Grok AI prevede le prossime altcoin destinate a crescere di 100 volte: XRP, HYPER e SOL

Altcoin come XRP, Solana e Bitcoin Hyper sono tornate al centro dell’attenzione dopo le ultime proiezioni realizzate dall’intelligenza artificiale Grok, a cui abbiamo chiesto di analizzare le tendenze del mercato e il comportamento degli investitori. In un contesto caratterizzato da volatilità, ingresso di capitali istituzionali ed espansione di progetti innovativi, queste tre criptovalute si distinguono per il loro potenziale di crescita.

Le previsioni sui prezzi delle criptovalute fatte da Grok evidenziano uno scenario variegato: XRP sembra pronto per un nuovo impulso, a patto di superare resistenze chiave; Solana si consolida come punto di riferimento istituzionale tra le altcoin a grande capitalizzazione; HYPER emerge come un’alternativa piuttosto promettente.

Altcoin destinate a esplodere: previsioni di Grok

Abbiamo chiesto all’IA di Elon Musk le sue previsioni per alcune delle altcoin che potrebbero registrare forti rialzi in questa stagione. Ecco cosa ci ha rivelato il modello di Intelligenza Artificiale di X:

Ripple mantiene un ruolo chiave tra le altcoin orientate ai pagamenti internazionali

XRP al momento viene scambiato poco sopra i $3, con una capitalizzazione di mercato superiore ai 151 miliardi di euro.

Dopo anni di contenziosi con la SEC, la situazione regolatoria sembra più chiara, aprendo la strada a un possibile rimbalzo. Gli analisti sottolineano che, se XRP riuscirà a superare in modo deciso i 3 euro, potrebbe dirigersi verso i 3,20–3,50 euro nel breve termine. Grok, tuttavia, mantiene una visione più prudente e prevede un possibile arretramento verso i 2,65 euro entro la fine di settembre, segnalando che al momento le potenzialità del token sono più sul medio termine.

Solana: resistenza solida e ambizioni istituzionali

Solana rimane una delle altcoin leader nell’innovazione, con un mercato che riflette solidità tecnica e crescente ingresso di capitali istituzionali. I grafici mostrano che il supporto a 200 euro si è consolidato come livello strategico, difeso più volte dagli acquirenti.

A lungo termine, Grok stima che Solana potrebbe oscillare tra la sua valutazione e i 460 euro entro la fine del 2025. Questo perché il suo ruolo nella tokenizzazione di asset reali e l’ingresso di fondi negoziati legati allo staking negli Stati Uniti rafforzano l’idea che SOL possa guidare la prossima grande ondata di altcoin.

HYPER: la fusione tra Bitcoin e Solana

Tra le nuove proposte spicca Bitcoin Hyper (HYPER), attualmente in prevendita. Questo progetto combina la sicurezza della rete Bitcoin con la velocità della Solana Virtual Machine, creando così una layer 2 innovativa.

L’obiettivo di Bitcoin Hyper è abilitare smart contract, applicazioni decentralizzate e ponti rapidi tra Bitcoin e ambienti Web3. La prevendita ha già raccolto oltre 15 milioni di dollari, con un prezzo d’ingresso di 0,012895 dollari.

Le stime più ottimistiche suggeriscono che, una volta quotato sugli exchange, HYPER potrebbe moltiplicare il proprio prezzo fino a 20 volte. Il suo posizionamento come progetto ponte tra due dei più grandi ecosistemi del settore lo rende infatti uno dei candidati favoriti tra le nuove criptovalute.