimento a 38,11 dollari potrebbe innescare vendite verso 27-30 dollari, con un ribasso del 23-31%.

Analisi della correzione profonda di HYPE – Fonte: TradingView

La ripresa dipende dai parametri di adozione del protocollo e dal mantenimento del supporto principale.

Analisi HYPE di ChatGPT: la leadership DEX mette alla prova le basi tecniche

L’analisi di ChatGPT rivela quindi che il token HYPE si trova attualmente presso un supporto chiave tra l’espansione del protocollo e il breakdown tecnico.

Prossimo obiettivo di prezzo: 35-37 dollari entro 30 giorni, 47-52 dollari entro 90 giorni

La traiettoria immediata richiede un mantenimento sopra i 38,11 dollari per evitare un crollo verso i 35-37 dollari.

Da lì, il ridimensionamento HIP-3 e la generazione di commissioni potrebbero spingere la ripresa verso i 47 dollari, con l’espansione di Polymarket che porterebbe a un recupero della resistenza di metà ottobre a oltre 52 dollari.

Tuttavia, un fallimento a 38,11 dollari segnala una correzione estesa verso 27-30 dollari, creando un accumulo finale prima che la maturazione del protocollo spinga HYPE verso gli obiettivi di Arete Capital di 75-100 dollari su una rivalutazione del P/E di 15-20x.