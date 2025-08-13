BTC $122,702.06 2.62%
Altcoin News

Grayscale prepara il terreno per gli ETF spot su Cardano e Hedera

La scelta di Grayscale riflette il sostegno della SEC verso questi prodotti ed è il risultato del successo degli ETF su Bitcoin ed Ether.
Laura Di Maria
Laura Di Maria
Perché puoi fidarti di noi
Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali, concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews.
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Grayscale Investments ha registrato due nuovi trust nel Delaware per Cardano e Hedera, indicando che potrebbe essere pronta a lanciare ETF spot su entrambe le crypto.

I protocolli portano la data del 12 agosto e indicano la creazione del Grayscale Cardano Trust ETF e del Grayscale Hedera Trust ETF, entrambi organizzati come trust statutari generali.

Le registrazioni compaiono sul portale ufficiale dei registri societari del Delaware e seguono uno schema già utilizzato da Grayscale nelle fasi di preparazione al lancio di nuovi ETF.

Spesso, infatti, queste pratiche precedono la presentazione del modulo S-1 alla SEC statunitense, passaggio necessario prima che un fondo possa iniziare a essere quotato in borsa.

All’inizio dell’anno, la SEC aveva riconosciuto il modulo 19b-4 presentato al NYSE Arca per l’ETF spot su Cardano proposto da Grayscale e quello al Nasdaq per un ETF su Hedera. Questi passaggi rappresentano la prima fase nel processo di revisione normativa.

I trust su Cardano e Hedera segnano una nuova tappa nella strategia ETF di Grayscale

Questi nuovi trust sono il primo passo per la richiesta di approvazione di ETF sulle altcoin da parte di Grayscale nel Delaware per Cardano (ADA) e Hedera (HBAR).

L’azienda aveva già creato trust di investimento per altre crypto, come Dogecoin, Filecoin, Avalanche e Bittensor.

La novità arriva insieme al lancio di due trust separati di Grayscale che offrono esposizione ai token nativi di DeepBook e Walrus, progetti che forniscono infrastrutture di trading e dati sulla blockchain Sui.

Secondo gli analisti di settore, queste iniziative rientrano in una tendenza più generale diffusa tra i gestori di fondi statunitensi. Risulta evidente l’interesse a espandersi nel settore degli ETF basati su altcoin, facendo leva sul successo commerciale dei fondi collegati a Bitcoin ed Ether.

Questo successo ha attirato sempre maggiore interesse da parte di investitori istituzionali che cercano strumenti regolamentati per esporsi a un ventaglio più ampio di asset digitali.

La nuova visione del legislatore fa crescere le prospettive per gli ETF sulle altcoin

Cardano è apprezzata per il suo approccio allo sviluppo della blockchain basato sulla ricerca e per la forte attenzione alla scalabilità. Hedera, invece, propone un modello di registro distribuito alternativo, pensato per l’uso aziendale.

Ora, la quotazione di ETF su questi token potrebbe creare nuove opportunità di accesso per gli investitori, soprattutto per chi preferisce i mercati tradizionali all’acquisto diretto dei token.

Il quadro normativo si sta ora orientando a favore di questi prodotti. Di recente, la SEC ha approvato i meccanismi di rimborso in-kind per gli ETF spot su Bitcoin ed Ether. Questa decisione ha quindi stimolato un’ondata di nuove richieste per ETF legati ad altre crypto.

La SEC e la Commodity Futures Trading Commission collaborano inoltre al “Project Crypto”, un’iniziativa che punta a chiarire la classificazione degli asset digitali secondo la legge statunitense. L’obiettivo è stabilire quali token vadano considerati titoli finanziari, affrontando così un’incertezza che da tempo blocca i potenziali emittenti.

Lo scorso mese, Grayscale ha anche presentato in modo riservato la richiesta per una IPO negli Stati Uniti, a conferma delle sue ambizioni di espansione sul mercato.

Se approvati, gli ETF spot su Cardano e Hedera potrebbero alimentare la liquidità e la partecipazione di mercato per entrambi i token, offrendo agli investitori istituzionali nuovi strumenti regolamentati per esporsi a queste crypto.

Le registrazioni in Delaware mostrano che Grayscale sta già preparando il terreno per portare questi prodotti sul mercato, non appena arriverà il via libera dalle autorità.

