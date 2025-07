Google Gemini AI: previsione prezzo di XRP, Shiba Inu e Solana per il 2025

L’intelligenza artificiale Gemini di Google punta su una visione rialzista e prova a stimare i guadagni di tre delle principali altcoin entro la fine dell’anno.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 22, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il modello Gemini AI di Google prevede che molte delle principali altcoin possano raggiungere nuovi massimi storici nella seconda metà del 2025, spinte dall’impressionante ascesa di Bitcoin.

Una settimana fa Bitcoin ha raggiunto un traguardo storico superando i 123.000 dollari, il valore più alto di sempre. Secondo gli analisti, l’attuale slancio potrebbe stimolare l’adozione globale delle crypto in modi mai visti prima.

Questa forte crescita ha riacceso l’ottimismo in tutto il mercato. Ora molti credono che il prossimo mercato toro possa superare persino il leggendario rally del 2021. Si suppone che saranno diverse le principali altcoin a raggiungere livelli di prezzo mai visti.

XRP (Ripple): Gemini AI prevede un potenziale di crescita fino a 6 volte o più

Gemini AI prevede che XRP di Ripple possa salire fino a 45 dollari entro la fine del 2025. Se così fosse, si tratterebbe di un aumento di oltre dodici volte rispetto al prezzo attuale vicino a 3,56 dollari.

Questa previsione ottimista è motivata dalla performance esplosiva di XRP quest’anno.

Il 18 luglio, XRP ha raggiunto il livello di 3,65 dollari recuperando velocemente terreno verso l’ATH del 2018 a 3,84 dollari.

Fonte Gemini

Inoltre, la crescente integrazione istituzionale, la chiarezza normativa e le ipotesi di una possibile approvazione di un ETF spot per XRP potrebbero sbloccare importanti afflussi di capitali sia retail che istituzionali.

XRP continua a distinguersi come soluzione rapida, economica e conforme per le transazioni internazionali. Nel 2024, il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) ha riconosciuto la sua capacità di facilitare trasferimenti globali istantanei senza dipendere dagli intermediari finanziari tradizionali.

Una sentenza storica del tribunale nel 2023 ha stabilito che le vendite ai privati di XRP non costituiscono violazione delle norme sui titoli.

A marzo, il CEO di Ripple Brad Garlinghouse ha dichiarato ufficialmente conclusa la battaglia legale con la SEC. Si è così allontanato un ostacolo chiave che ha migliorato il sentiment degli investitori verso XRP e l’intero settore crypto.

Attualmente XRP sta testando la resistenza vicino a 3,60 dollari. Se dovesse superare questo livello con decisione, allora si potrebbe concretizzare la previsione conservativa di Gemini a 10 dollari entro la fine dell’anno.

Per raggiungere l’ambizioso obiettivo di 45 dollari sarebbe però necessario un catalizzatore importante. Servirebbero novità convincenti sul fronte normativo negli Stati Uniti, dove gli operatori crypto continuano a chiedere una legislazione più chiara.

La recente approvazione del GENIUS Act sotto l’amministrazione Trump potrebbe dare il via a una corsa rialzista tale da superare persino il rally del 2021.

Fonte TradingView

Nell’ultimo anno, XRP ha guadagnato il 505%, superando di gran lunga il 75% registrato da Bitcoin nello stesso periodo.

Shiba Inu (SHIB): Gemini AI prevede una crescita di 7 volte entro fine anno

Lanciata ad agosto 2020, Shiba Inu (SHIB) è diventata la seconda meme coin più grande e una seria concorrente di Dogecoin, con una capitalizzazione di mercato di circa 9,2 miliardi di dollari.

Fonte Gemini

Attualmente il prezzo è di 0,00001547 dollari, con un guadagno del 16% nelle ultime due settimane e del 33% nell’ultima settimana. SHIB si avvicina a un potenziale breakout rimbalzando da due importanti pattern tecnici: un cuneo discendente formatosi tra novembre e marzo e una flag rialzista individuata a metà maggio.

