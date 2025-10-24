Guerra degli RWA: Aptos o XRP faranno x10 nel quarto trimestre del 2025?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Aptos ($APT) è al centro della guerra degli RWA, dove la battaglia per la dominanza nel mercato della tokenizzazione degli asset reali si fa sempre più intensa. Mentre XRP è già salito di quasi il 50% nelle ultime settimane, Aptos sembra pronta a seguire lo stesso percorso. Con il sostegno istituzionale di BlackRock, gli investitori si chiedono: sarà Aptos o sarà XRP la coin che realizzerà un x10 nel quarto trimestre del 2025?

In questo articolo approfondiamo l’argomento e analizziamo le previsioni di prezzo di XRP e Aptos.

Guerra degli RWA: APT è il re

Il prezzo di APT mostra una certa forza, perché Aptos riceve un solido supporto istituzionale da giganti globali come BlackRock e Jump Crypto. Dopo essere scesa al punto più basso dell’anno all’inizio di questo mese, Aptos ha mostrato un impressionante recupero, trainato dalla tokenizzazione degli asset reali (Real World Assets, RWA) e dall’innovazione tecnologica all’interno del suo ecosistema.

Mentre molti progetti più datati, come XRP, continuano a concentrarsi sui pagamenti internazionali, Aptos punta sulla tokenizzazione degli asset reali, un mercato che secondo gli analisti potrebbe crescere in modo esponenziale nei prossimi anni.

Al momento Aptos sta sovraperformando il mercato crypto nel suo complesso, registrando un aumento di circa 5% nelle ultime 24 ore, fino a circa $3,32. Questo rialzo segue l’espansione del Digital Liquidity Fund (BUIDL) di BlackRock sulla blockchain di Aptos, un’iniziativa che ha portato 500 milioni di dollari in titoli di Stato USA tokenizzati sulla rete.

🚨APTOS CLIMBS INTO THE BIG LEAGUES#Aptos is now the TOP 3 blockchain for RWAs with $1.2 BILLION in tokenized assets on-chain. pic.twitter.com/9AHiXt46fw — Coin Bureau (@coinbureau) October 22, 2025

Grazie a questo sviluppo, Aptos è diventata una delle più grandi blockchain RWA, posizionandosi subito dietro Ethereum e zkSync Era. Il valore totale degli asset tokenizzati sulla rete ha ormai superato 1,2 miliardi di dollari, evidenziando la crescente fiducia delle istituzioni finanziarie tradizionali.

Il coinvolgimento di BlackRock porta non solo prestigio, ma anche maggiore liquidità e credibilità all’interno dell’ecosistema.

Jump Crypto rafforza l’ecosistema con Shelby

Allo stesso tempo, Jump Crypto ha lanciato Shelby, un livello di archiviazione decentralizzato e ad alte prestazioni, sviluppato in collaborazione con Aptos Labs.

“L’archiviazione è l’anello mancante. Le blockchain sono veloci, gli oracoli funzionano, i messaggi attraversano le chain. Ma senza un’archiviazione rapida, l’esecuzione reale resta centralizzata”, ha dichiarato Jump Crypto.

Shelby è progettato come alternativa ai tradizionali provider cloud come AWS e Google Cloud, offrendo latenza inferiore al secondo, bassi costi per transazione e alta scalabilità. Grazie all’uso della erasure coding, i dati rimangono affidabili senza duplicazioni inutili.

La combinazione tra il motore di esecuzione parallela di Aptos e il linguaggio di programmazione Move, insieme all’architettura dati efficiente di Shelby, rende la piattaforma particolarmente attraente per le imprese e per le applicazioni DeFi basate sull’intelligenza artificiale, il che rafforza ulteriormente la posizione di Aptos nel competitivo panorama delle blockchain layer-1.

Cosa farà Aptos?

Con l’aumento dell’adozione istituzionale e della liquidità on-chain, la fiducia degli investitori in Aptos sembra tornare. Sebbene, nel breve termine, possa persistere una certa volatilità, le prospettive di lungo periodo appaiono più solide che mai, grazie a innovazione, partnership strategiche e una crescente integrazione con l’economia reale.

Fonte: Coinbase

Attualmente, il prezzo di APT sta testando la resistenza intorno ai 3,50 dollari, dopo un recupero dal recente minimo di 2,22 dollari. Gli indicatori tecnici mostrano segnali contrastanti: la media mobile esponenziale (EMA) indica una leggera pressione di vendita, mentre l’RSI, intorno a 34, suggerisce una fase di lieve accumulazione.

In caso di breakout sopra i 3,50 dollari, APT potrebbe proseguire la salita verso 3,85 dollari. Se invece non dovesse superare questa soglia, rischia un ritracciamento verso i 3,00 dollari o addirittura un retest dei minimi precedenti.

Inoltre, il grafico mostra somiglianze con il recente rally di XRP, in cui una serie di minimi crescenti ha preceduto un aumento esplosivo di quasi 50% in tre settimane. Se Aptos dovesse seguire lo stesso schema, la promettente criptovaluta potrebbe raddoppiare rapidamente fino a raggiungere il livello psicologico dei 5 dollari.

The markets are providing tremendous opportunities. $APT is one of them, it's the lowest valuation in years after the bloodbath of October 10th.



I don't think that these prices will last, they didn't last after COVID-19 either.



A good moment to be stepping into this one. pic.twitter.com/r0Er9wlTjT — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 22, 2025

Secondo l’analista Michaël van de Poppe, APT si trova attualmente su una delle valutazioni più basse degli ultimi anni, il che offre potenziale rialzista non appena il sentiment di mercato migliorerà.