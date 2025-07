Guida Facile: come accumulare Shiba Inu Karma su Shibarium

Shiba Inu Karma permette di guadagnare punti extra scambiando token, fornendo liquidità e partecipando alla community.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 25, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Shiba Inu ha appena presentato il lancio dei punteggi Karma, indispensabili per garantire e premiare il maggiore coinvolgimento nell’attività della piattaforma.

Immagina Shiba Inu Karma come gli XP, i punti esperienza, nei videogiochi, solo che invece di combattere boss, svolgi attività che aiutano concretamente la crescita dell’ecosistema Shiba Inu.

Per ottenere XP basta scambiare token, fornire liquidità o supportare la community in modo tangibile e verificabile. Ogni azione utile aumenta il punteggio.

Tecnicamente, Karma è un sistema XP on-chain, quindi tutte le attività sono registrate direttamente su Shibarium, la blockchain che alimenta l’universo Shiba Inu.

Non si tratta di un riconoscimento simbolico ma di un modo tracciabile per misurare l’attività in tutto l’ecosistema.

Il metodo Karma è ancora in fase di rodaggio e non è ancora in grado di offrire dati sulla reputazione degli utenti all’interno della community.

È una misura di quello che si fa all’interno dell’ecosistema e non di come viene percepito dagli altri utenti.

In futuro, però, il punteggio Karma sarà indispensabile per il calcolo della reputazione generale.

In sintesi, Shiba Inu Karma premia chi partecipa, contribuisce e aiuta a costruire qualcosa di più grande.

Come funziona il sistema Shiba Inu Karma

Qui c’è la parte interessante.

Al contrario dei soliti videogiochi, la classifica di Karma è interamente on-chain, cioè ogni punto guadagnato è liberamente accessibile sulla blockchain Shibarium.

Il punteggio Karma è legato direttamente all’identità di ogni singolo wallet. I punti si guadagnano solo partecipando alle attività di promozione del network e non si possono comprare, vendere o trasferire tra account.

In questo modo è facile tenere traccia dell’attività reale dei singoli utenti per offrire il proprio contributo alla community Shiba Inu.

Il sistema introdotto di recente è pronto per evolversi nel tempo e garantire massima equità nei trattamenti e nell’elargizione delle ricompense.

Con la crescita dell’ecosistema Shiba, anche il ruolo di Karma si evolverà per collegare prodotti, piattaforme e community, assicurando una giusta ricompensa per gli sforzi per favorire la crescita dell’ecosistema Shibarium.

Al via la fase beta per guadagnare punti Karma, ecco come partecipare

Al momento è in funzione la fase beta che offre alcuni modi essenziali per iniziare a guadagnare Shiba Inu Karma dando il proprio contributo attivo. Per il momento le azioni richieste sono precise:

Transazioni con il wallet : Ogni volta che invii, ricevi o scambi token dell’ecosistema Shiba Inu, come $SHIB, $BONE o altri, su Shibarium, guadagni punti Karma. Si ottengono così punti fedeltà per il fatto stesso di usare il wallet e dare slancio all’attività e alla liquidità della rete.

: Ogni volta che invii, ricevi o scambi token dell’ecosistema Shiba Inu, come $SHIB, $BONE o altri, su Shibarium, guadagni punti Karma. Si ottengono così punti fedeltà per il fatto stesso di usare il wallet e dare slancio all’attività e alla liquidità della rete. Partecipazione a ShibaSwap : La piattaforma dedicata alla finanza decentralizzata di Shiba Inu permette di ottenere punti Karma. Per farlo basta aggiungere liquidità alle pool, creare nuove coppie di token, scambiare token o fare staking su ShibaSwap. Il sistema valorizza chi mantiene l’ecosistema attivo e in salute.

: La piattaforma dedicata alla finanza decentralizzata di Shiba Inu permette di ottenere punti Karma. Per farlo basta aggiungere liquidità alle pool, creare nuove coppie di token, scambiare token o fare staking su ShibaSwap. Il sistema valorizza chi mantiene l’ecosistema attivo e in salute. Coinvolgimento nella community: Oltre alle transazioni, il coinvolgimento diretto sui canali ufficiali, la condivisione di contenuti utili, il supporto ad altri utenti e prendere parte a discussioni costruttive fa guadagnare Karma.

Col progredire dell’ecosistema Karma si prevede l’aggiunta di nuovi modi per guadagnare punti, mantenendo il sistema dinamico e promuovendo la partecipazione continua.

La formula logaritmica garantisce equità nell’attribuzione dei punteggi

Una delle maggiori criticità di questo sistema di attribuzione di punteggio è assicurare un trattamento equo anche ai piccoli possessori di token. Spesso, infatti, le grosse whale ottengono maggiori vantaggi grazie alla maggiore capacità di movimentare token.

La scelta del team è stata puntare su una formula matematica logaritmica.

A differenza dei sistemi che premiano solo i volumi, questa formula assicura che il punteggio Karma non dipenda solo dalla quantità.

È pensata per mantenere equilibrio e correttezza, riducendo il vantaggio dei grandi investitori, così chi possiede tanti token non ha automaticamente un’enorme superiorità.

Il sistema premia invece la partecipazione costante e diversificata. In sostanza, Shiba Inu Karma stimola tutti a partecipare in modo intenso e non solo chi muove grandi quantità di token.

Cosa rende importante Karma

Il punteggio Shiba Inu Karma è pensato per offrire una via d’accesso per ottenere maggiore influenza e vantaggi nella community.

Sbloccare il potere di voto : Un maggior numero di Karma garantisce maggiore peso alle decisioni sul futuro di Shibarium. Un modo strutturato per garantire autorevolezza agli utenti più attivi all’interno dell’ecosistema.

: Un maggior numero di Karma garantisce maggiore peso alle decisioni sul futuro di Shibarium. Un modo strutturato per garantire autorevolezza agli utenti più attivi all’interno dell’ecosistema. Massima visibilità nella community : I contributori attivi con alto Karma si fanno notare. Maggiore visibilità sulle piattaforme ufficiali significa maggiori occasioni per connettersi con altri membri e appassionati.

: I contributori attivi con alto Karma si fanno notare. Maggiore visibilità sulle piattaforme ufficiali significa maggiori occasioni per connettersi con altri membri e appassionati. Accesso a funzioni speciali: Un Karma maggiore permette di sbloccare strumenti esclusivi, funzioni avanzate o addirittura partecipare a eventi speciali. È come passare da giocatore normale a VIP con poteri extra.

Oltre ai vantaggi, il Karma certifica la partecipazione attiva e il contributo al successo dell’ecosistema. Sostiene la crescita della rete Shiba Inu e favorisce una community sana e collaborativa.

Cosa c’è in arrivo per Karma

Shiba Inu Karma è ancora in versione beta e ci sono molte novità in arrivo. Presto nuove attività permetteranno di guadagnare punti man mano che altri prodotti entrano nell’ecosistema. Il sistema diventerà accessibile anche ad altri sviluppatori, rendendo Karma la misura universale del livello di attività su Shibarium.

In futuro, il meccanismo Karma permetterà di definire reputazione e influenza nella governance, dando maggiore valore alle decisioni dei singoli membri della community.

Karma diventerà lo strumento chiave per collegare attività, reputazione e impatto, rimanendo sempre trasparente ed equo.