Le principali resistenze si trovano a 0,000022 dollari, con spazio per salire verso 0,00003 dollari. Se il momentum rialzista continuerà, Gemini AI prevede che SHIB possa raggiungere 0,000106 dollari entro fine anno, con una crescita di circa sette volte rispetto ai livelli attuali.

Fonte TradingView

Questa prospettiva è sostenuta dall’evoluzione di SHIB in un ecosistema sempre più orientato alla utilità.

Costruito su Ethereum, SHIB ha aumentato la scalabilità grazie alla soluzione Layer-2 Shibarium, che offre transazioni più rapide, commissioni ridotte, maggiore integrazione con le dApp e funzionalità di privacy migliorate.

Solana ($SOL): Gemini AI prevede il raddoppio per questa blockchain in forte crescita

Solana ($SOL) si è ormai affermata come una delle principali piattaforme per gli smart contract, seconda solo a Ethereum per distribuzione di applicazioni decentralizzate e attività degli utenti. La sua capitalizzazione ha superato i 104,7 miliardi di dollari, segno di un forte interesse sia da parte degli investitori istituzionali sia degli sviluppatori.

Fonte Gemini

L’ottimismo tra gli investitori cresce in vista dell’approvazione di un ETF spot su Solana negli Stati Uniti, seguendo la scia degli afflussi registrati dagli ETF su Bitcoin ed Ethereum.

Inoltre, le ipotesi di includere SOL in una riserva di asset digitali statunitense stanno rafforzando l’appeal istituzionale di Solana.

Dal punto di vista tecnico, Solana ha invertito la precedente tendenza ribassista. Dopo il calo dai massimi superiori a 250 dollari di gennaio fino a circa 100 dollari in aprile, SOL è uscita da un cuneo discendente rialzista e ora viene scambiata intorno ai 195 dollari, un chiaro segnale di prosecuzione del trend positivo.

Fonte TradingView

Gemini AI prevede che SOL possa raggiungere i 370 dollari entro fine anno, un balzo notevole rispetto al precedente massimo storico di 293,31 dollari segnato a gennaio.

Un rally estivo robusto potrebbe portare SOL verso i 320 dollari in autunno, con ulteriori guadagni che potrebbero addirittura superare la previsione più ottimistica di Gemini entro la fine del 2025.

Se le condizioni di mercato resteranno favorevoli, soprattutto con una nuova prospettiva normativa pro-crypto negli Stati Uniti, questi fattori potrebbero dare il via a un bull run in grado di spingere i prezzi nella fascia 750–1.000 dollari, segnando una nuova fase di crescita per il settore.

TOKEN6900: Questa nuova meme coin potrebbe offrire ritorni da capogiro?

Mentre Gemini prevede ritorni importanti per le altcoin già affermate, le loro grandi capitalizzazioni possono limitare il potenziale di crescita esplosiva. Al contrario, le nuove meme coin spesso offrono prospettive più allettanti.

TOKEN6900 (T6900), una meme coin ERC-20, ha lanciato la sua prevendita da poco ed è già al centro dell’attenzione.

Finora, TOKEN6900 ha raccolto oltre 931.762 dollari grazie al supporto dei primi finanziatori, segno di forte entusiasmo e del potenziale per un lancio esplosivo.

A differenza di molti progetti meme che puntano sull’utilità, TOKEN6900 rivendica la sua identità di token spinto puramente dall’hype, facendo leva su ironia, marketing provocatorio e FOMO per alimentare la crescita della community.

Il suo sito afferma con decisione: “Non è basato sui fondamentali. È costruito su delirio, ironia e l’allucinazione collettiva dei trader costantemente online”.

Ispirandosi a SPX6900, una meme coin che celebra l’estetica retro dell’era dot-com, TOKEN6900 ha coniato una supply totale di 930.993.091 token, esattamente uno in più di SPX6900, rafforzando la sua strategia di branding competitivo.

Questa strategia sembra efficace finora, vista la performance della prevendita. Pur mancando di utilità, TOKEN6900 offre opzioni di staking per aggiungere guadagni al potenziale rialzista speculativo.

Chi desidera partecipare può acquistare T6900 tramite il sito ufficiale al prezzo attuale di prevendita di 0,00665 dollari.